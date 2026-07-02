Endrick não reclama do banco e elogia Ancelotti: 'Sabe o que faz'
Atacante lembra da experiência com o técnico no Real Madrid
MORRISTOWN, NJ (EUA) - O atacante Endrick virou xodó da torcida nos primeiros jogos da Copa do Mundo. A cada partida, a torcida pedia pelo jogador, que a partir do jogo com o Haiti passou a ganhar mais minutos na Seleção. Diante do Japão, já na segunda fase do Mundial, o atacante jogou todo o segundo tempo e deu mais agudez ao ataque. Nesta quinta-feira (2), Endrick comentou a espera para começar a entrar em campo e a relação que tem com o técnico Carlo Ancelotti.
➡️Bastidores: Seleção segue em CT nos EUA, mas perde exclusividade
— É uma convivência maravilhosa com o mister (Ancelotti). Foi meu primeiro treinador quando eu cheguei na Europa, e para mim foi uma das melhores experiências. Pude aprender bastante coisas com ele, mas também com o staff dele, que é um staff muito bom. Na Seleção não está sendo diferente, e fico muito feliz por isso — disse o jogador, em entrevista concedida no Hotel The Ridge, que serve de concentração para a Seleção Brasileira nos Estados Unidos.
Endrick garantiu que não tinha ansiedade por jogar e que sabia que Ancelotti o iria colocar em campo no momento certo.
— Minha primeira temporada na Europa também foi com o mister no Real. Foi uma temporada em que eu joguei muito. Eram poucos minutos, mas eu estava entrando em quase todos os jogos. E ele sempre falava para mim: "Fique tranquilo que a sua hora vai chegar, que o seu momento vai chegar" — lembrou Endrick.
Por que Portugal x Croácia não vai passar na Globo?
Vídeo viral gera confusão: técnico da RD Congo já sabia da morte do pai antes de coletiva
Meia da Argentina analisa Cabo Verde e elogia Messi: 'Melhor de todos os tempos'
Na sequência, o atacante da Seleção Brasileira lembrou que em seu início no Real Madrid passou a fazer muitos gols mesmo atuando poucos minutos.
— Na Copa do Rey foi quando ele me colocou um pouco mais, me deixou iniciar quase todos os jogos. Pude ajudar a equipe, pude fazer gols em praticamente todos os jogos. E eu sempre fiquei tranquilo, porque o mister, vocês sabem, é um dos treinadores mais vitoriosos do futebol, um dos melhores treinadores do mundo. Ele sabe muito bem o que fazer.
Endrick completou o pensamento citando justamente o que aconteceu na virada sobre o Japão, na segunda-feira, em Houston.
— Ficou claro, acho que nesse último jogo, você vê ele mexendo bem. Quem faz o gol é um cara que veio do banco, o Martinelli. Acho que vocês poderiam ficar muito tranquilos, que o mister sempre vai fazer o melhor para a equipe. E eu fico muito tranquilo com ele, sempre fico seguindo os conselhos dele e também do staff.
💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
Seleção Brasileira
Endrick exalta Neymar e afasta ansiedade: 'Vou dormir como um bebê'Há 38 minutos
Corinthians
Corinthians recebe visita do técnico da Seleção Brasileira de baseHá 46 minutos
Seleção Brasileira
Quantas vezes você viu a Seleção Brasileira vencer a Copa do Mundo? Vote!Há 47 minutos
Copa do Mundo 2026
Brasil x Noruega leva noruegueses a gastar até R$ 120 mil em passagens áreasHá 1 hora
Seleção Brasileira
Calor extremo marca treino do Brasil antes das oitavas da CopaHá 2 horas
Seleção Brasileira
Bastidores: Seleção segue em CT nos EUA, mas perde exclusividadeHá 2 horas
Mais LANCE!