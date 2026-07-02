Leitores do Lance! elegem o substituto ideal de Paquetá na Copa do Mundo Danilo Santos foi o mais escolhido para assumir vaga na Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira lida com mais uma baixa em seu plantel para a sequência da Copa do Mundo. O meia Lucas Paquetá sofreu uma lesão muscular na posterior da coxa esquerda, que vai obrigar Carlo Ancelotti a fazer a primeira mudança significativa na equipe titular do Brasil nesta Copa do Mundo. O meia dificilmente terá condições de entrar em campo no duelo contra a Noruega, no próximo domingo, em Nova Jersey, pelas oitavas de final, e a comissão técnica já avalia as alternativas para substituir um dos jogadores mais importantes do sistema tático da Seleção.

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Com a dúvida sobre quem o técnico italiano deve usar para substituir Paquetá, o Lance! abriu uma enquete para saber dos leitores: quem deveria entrar no lugar de Paquetá? E o escolhido foi Danilo Santos.

Danilo Santos comemora gol pelo Brasil na vitória por 3 a 1 sobre a Croácia (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Em enquete promovida pelo Lance!, a maior parte dos leitores acredita que Danilo Santos deve ser o escolhido para assumir o lugar de Lucas Paquetá no time titular da Seleção Brasileira. O meia recebeu 47% dos votos, abrindo vantagem sobre Neymar, que apareceu na segunda colocação com 23%. Endrick foi o terceiro mais votado, com 15%, seguido por Gabriel Martinelli (10%). Já Fabinho (3%) e Igor Thiago (1%) receberam pouca preferência dos torcedores. Ao todo, mais de mil leitores participaram da votação.



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As opções de Ancelotti

Carlo Ancelotti lida com seis nomes para a reposição no meio-campo. Entre as principais para substituir Lucas Paquetá, Danilo Santos desponta como o nome mais cotado por reunir características semelhantes às do meia. O volante do Botafogo alia intensidade na marcação, qualidade na saída de bola e presença ofensiva, além de já conhecer o modelo de jogo de Carlo Ancelotti. Gabriel Martinelli também aparece como alternativa, oferecendo mais velocidade e mobilidade ao ataque, embora sua entrada exija uma reorganização tática, reduzindo a força de marcação no meio-campo.

Neymar durante aquecimento com colete (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Outras possibilidades são mais circunstanciais, pensando no modelo de jogo adotado por Ancelotti. Endrick pode ganhar espaço caso o treinador opte por uma formação mais agressiva, enquanto Fabinho reforçaria a proteção defensiva ao lado de Casemiro. Igor Thiago corre por fora, já que sua entrada obrigaria Matheus Cunha a deixar a função em que vem se destacando na Copa. Já Neymar, apesar de recuperado fisicamente, é considerado uma opção remota para a vaga, pois sua utilização alteraria a dinâmica ofensiva idealizada pelo treinador para a equipe.

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