logo Lance!X

Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Cinco duelos de oitavas já estão definidos na Copa do Mundo

Grandes potências e surpresas garantem vaga para as oitavas da Copa do Mundo

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
02/07/2026 10:15
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Martinelli comemora gol do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Marcelo Machado de Melo /Fotoarena/Folhapress)
Martinelli comemora gol do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Marcelo Machado de Melo /Fotoarena/Folhapress)

Após as classificações de Inglaterra, Bélgica e Estados Unidos na última quarta-feira (1), o chaveamento das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 começou a desenhar seus confrontos decisivos. Com o encerramento de grande parte dos jogos da fase de 16-avos de final, cinco duelos eliminatórios já estão completamente confirmados.

continua após a publicidade
  • Inglaterra comemora gol de Harry Kane na Copa do Mundo

    Copa do Mundo: Inglaterra reencontra palco da ‘Mão de Deus’ após 40 anos

    Copa do Mundo 2026
    Há 17 horas
  • Gustavo Gómez comemora classificação do Paraguai sobre a a Alemanha na Copa do Mundo 2026 (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    Futebol nasceu no Paraguai? Vitória na Copa reacende debate

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Lucas Paquetá e Vini Jr dançam em comemoração de gol do Brasil contra o Haiti

    Qual ‘música de gol’ a Seleção Brasileira escolheu para a Copa do Mundo?

    Seleção Brasileira
    Há 1 semana

    • Quais são os confrontos de oitavas na Copa?

    O primeiro dia de oitavas de final da Copa do Mundo será no sábado (4). Às 14h (de Brasília), o Canadá, que eliminou a África do Sul com um gol nos minutos finais da partida, enfrentará a seleção do Marrocos, que venceu a Holanda na disputa de pênaltis. Às 18h, o Paraguai, que fez história ao eliminar a Alemanha, irá jogar contra a França, que venceu a Suécia com tranquilidade por 3 a 0.

    ➡️Futebol nasceu no Paraguai? Vitória na Copa reacende debate

    No domingo (5), a Seleção Brasileira terá pela frente a embalada Noruega, liderada pelo atacante Erling Braut Haaland, em partida marcada para as 17h. O Brasil eliminou o Japão com um gol histórico de Gabriel Martinelli: marcado aos 95 minutos, foi o gol mais tardio já registrado em uma Copa do Mundo, sem considerar a prorrogação. O recorde ultrapassou a marca de Francesco Totti, que fez um gol aos 94 minutos e 26 segundos, garantindo a vitória da Itália sobre a Austrália por 1 a 0 nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2006.

    continua após a publicidade
  • Lance!

    Cinco duelos de oitavas já estão definidos na Copa do Mundo

    Há 1 minuto
  • O técnico da França, Didier Deschamps, e o atacante francês Rayan Cherki (camisa 24) gesticulam ao final da partida da segunda fase da Copa do Mundo de 2026 entre França e Suécia.

    Cherki, da França, lida com problemas pessoais durante a Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 6 minutos
  • Thomas Tuchel conversa com jogadores durante pausa para hidratação em Inglaterra x RD Congo pela Copa do Mundo

    Imprensa inglesa aponta pausa para hidratação como trunfo da Inglaterra em virada na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 7 minutos

    • ➡️Qual 'música de gol' a Seleção Brasileira escolheu para a Copa do Mundo?

    No mesmo dia, um dos anfitriões do torneio, o México, enfrentará a Inglaterra, que garantiu sua vaga após uma virada emocionante contra a República Democrática do Congo, com dois gols de Harry Kane. A seleção mexicana, que ainda não sofreu gols neste Mundial, superou o Equador na fase anterior. A partida está marcada para as 21h, no Estádio Azteca, local onde o México nunca perdeu uma partida de Copa do Mundo (oito vitórias e dois empates), e pode definir o próximo adversário do Brasil.

    Na segunda-feira (6), às 21h, os Estados Unidos também jogarão "em casa". A equipe anfitriã, que venceu a Bósnia na última quarta-feira, irá enfrentar a Bélgica, que aplicou uma virada emocionante contra Senegal. O outro confronto do dia, marcado para as 16h, será definido pelos jogos desta quinta-feira (2), entre Espanha e Áustria (16h) e Portugal e Croácia (20h). Na terça-feira (7), também ocorrerão dois jogos de oitavas de final: às 13h, Austrália ou Egito x Argentina ou Cabo Verde e, às 17h, Suíça ou Argélia x Colômbia ou Gana.

    continua após a publicidade

    ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Confira os cinco confrontos já definidos para as oitavas de final:

    • Canadá x Marrocos – Sábado (4), às 14h
    • Paraguai x França – Sábado (4), às 18h
    • Brasil x Noruega – Domingo (5), às 17h
    • México x Inglaterra – Domingo (5), às 21h
    • Estados Unidos x Bélgica – Segunda-feira (6), às 21h

    As últimas três vagas restantes serão decididas até sexta-feira (3) nos confrontos finais da rodada.

    Brasil x Noruega
    🏆 MELHOR PALPITE: Aposte na vitória do Brasil contra a Noruega com odd aumentada @1.96
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Jogadores da Espanha comemoram gol contra a Arábia Saudita na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (02/07)?

    Há 46 minutos
    Balogun, atleta dos EUA, foi expulso aos 64 minutos de jogo

    Copa do Mundo 2026

    Expulsão? Especialista compara decisão de Claus a lance de Messi na Copa

    Há 1 hora
    Haaland corre para comemorar o gol da vitória da Noruega sobre a Costa do Marfim

    Copa do Mundo 2026

    'Maldição dos 86 minutos'? Três seleções africanas sofrem nos momentos finais na Copa

    Há 1 hora
    Não usar

    Copa do Mundo 2026

    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta quinta-feira (02/07)

    Há 1 hora
    Thomas Tuchel comemora vitória da Ingaterra sobre a RD Congo na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Tuchel pede que pais deixem crianças verem jogo da Inglaterra na Copa

    Há 1 hora
    Ederson conversa com Marquinhos durante treino na academia

    Seleção Brasileira

    Surpresa de Ancelotti pode pintar na vaga de Paquetá no Brasil

    Há 1 hora
    Mais LANCE!
    Cristiano Ronaldo, Modric e Piqué - Barcelona x Real Madrid

    Cristiano Ronaldo x Modric: parceria histórica dá lugar a 'última dança' na Copa

    Tuchel em entrevista durante a Copa do Mundo

    Thomas Tuchel faz apelo aos pais antes de Inglaterra x México

    Pape Gueye, nº 26 do Senegal, domina a bola durante a partida da fase de 32 seleções da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Bélgica e Senegal.

    Papa Gueye anuncia pausa na seleção de Senegal após eliminação na Copa do Mundo

    Rafael Leão, atacante de Portugal, em ação contra a Croácia (Foto: Damir Sencar/AFP)

    Portugal acumulou vitórias e o gol 900 de CR7 diante da Croácia; relembre

    Tiago Leifert participou da transmissão do jogo da Sul-Americana no SBT (Foto: Reprodução/SBT)

    Qual jogo da Copa do Mundo o SBT transmite hoje (2)?

    Gabriel Magalhães durante jogo do Brasil com o Japão. Zagueiro tem feito boa Copa do Mundo pela Seleção Brasileira

    Gabriel Magalhães lidera estatística e se destaca na Copa do Mundo

    Kylian Mbappé, atacante da França em ação durante a partida contra a Suécia. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

    Maior artilheiro em mata-mata das Copas, Mbappé supera nomes históricos; veja

    Kento Shiogai (nº 26), do Japão, inspeciona o gramado antes da partida contra a Suécia pelo Grupo F da Copa do Mundo da FIFA 2026, no Dallas Stadium, em Arlington, Texas (Foto: Molly Darlington / Getty Images via Afp)

    Japonês que criticou Neymar dispara contra brasileiros: 'Bastante tempo livre'

    Kane comemora gol da Inglaterra na Copa do Mundo 2026

    Possível rival do Brasil na Copa do Mundo, Inglaterra vive dependência de Harry Kane