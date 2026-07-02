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Surpresa de Ancelotti pode pintar na vaga de Paquetá no Brasil

Éderson, último convocado da Seleção, pode ser titular contra a Noruega

PorMárcio IannaccaMarcio Dolzan
Enviados Especiais
02/07/2026 08:45
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Ederson conversa com Marquinhos durante treino na academia
Ederson conversa com Marquinhos durante treino na academia (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A ausência de Lucas Paquetá obriga o técnico Carlo Ancelotti a encontrar uma nova solução para o meio-campo da Seleção Brasileira. Embora o nome mais cotado para substituir o camisa 20 seja Danilo Santos, do Botafogo, um candidato corre por fora e pode surpreender na escalação para o confronto contra a Noruega, no próximo domingo, às 17h (de Brasília), em Nova Jersey. Trata-se de Éderson, volante da Atalanta, que está prestes a ser anunciado pelo Manchester United.

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    • Convocado apenas nos últimos dias antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo, Éderson entrou na lista após o corte de Wesley, que sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. Na ocasião, o volante apareceu como uma solução emergencial para compor o elenco. Agora, porém, pode ganhar um papel muito mais importante justamente no momento decisivo da campanha brasileira.

    O técnico Carlo Ancelotti inicia nesta quinta-feira, em treinamento marcado para as 12h (de Brasília), em Morristown, a montagem da equipe que enfrentará a Noruega pelas quartas de final. A atividade deve indicar os primeiros sinais sobre quem herdará a vaga deixada por Paquetá, que sofreu uma lesão grau 2 na parte posterior da coxa esquerda e dificilmente voltará a atuar nesta Copa do Mundo.

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    Éderson chega como uma alternativa diferente daquela representada por Danilo Santos. Enquanto o jogador do Botafogo possui características bastante semelhantes às de Paquetá e permitiria uma troca praticamente natural na estrutura da equipe, o volante da Atalanta oferece mais força física, intensidade na marcação e capacidade de proteger o sistema defensivo. Sua entrada poderia dar ainda mais equilíbrio ao meio-campo sem comprometer a qualidade na saída de bola.

    O jogador da Atalanta, inclusive, vive um dos melhores momentos da carreira. Depois de se consolidar como um dos principais jogadores da equipe italiana, chamou a atenção do mercado europeu e está muito próximo de ser anunciado como reforço do Manchester United, negociação que reforça a valorização do volante no cenário internacional.

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    • Até aqui, Éderson participou apenas de um jogo nesta Copa do Mundo. Ele entrou nos minutos finais da vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, na Filadélfia, quando Ancelotti aproveitou a vantagem no placar para dar minutos a alguns atletas do elenco. Apesar da participação discreta, o volante deixou boa impressão pela intensidade e pela segurança com a bola.

    A possibilidade de Éderson aparecer entre os titulares seria considerada uma das grandes surpresas de Ancelotti nesta Copa. O treinador italiano tem evitado mudanças profundas em uma equipe que vem apresentando bom desempenho, mas também costuma valorizar jogadores capazes de cumprir funções táticas específicas de acordo com o adversário.

    Além de Éderson e Danilo Santos, outras opções seguem sendo avaliadas pela comissão técnica. No entanto, essas alternativas exigiriam alterações em outras posições e adaptações no sistema de jogo, algo que Ancelotti pretende evitar às vésperas de um confronto eliminatório.

    Enquanto a definição não acontece, Lucas Paquetá segue em tratamento intensivo e vem sendo reavaliado diariamente pelo departamento médico da Seleção Brasileira. A expectativa, porém, é bastante pessimista em relação a um retorno ainda nesta Copa do Mundo, abrindo espaço para que um nome pouco comentado até aqui possa ganhar protagonismo justamente no momento mais importante da competição.

    Éderson durante o treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos
    Éderson durante o treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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