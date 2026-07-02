Cinco duelos de oitavas já estão definidos na Copa do Mundo
Grandes potências e surpresas garantem vaga para as oitavas da Copa do Mundo
Após as classificações de Inglaterra, Bélgica e Estados Unidos na última quarta-feira (1), o chaveamento das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 começou a desenhar seus confrontos decisivos. Com o encerramento de grande parte dos jogos da fase de 16-avos de final, cinco duelos eliminatórios já estão completamente confirmados.
Quais são os confrontos de oitavas na Copa?
O primeiro dia de oitavas de final da Copa do Mundo será no sábado (4). Às 14h (de Brasília), o Canadá, que eliminou a África do Sul com um gol nos minutos finais da partida, enfrentará a seleção do Marrocos, que venceu a Holanda na disputa de pênaltis. Às 18h, o Paraguai, que fez história ao eliminar a Alemanha, irá jogar contra a França, que venceu a Suécia com tranquilidade por 3 a 0.
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No domingo (5), a Seleção Brasileira terá pela frente a embalada Noruega, liderada pelo atacante Erling Braut Haaland, em partida marcada para as 17h. O Brasil eliminou o Japão com um gol histórico de Gabriel Martinelli: marcado aos 95 minutos, foi o gol mais tardio já registrado em uma Copa do Mundo, sem considerar a prorrogação. O recorde ultrapassou a marca de Francesco Totti, que fez um gol aos 94 minutos e 26 segundos, garantindo a vitória da Itália sobre a Austrália por 1 a 0 nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2006.
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No mesmo dia, um dos anfitriões do torneio, o México, enfrentará a Inglaterra, que garantiu sua vaga após uma virada emocionante contra a República Democrática do Congo, com dois gols de Harry Kane. A seleção mexicana, que ainda não sofreu gols neste Mundial, superou o Equador na fase anterior. A partida está marcada para as 21h, no Estádio Azteca, local onde o México nunca perdeu uma partida de Copa do Mundo (oito vitórias e dois empates), e pode definir o próximo adversário do Brasil.
Na segunda-feira (6), às 21h, os Estados Unidos também jogarão "em casa". A equipe anfitriã, que venceu a Bósnia na última quarta-feira, irá enfrentar a Bélgica, que aplicou uma virada emocionante contra Senegal. O outro confronto do dia, marcado para as 16h, será definido pelos jogos desta quinta-feira (2), entre Espanha e Áustria (16h) e Portugal e Croácia (20h). Na terça-feira (7), também ocorrerão dois jogos de oitavas de final: às 13h, Austrália ou Egito x Argentina ou Cabo Verde e, às 17h, Suíça ou Argélia x Colômbia ou Gana.
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Confira os cinco confrontos já definidos para as oitavas de final:
- Canadá x Marrocos – Sábado (4), às 14h
- Paraguai x França – Sábado (4), às 18h
- Brasil x Noruega – Domingo (5), às 17h
- México x Inglaterra – Domingo (5), às 21h
- Estados Unidos x Bélgica – Segunda-feira (6), às 21h
As últimas três vagas restantes serão decididas até sexta-feira (3) nos confrontos finais da rodada.
Brasil x Noruega
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