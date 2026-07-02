Balogun iguala marca de Zidane, Ronaldinho e Garrincha na Copa do Mundo Artilheiro dos EUA marcou gol e foi expulso no mesmo jogo

Responsável por um gol e uma expulsão em Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina, nesta quarta-feira (1º), pela segunda fase da Copa do Mundo, Folarin Balogun alcançou um feito raro na história da competição. O atacante americano de 24 anos se junta a Zidane, Ronaldinho Gaúcho e Garrincha como um dos únicos jogadores a marcar e receber um cartão vermelho em uma mesma partida do torneio.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O gol de Balogun abriu o caminho para a vitória dos EUA por 2 a 0. Aos 44 minutos do primeiro tempo, após saída errada da Bósnia, Tim Ream recuperou a posse e passou de primeira para Tillman, que tentou acionar o centroavante na área. A bola bateu no defensor bósnio e sobrou nos pés do camisa 20, que finalizou contra a meta do goleiro e marcou pela terceira vez nesta Copa.

No entanto, o título de herói quase deu lugar ao de vilão. Aos 15 da segunda etapa, Balogun pisou no pé direito do defensor Tarik Muharemovic durante uma disputa de bola e, após revisão do árbitro brasileiro Raphael Claus no VAR, levou o vermelho direto. Mesmo com um a menos, a seleção norte-americana ampliou o placar e garantiu a classificação para as oitavas de final do Mundial.

continua após a publicidade

O último autor de um gol expulso no mesmo jogo havia sido Zinedine Zidane, na final da Copa de 2006. Após desferir uma cabeçada no peito de Materazzi, o craque francês desfalcou a França no restante da prorrogação e na disputa por pênaltis, onde a Itália se sagrou campeã mundial.

Zidane acerta cabeçada em Materazzi na final da Copa do Mundo de 2006 (Foto: Reprodução/Fifa)

➡️ Artilheiro dos EUA comemora 'à la' LeBron James, que reage: 'Que golaço!'

➡️ Comemoração de Balogun em Estados Unidos x Bósnia ganha destaque: 'Lendária'

Antes de Zidane, dois brasileiros já haviam sido mandados para o chuveiro mais cedo pela arbitragem após balançarem as redes em uma partida de Copa do Mundo. Em 2002, Ronaldinho marcou duas vezes contra a Inglaterra nas quartas antes de ser expulso por uma entrada dura no lateral-direito Danny Mills.

continua após a publicidade

Já Garrincha, depois de ter marcado dois gols contra o Chile na semifinal de 1962, foi punido por revidar uma agressão do adversário com um pontapé. No entanto, devido a uma articulação nos bastidores, o "Anjo das Pernas Tortas" não foi suspenso e jogou a grande final, que resultou no bicampeonato mundial do Brasil.

EUA vencem e encaram algoz de 2014 nas oitavas da Copa

Os Estados Unidos venceram a Bósnia e Herzegovina por 2 a 0, pela segunda fase da Copa do Mundo, nesta quarta-feira (1º). Na etapa inicial, Balogun abriu o placar, mas o autor do gol foi expulso no segundo tempo por uma falta grave. No fim do jogo, Tillman ampliou para os mandantes e deu números finais ao duelo realizado no Levi's Stadium, em Santa Clara.

Os anfitriões voltam a campo na próxima segunda-feira (6), às 21h (de Brasília), para enfrentar a Bélgica. A partida acontecerá no Lumen Field, em Seattle.

🎁 Ganhe até R$20 de crédito apostando na Copa do Mundo na Superbet

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.