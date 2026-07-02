logo Lance!X

Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Endrick não reclama do banco e elogia Ancelotti: 'Sabe o que faz'

Atacante lembra da experiência com o técnico no Real Madrid

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Enviados Especiais
02/07/2026 16:38
Favorite o Lance! no Google
Endrick, durante entrevista coletiva da Seleção Brasileira no Hotel The Ridge, de boné e olhando para o lado
Endrick, durante entrevista coletiva da Seleção Brasileira no Hotel The Ridge, em Basking Ridge (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

MORRISTOWN, NJ (EUA) - O atacante Endrick virou xodó da torcida nos primeiros jogos da Copa do Mundo. A cada partida, a torcida pedia pelo jogador, que a partir do jogo com o Haiti passou a ganhar mais minutos na Seleção. Diante do Japão, já na segunda fase do Mundial, o atacante jogou todo o segundo tempo e deu mais agudez ao ataque. Nesta quinta-feira (2), Endrick comentou a espera para começar a entrar em campo e a relação que tem com o técnico Carlo Ancelotti.

continua após a publicidade
  • CT Seleção Brasileira em Nova Jersey

    Calor extremo marca treino do Brasil antes das oitavas da Copa

    Seleção Brasileira
    Há 1 hora
  • Endrick durante coletiva de imprensa da Seleção Brasileira de boné branco e moletom do Brasil com patrocinadores

    Endrick exalta Neymar e afasta ansiedade: ‘Vou dormir como um bebê’

    Seleção Brasileira
    Há 6 minutos

    • ➡️Bastidores: Seleção segue em CT nos EUA, mas perde exclusividade

    — É uma convivência maravilhosa com o mister (Ancelotti). Foi meu primeiro treinador quando eu cheguei na Europa, e para mim foi uma das melhores experiências. Pude aprender bastante coisas com ele, mas também com o staff dele, que é um staff muito bom. Na Seleção não está sendo diferente, e fico muito feliz por isso — disse o jogador, em entrevista concedida no Hotel The Ridge, que serve de concentração para a Seleção Brasileira nos Estados Unidos.

    Endrick garantiu que não tinha ansiedade por jogar e que sabia que Ancelotti o iria colocar em campo no momento certo.

    — Minha primeira temporada na Europa também foi com o mister no Real. Foi uma temporada em que eu joguei muito. Eram poucos minutos, mas eu estava entrando em quase todos os jogos. E ele sempre falava para mim: "Fique tranquilo que a sua hora vai chegar, que o seu momento vai chegar" — lembrou Endrick.

    continua após a publicidade
  • Jogadores de Portugal em ação durante partida da Copa do Mundo

    Por que Portugal x Croácia não vai passar na Globo?

    Fora de Campo
    Há 4 minutos
  • Sébastien Desabre, treinador da RD Congo. (Reprodução/redes sociais)

    Vídeo viral gera confusão: técnico da RD Congo já sabia da morte do pai antes de coletiva

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • De Paul observa a bola em treino da Argentina durante a Copa do Mundo

    Meia da Argentina analisa Cabo Verde e elogia Messi: 'Melhor de todos os tempos'

    Copa do Mundo 2026
    Há 26 minutos
    • Entrevista coletiva de Endrick pela Seleção Brasileira no Hotel The Ridge foi bastante concorrida
    Entrevista coletiva de Endrick pela Seleção Brasileira no Hotel The Ridge foi bastante concorrida (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

    Na sequência, o atacante da Seleção Brasileira lembrou que em seu início no Real Madrid passou a fazer muitos gols mesmo atuando poucos minutos.

    — Na Copa do Rey foi quando ele me colocou um pouco mais, me deixou iniciar quase todos os jogos. Pude ajudar a equipe, pude fazer gols em praticamente todos os jogos. E eu sempre fiquei tranquilo, porque o mister, vocês sabem, é um dos treinadores mais vitoriosos do futebol, um dos melhores treinadores do mundo. Ele sabe muito bem o que fazer.

    continua após a publicidade

    Endrick completou o pensamento citando justamente o que aconteceu na virada sobre o Japão, na segunda-feira, em Houston.

    — Ficou claro, acho que nesse último jogo, você vê ele mexendo bem. Quem faz o gol é um cara que veio do banco, o Martinelli. Acho que vocês poderiam ficar muito tranquilos, que o mister sempre vai fazer o melhor para a equipe. E eu fico muito tranquilo com ele, sempre fico seguindo os conselhos dele e também do staff.

    💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Endrick durante coletiva de imprensa da Seleção Brasileira de boné branco e moletom do Brasil com patrocinadores

    Seleção Brasileira

    Endrick exalta Neymar e afasta ansiedade: 'Vou dormir como um bebê'

    Há 38 minutos
    Paulo Victor Gomes ao lado dos profissionais do Corinthians

    Corinthians

    Corinthians recebe visita do técnico da Seleção Brasileira de base

    Há 46 minutos
    Brasil x Alemanha - Final da Copa do Mundo de 2002 - Ronaldo Fenômeno

    Seleção Brasileira

    Quantas vezes você viu a Seleção Brasileira vencer a Copa do Mundo? Vote!

    Há 47 minutos
    Empresa Anona Jets confirmou ao DinSide a venda de dois fretamentos em aeronaves Gulfstream G650 — Foto: Reprodução/Anona Jets

    Copa do Mundo 2026

    Brasil x Noruega leva noruegueses a gastar até R$ 120 mil em passagens áreas

    Há 1 hora
    CT Seleção Brasileira em Nova Jersey

    Seleção Brasileira

    Calor extremo marca treino do Brasil antes das oitavas da Copa

    Há 2 horas
    CT da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo, em Morristown

    Seleção Brasileira

    Bastidores: Seleção segue em CT nos EUA, mas perde exclusividade

    Há 2 horas
    Mais LANCE!
    Gonçalves reclama com o árbitro, que marca pênalti para a Noruega contra o Brasil

    Gonçalves relembra polêmica de Brasil x Noruega em 1998 e dá receita para anular Haaland

    Martin Odegaard comandando a famosa "remada norueguesa" depois da partida de Copa do Mundo.

    Ex-Ancelotti, astro da Noruega promete dificultar a vida do Brasil na Copa

    Rayan treina na academia do centro de treinamento da Seleção

    Brasil x Noruega: Rayan fica fora de treino antes das oitavas

    Carlo Ancelotti comanda o Brasil contra o Japão

    Leitores do Lance! elegem o substituto ideal de Paquetá na Copa do Mundo

    Martinelli comemora gol do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Marcelo Machado de Melo /Fotoarena/Folhapress)

    Cinco duelos de oitavas já estão definidos na Copa do Mundo

    Ederson conversa com Marquinhos durante treino na academia

    Surpresa de Ancelotti pode pintar na vaga de Paquetá no Brasil

    Gabriel Magalhães durante jogo do Brasil com o Japão. Zagueiro tem feito boa Copa do Mundo pela Seleção Brasileira

    Gabriel Magalhães lidera estatística e se destaca na Copa do Mundo

    Neymar com Guilherme, ex-Santos, segurando uma camisa do Houston Dynamo

    Ancelotti adota folgas planejadas para aliviar a pressão na Copa

    Paquetá disputa a bola de cabeça na vitória do Brasil sobre o Japão

    Ex-Botafogo se oferece para treinar Japão após derrota para o Brasil na Copa: 'Me testem'

    O árbitro Raphael Claus, em primeiro plano, segura um cartão vermelho; atrás dele, Balogun, o jogador expulso, levanta a camisa parcialmente e demonstra tristeza

    Balogun iguala marca de Zidane, Ronaldinho e Garrincha na Copa do Mundo

    Brasil x Bélgica em 2018

    Revanche? Veja quando Brasil e Bélgica podem se enfrentar na Copa do Mundo

    Sorridente, Tielemans corre após marcar o gol do empate da Bélgica contra Senegal na Copa do Mundo

    Com emoção: sete gols da segunda fase da Copa do Mundo saíram nos minutos finais

    Haaland comemora de braços abertos gol marcado pela Noruega sobre a Costa do Marfim, na Copa do Mundo

    Artilheiros da Premier League, Haaland e Igor Thiago podem se reencontrar na Copa do Mundo