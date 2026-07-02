logo Lance!X

Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Leitores do Lance! elegem o substituto ideal de Paquetá na Copa do Mundo

Danilo Santos foi o mais escolhido para assumir vaga na Seleção Brasileira

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 10:45
Favorite o Lance! no Google
Carlo Ancelotti comanda o Brasil contra o Japão
Carlo Ancelotti comanda o Brasil contra o Japão (Foto: Reuters/Sam Navarro)

A Seleção Brasileira lida com mais uma baixa em seu plantel para a sequência da Copa do Mundo. O meia Lucas Paquetá sofreu uma lesão muscular na posterior da coxa esquerda, que vai obrigar Carlo Ancelotti a fazer a primeira mudança significativa na equipe titular do Brasil nesta Copa do Mundo. O meia dificilmente terá condições de entrar em campo no duelo contra a Noruega, no próximo domingo, em Nova Jersey, pelas oitavas de final, e a comissão técnica já avalia as alternativas para substituir um dos jogadores mais importantes do sistema tático da Seleção. 

continua após a publicidade
  • Messi, Mbappé e Haaland comemorando

    Enquete Lance!: Quem será o artilheiro da Copa do Mundo? Vote

    Copa do Mundo 2026
    Há 19 horas
  • Lucas Paquetá, do Flamengo, sorri após vitória do Brasil

    Enquete Lance!: Quem deve substituir Lucas Paquetá contra a Noruega?

    Seleção Brasileira
    Há 1 dia
  • Carlo Ancelotti orienta a Seleção Brasileira durante Brasil x Haiti na Copa do Mundo

    Enquete Lance!: Qual jogador do Brasil ainda vai decolar na Copa do Mundo?

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 dias

    • ➡️Surpresa de Ancelotti pode pintar na vaga de Paquetá no Brasil

    Com a dúvida sobre quem o técnico italiano deve usar para substituir Paquetá, o Lance! abriu uma enquete para saber dos leitores: quem deveria entrar no lugar de Paquetá? E o escolhido foi Danilo Santos.

    Danilo Santos comemora gol pelo Brasil na vitória por 3 a 1 sobre a Croácia
    Danilo Santos comemora gol pelo Brasil na vitória por 3 a 1 sobre a Croácia (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

    Em enquete promovida pelo Lance!, a maior parte dos leitores acredita que Danilo Santos deve ser o escolhido para assumir o lugar de Lucas Paquetá no time titular da Seleção Brasileira. O meia recebeu 47% dos votos, abrindo vantagem sobre Neymar, que apareceu na segunda colocação com 23%. Endrick foi o terceiro mais votado, com 15%, seguido por Gabriel Martinelli (10%). Já Fabinho (3%) e Igor Thiago (1%) receberam pouca preferência dos torcedores. Ao todo, mais de mil leitores participaram da votação.

    ➡️Paquetá segue o tratamento, mas está praticamente fora da Copa

    continua após a publicidade
  • Bélgica enfrentará Estados Unidos nas oitavas de final

    Técnico da Bélgica ironiza Senegal após virada: 'Nunca façam isso'

    Copa do Mundo 2026
    Há 19 minutos
  • Martinelli comemora gol do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Marcelo Machado de Melo /Fotoarena/Folhapress)

    Cinco duelos de oitavas já estão definidos na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 32 minutos
  • O técnico da França, Didier Deschamps, e o atacante francês Rayan Cherki (camisa 24) gesticulam ao final da partida da segunda fase da Copa do Mundo de 2026 entre França e Suécia.

    Cherki, da França, lida com problemas pessoais durante a Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 38 minutos

    • As opções de Ancelotti

    Carlo Ancelotti lida com seis nomes para a reposição no meio-campo. Entre as principais para substituir Lucas Paquetá, Danilo Santos desponta como o nome mais cotado por reunir características semelhantes às do meia. O volante do Botafogo alia intensidade na marcação, qualidade na saída de bola e presença ofensiva, além de já conhecer o modelo de jogo de Carlo Ancelotti. Gabriel Martinelli também aparece como alternativa, oferecendo mais velocidade e mobilidade ao ataque, embora sua entrada exija uma reorganização tática, reduzindo a força de marcação no meio-campo.

    Neymar vestindo colete de reserva da Fifa 2026.
    Neymar durante aquecimento com colete (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Outras possibilidades são mais circunstanciais, pensando no modelo de jogo adotado por Ancelotti. Endrick pode ganhar espaço caso o treinador opte por uma formação mais agressiva, enquanto Fabinho reforçaria a proteção defensiva ao lado de Casemiro. Igor Thiago corre por fora, já que sua entrada obrigaria Matheus Cunha a deixar a função em que vem se destacando na Copa. Já Neymar, apesar de recuperado fisicamente, é considerado uma opção remota para a vaga, pois sua utilização alteraria a dinâmica ofensiva idealizada pelo treinador para a equipe.

    continua após a publicidade

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Xhaka e Mahrez

    Copa do Mundo 2026

    Veteranos e promessas lideram Suíça e Argélia em duelo inédito na Copa: veja curiosidades

    Há 48 minutos
    Harry Kane comemora um de seus cinco gols na Copa do Mundo.

    Copa do Mundo 2026

    Jornal sugere Bola de Ouro para Harry Kane após atuação na Copa

    Há 58 minutos
    Jogadores da Espanha comemoram gol contra a Arábia Saudita na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (02/07)?

    Há 1 hora
    Balogun, atleta dos EUA, foi expulso aos 64 minutos de jogo

    Copa do Mundo 2026

    Expulsão? Especialista compara decisão de Claus a lance de Messi na Copa

    Há 1 hora
    Haaland corre para comemorar o gol da vitória da Noruega sobre a Costa do Marfim

    Copa do Mundo 2026

    'Maldição dos 86 minutos'? Três seleções africanas sofrem nos momentos finais na Copa

    Há 1 hora
    Não usar

    Copa do Mundo 2026

    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta quinta-feira (02/07)

    Há 1 hora
    Mais LANCE!
    Thomas Tuchel comemora vitória da Ingaterra sobre a RD Congo na Copa do Mundo

    Tuchel pede que pais deixem crianças verem jogo da Inglaterra na Copa

    Ederson conversa com Marquinhos durante treino na academia

    Surpresa de Ancelotti pode pintar na vaga de Paquetá no Brasil

    Cristiano Ronaldo, Modric e Piqué - Barcelona x Real Madrid

    Cristiano Ronaldo x Modric: parceria histórica dá lugar a 'última dança' na Copa

    Tuchel em entrevista durante a Copa do Mundo

    Thomas Tuchel faz apelo aos pais antes de Inglaterra x México

    Pape Gueye, nº 26 do Senegal, domina a bola durante a partida da fase de 32 seleções da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Bélgica e Senegal.

    Papa Gueye anuncia pausa na seleção de Senegal após eliminação na Copa do Mundo

    Rafael Leão, atacante de Portugal, em ação contra a Croácia (Foto: Damir Sencar/AFP)

    Portugal acumulou vitórias e o gol 900 de CR7 diante da Croácia; relembre

    Tiago Leifert participou da transmissão do jogo da Sul-Americana no SBT (Foto: Reprodução/SBT)

    Qual jogo da Copa do Mundo o SBT transmite hoje (2)?

    Gabriel Magalhães durante jogo do Brasil com o Japão. Zagueiro tem feito boa Copa do Mundo pela Seleção Brasileira

    Gabriel Magalhães lidera estatística e se destaca na Copa do Mundo

    Kylian Mbappé, atacante da França em ação durante a partida contra a Suécia. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

    Maior artilheiro em mata-mata das Copas, Mbappé supera nomes históricos; veja