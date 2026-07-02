logo Lance!X

Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Balogun iguala marca de Zidane, Ronaldinho e Garrincha na Copa do Mundo

Artilheiro dos EUA marcou gol e foi expulso no mesmo jogo

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 00:40
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
O árbitro Raphael Claus, em primeiro plano, segura um cartão vermelho; atrás dele, Balogun, o jogador expulso, levanta a camisa parcialmente e demonstra tristeza
Balogun foi expulso por Raphael Claus em EUA x Bósnia pela Copa do Mundo (Foto: Charlotte Wilson / GETTY IMAGES)

Responsável por um gol e uma expulsão em Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina, nesta quarta-feira (1º), pela segunda fase da Copa do Mundo, Folarin Balogun alcançou um feito raro na história da competição. O atacante americano de 24 anos se junta a Zidane, Ronaldinho Gaúcho e Garrincha como um dos únicos jogadores a marcar e receber um cartão vermelho em uma mesma partida do torneio.

continua após a publicidade
  • De camisa listrada nas cores vermelha e branca, Florian Bagolun, com os braços abertos, comemora o gol marcado em Estados Unidos x Bósnia pela Copa do Mundo

    Artilheiro dos EUA comemora ‘à la’ LeBron James, que reage: ‘Que golaço!’

    NBA
    Há 41 minutos
  • Balogun comemora gol em Estados Unidos x Bósnia

    Comemoração de Balogun em Estados Unidos x Bósnia ganha destaque: ‘Lendária’

    Copa do Mundo 2026
    Há 20 minutos
  • Tillman cobra falta por cima da barreira da Bósnia para decretar a vitória dos Estados Unidos na Copa do Mundo

    Estados Unidos x Bósnia: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 1 hora

    • ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    O gol de Balogun abriu o caminho para a vitória dos EUA por 2 a 0. Aos 44 minutos do primeiro tempo, após saída errada da Bósnia, Tim Ream recuperou a posse e passou de primeira para Tillman, que tentou acionar o centroavante na área. A bola bateu no defensor bósnio e sobrou nos pés do camisa 20, que finalizou contra a meta do goleiro e marcou pela terceira vez nesta Copa.

    No entanto, o título de herói quase deu lugar ao de vilão. Aos 15 da segunda etapa, Balogun pisou no pé direito do defensor Tarik Muharemovic durante uma disputa de bola e, após revisão do árbitro brasileiro Raphael Claus no VAR, levou o vermelho direto. Mesmo com um a menos, a seleção norte-americana ampliou o placar e garantiu a classificação para as oitavas de final do Mundial.

    continua após a publicidade
  • Harry Kane comemorando gol

    Tabela da Copa: veja os classificados e eliminados do dia (01/07)

    Copa do Mundo 2026
    Há 17 minutos
  • Suíça x Argélia

    Suíça × Argélia: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 7 horas
  • Tillman cobra falta por cima da barreira da Bósnia para decretar a vitória dos Estados Unidos na Copa do Mundo

    Estados Unidos x Bósnia: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 1 hora

    • O último autor de um gol expulso no mesmo jogo havia sido Zinedine Zidane, na final da Copa de 2006. Após desferir uma cabeçada no peito de Materazzi, o craque francês desfalcou a França no restante da prorrogação e na disputa por pênaltis, onde a Itália se sagrou campeã mundial.

    Na final da Copa do Mundo de 2006 entre França e Itália, Zidane, de camisa branca, acerta cabeçada em Materazzi, de camisa azul, que vai ao chão e grita
    Zidane acerta cabeçada em Materazzi na final da Copa do Mundo de 2006 (Foto: Reprodução/Fifa)

    ➡️ Artilheiro dos EUA comemora 'à la' LeBron James, que reage: 'Que golaço!'

    ➡️ Comemoração de Balogun em Estados Unidos x Bósnia ganha destaque: 'Lendária'

    Antes de Zidane, dois brasileiros já haviam sido mandados para o chuveiro mais cedo pela arbitragem após balançarem as redes em uma partida de Copa do Mundo. Em 2002, Ronaldinho marcou duas vezes contra a Inglaterra nas quartas antes de ser expulso por uma entrada dura no lateral-direito Danny Mills.

    continua após a publicidade

    Garrincha, depois de ter marcado dois gols contra o Chile na semifinal de 1962, foi punido por revidar uma agressão do adversário com um pontapé. No entanto, devido a uma articulação nos bastidores, o "Anjo das Pernas Tortas" não foi suspenso e jogou a grande final, que resultou no bicampeonato mundial do Brasil.

    EUA vencem e encaram algoz de 2014 nas oitavas da Copa

    Os Estados Unidos venceram a Bósnia e Herzegovina por 2 a 0, pela segunda fase da Copa do Mundo, nesta quarta-feira (1º). Na etapa inicial, Balogun abriu o placar, mas o autor do gol foi expulso no segundo tempo por uma falta grave. No fim do jogo, Tillman ampliou para os mandantes e deu números finais ao duelo realizado no Levi's Stadium, em Santa Clara.

    Os anfitriões voltam a campo na próxima segunda-feira (6), às 21h (de Brasília), para enfrentar a Bélgica. A partida acontecerá no Lumen Field, em Seattle.

    🎁 Ganhe até R$20 de crédito apostando na Copa do Mundo na Superbet
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    De camisa listrada nas cores vermelha e branca, Florian Bagolun, com os braços abertos, comemora o gol marcado em Estados Unidos x Bósnia pela Copa do Mundo

    NBA

    Artilheiro dos EUA comemora 'à la' LeBron James, que reage: 'Que golaço!'

    Há 1 hora
    Taça / Troféu da Copa do Mundo

    Copa do Mundo

    Veja o chaveamento da Copa do Mundo após os jogos desta quarta-feira (1°)

    Há 1 hora
    Raphael Claus em Estados Unidos x Bósnia Herzegovina pela Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Torcedores dos EUA se revoltam com Raphael Claus após expulsão: 'Palhaço'

    Há 1 hora
    Tillman comemora com seus companheiros o gol marcado pelos Estados Unidos sobre a Bósnia na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Estados Unidos vencem a Bósnia e pegam a Bélgica nas oitavas da Copa do Mundo

    Há 1 hora
    Jogadores do Uruguai, de camisa azul, deixam o gramado cabisbaixos após o empate com Cabo Verde na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Ídolo do Botafogo é favorito para assumir como técnico do Uruguai após a Copa

    Há 1 hora
    Raphael Claus apita Vasco x Fluminense (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

    Copa do Mundo 2026

    Decisão de Claus em jogo da Copa viraliza: 'Quero ver'

    Há 1 hora
    Mais LANCE!
    Jogadores da Bélgica se dirigem a Tielemans, que se joga no chão para comemorar o gol da vitória contra Senegal na Copa do Mundo

    'Maracanazo' e semi de sete gols: as 10 viradas mais emocionantes das Copas do Mundo

    Balogun comemora gol em Estados Unidos x Bósnia

    Comemoração de Balogun em Estados Unidos x Bósnia ganha destaque: 'Lendária'

    Lukaku comemora gol da Bélgica contra Senegal na Copa do Mundo

    Dê suas notas: Bélgica vence Senegal em virada histórica na Copa

    Lukaku durante partida entre Bélgica e Senegal, pela Copa do Mundo (Foto: IMAGO/Folhapress)

    Lukaku revela motivo para não cobrar pênalti decisivo em classificação da Bélgica

    Cristiano Ronaldo se lamentando

    Portugal mudou de escudo no meio da Copa? Federação explica polêmica após críticas

    Jogadores da Bélgica se dirigem a Tielemans, que se joga no chão para comemorar o gol da vitória contra Senegal na Copa do Mundo

    Craques da Bélgica discutiram minutos antes de salvarem a equipe; veja

    Brasil x Bélgica em 2018

    Revanche? Veja quando Brasil e Bélgica podem se enfrentar na Copa do Mundo

    Jogadores da Bélgica comemoram gol contra Senegal

    Remanescentes da 'geração ouro' da Bélgica mantêm viva esperança de título

    Sorridente, Tielemans corre após marcar o gol do empate da Bélgica contra Senegal na Copa do Mundo

    Com emoção: sete gols da segunda fase da Copa do Mundo saíram nos minutos finais