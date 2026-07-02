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Brasil x Noruega leva noruegueses a gastar até R$ 120 mil em passagens áreas

Busca por passagens disparou após a classificação da Noruega

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 15:46
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Empresa Anona Jets confirmou ao DinSide a venda de dois fretamentos em aeronaves Gulfstream G650 — Foto: Reprodução/Anona Jets
Empresa Anona Jets confirmou ao DinSide a venda de dois fretamentos em aeronaves Gulfstream G650 — Foto: Reprodução/Anona Jets

A classificação da Noruega para enfrentar o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo desencadeou uma verdadeira corrida por passagens rumo aos Estados Unidos. O interesse dos torcedores fez disparar a procura por voos para Nova York, esgotou rotas comerciais e motivou companhias aéreas a criar operações extras. Nos casos mais exclusivos, grupos chegaram a fretar jatinhos de luxo para acompanhar a partida deste domingo (05), no MetLife Stadium.

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    • De acordo com o jornal VG, as buscas por passagens para Nova York cresceram 653% em apenas 24 horas após a vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, resultado que garantiu a vaga da seleção norueguesa. A SAS informou que esgotou os assentos dos voos diretos entre Oslo e Nova York, enquanto outras empresas, como a KLM, registraram um aumento significativo na venda de bilhetes para o período. Até destinos como Miami, possível sede das quartas de final para a Noruega, tiveram crescimento na procura.

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    • O Boeing 787 Dreamliner, com capacidade para 338 passageiros, decola na sexta-feira e retorna na segunda-feira, após a partida. Os bilhetes de ida e volta foram colocados à venda a partir de 23 mil coroas norueguesas (cerca de R$ 12 mil), e as primeiras reservas foram feitas poucos minutos após a abertura das vendas.

    A expectativa da companhia é que parte dos passageiros viaje mesmo sem ingresso para o confronto, apenas para acompanhar a mobilização da torcida norueguesa nos arredores do estádio.

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    O preço por passagem aérea, com o avião lotado, é de aproximadamente 225.000 coroas
    O preço por passagem aérea, com o avião lotado, é de aproximadamente 225.000 coroas — Foto: Reprodução/Anona Jets

    Viagem de luxo pode custar R$ 120 mil por pessoa

    Para quem buscou mais exclusividade, a empresa Anona Jets vendeu dois fretamentos em aeronaves Gulfstream G650 para o trajeto entre Oslo e Nova York. Cada voo tem custo aproximado de 3 milhões de coroas norueguesas (cerca de R$ 1,6 milhão).

    Com capacidade para 14 passageiros, o valor individual pode chegar a aproximadamente 225 mil coroas, o equivalente a R$ 120 mil por pessoa, caso todos os assentos sejam ocupados.

    O serviço oferece embarque com apenas 15 minutos de antecedência, acesso direto ao avião, poltronas que se transformam em camas, além de atendimento personalizado e opções de refeições preparadas sob encomenda. A empresa não revelou a identidade dos clientes nem informou se os fretamentos foram contratados por grupos particulares ou empresas.

    Brasil x Noruega
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