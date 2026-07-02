Quantas vezes você viu a Seleção Brasileira vencer a Copa do Mundo? Vote! Uma geração de brasileiros ainda não viu o Brasil ser campeão mundial

A Seleção Brasileira está nas oitavas de final da Copa do Mundo e segue no sonho de conquistar o hexacampeonato mundial. Sem vencer a competição desde 2002, o Lance! quer saber quantas vezes você viu o Brasil ser campeão mundial!

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Nas últimas semanas, com o avanço da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, muitos torcedores brasileiros se manifestaram nas redes sociais ao falar o quanto querem ver o Brasil conquistar o mundo pela primeira vez. Muito diferente de outras gerações, que, até mesmo, viram a Seleção disputar três finais consecutivas e vencer duas (1994 e 2002).

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Caminho de Brasil e Noruega nesta Copa do Mundo

A Seleção Brasileira levou um susto logo em sua estreia, com um empate em 1 a 1 com o Marrocos. Porém, nos dois jogos seguintes da fase de grupos, venceu Haiti e Escócia por 3 a 0. Na segunda fase, no entanto, o time comandado por Carlo Ancelotti foi surpreendido pelo Japão, mas garantiu a classificação para as oitavas de final com um 2 a 1 de virada.

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Enquanto isso, a Noruega garantiu sua classificação para a segunda fase nas duas primeiras rodadas. Os noruegueses venceram o Iraque por 4 a 1 na estreia e, posteriormente, Senegal por 3 a 2. Na última rodada, com time reserva, perdeu para a França por 4 a 1. Assim como o Brasil, a equipe de Erling Haaland teve dificuldade na segunda fase, passando pela Costa do Marfim com um 2 a 1.

Jogadores do Brasil abraçam Martinelli após gol da vitória sobre o Japão na Copa do Mundo (Foto: Lars Baron/AFP)

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