Brasil x Noruega leva noruegueses a gastar até R$ 120 mil em passagens áreas
Busca por passagens disparou após a classificação da Noruega
A classificação da Noruega para enfrentar o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo desencadeou uma verdadeira corrida por passagens rumo aos Estados Unidos. O interesse dos torcedores fez disparar a procura por voos para Nova York, esgotou rotas comerciais e motivou companhias aéreas a criar operações extras. Nos casos mais exclusivos, grupos chegaram a fretar jatinhos de luxo para acompanhar a partida deste domingo (05), no MetLife Stadium.
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De acordo com o jornal VG, as buscas por passagens para Nova York cresceram 653% em apenas 24 horas após a vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, resultado que garantiu a vaga da seleção norueguesa. A SAS informou que esgotou os assentos dos voos diretos entre Oslo e Nova York, enquanto outras empresas, como a KLM, registraram um aumento significativo na venda de bilhetes para o período. Até destinos como Miami, possível sede das quartas de final para a Noruega, tiveram crescimento na procura.
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Companhia cria voo exclusivo para torcedores da Noruega
Diante da alta demanda, a Norse Atlantic Airways organizou um voo especial entre Oslo e Nova York. Segundo o site DinSide, o planejamento da operação começou logo após a confirmação da classificação da seleção.
O Boeing 787 Dreamliner, com capacidade para 338 passageiros, decola na sexta-feira e retorna na segunda-feira, após a partida. Os bilhetes de ida e volta foram colocados à venda a partir de 23 mil coroas norueguesas (cerca de R$ 12 mil), e as primeiras reservas foram feitas poucos minutos após a abertura das vendas.
A expectativa da companhia é que parte dos passageiros viaje mesmo sem ingresso para o confronto, apenas para acompanhar a mobilização da torcida norueguesa nos arredores do estádio.
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Viagem de luxo pode custar R$ 120 mil por pessoa
Para quem buscou mais exclusividade, a empresa Anona Jets vendeu dois fretamentos em aeronaves Gulfstream G650 para o trajeto entre Oslo e Nova York. Cada voo tem custo aproximado de 3 milhões de coroas norueguesas (cerca de R$ 1,6 milhão).
Com capacidade para 14 passageiros, o valor individual pode chegar a aproximadamente 225 mil coroas, o equivalente a R$ 120 mil por pessoa, caso todos os assentos sejam ocupados.
O serviço oferece embarque com apenas 15 minutos de antecedência, acesso direto ao avião, poltronas que se transformam em camas, além de atendimento personalizado e opções de refeições preparadas sob encomenda. A empresa não revelou a identidade dos clientes nem informou se os fretamentos foram contratados por grupos particulares ou empresas.
Brasil x Noruega
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