Uniformes definidos para Brasil x Japão na Copa do Mundo Brasil irá a campo com sua combinação mais tradicional de uniformes

A Seleção Brasileira já sabe com qual roupa vai a campo para o duelo decisivo contra o Japão, na primeira partida de mata-mata do Brasil na Copa do Mundo de 2026. Com definição da Fifa, a equipe brasileira jogará com sua combinação mais tradicional: camisa amarela, calções azuis e meiões brancos.

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Já os goleiros usarão um uniforme completamente roxo. A cor das vestimentas de Alisson, Ederson e Weverton causou polêmica no último jogo da Seleção (contra a Escócia), já que Samir Xaud, presidente da CBF, vetou o uso do vermelho na coleção.

O Japão, por sua vez, vai a campo com seu manto branco, com detalhes em preto, e calções e meiões pretos, enquanto o goleiro vestirá verde. A definição dos uniformes ocorreu neste sábado (27).

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Uniformes de Brasil x Japão na Copa do Mundo (Foto: Reprodução / Fifa)

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Polêmica dentro da CBF

Se a definição contra o Japão foi tranquila, o clima na delegação ainda ecoa a decisão polêmica antes da partida contra a Escócia. Na ocasião, o presidente da CBF vetou que os goleiros do Brasil utilizassem o uniforme vermelho, que já estava aprovado pela comissão técnica e pela Fifa.

A decisão expôs intensas divergências e disputas de poder nos bastidores da entidade. O uniforme fazia parte das opções oficiais desenvolvidas pela Nike, mas Samir Xaud optou por barrar a cor, determinando que os goleiros utilizassem o modelo verde.

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No entanto, a medida não foi unânime e gerou críticas da alta cúpula da CBF, que enxergou o veto como um cálculo puramente político por parte do mandatário. Segundo dirigentes nos bastidores, o Xaud buscou projetar uma imagem de firmeza perante setores mais conservadores e consolidar apoios internos, especialmente em um momento de fragilidade em sua gestão, que vinha sendo desgastada por escândalos pessoais e questionamentos sobre o uso de recursos da entidade.

Vale lembrar que, em 2025, o presidente da confederação já havia vetado a cor vermelha no segundo uniforme do Brasil, com a marca Jordan. "Muita gente levou para o lado político. Eu levei para o lado do Brasil, das cores da bandeira do Brasil. Azul, amarelo, verde e branco são cores das nossas bandeiras e são as cores que têm que ser seguidas", comentou. Contudo, a mesma "desculpa" não poderá ser usada no caso de Alisson, já que o goleiro usou preto contra o Marrocos, rosa contra o Haiti e usará roxo contra o Japão.

Goleiro Alisson cumprimenta o zagueiro Gabriel Magalhães após a vitória do Brasil sobre o Haiti (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

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Brasil x Japão na Copa do Mundo

O Brasil terá o Japão como o primeiro adversário no mata-mata da Copa do Mundo. O confronto de 16-avos de final está marcado para a próxima segunda-feira (29), às 14h (de Brasília).

Após o empate dos japoneses contra a Suécia no último jogo da equipe na fase de grupos, o atacante Viktor Gyökeres alertou a Seleção Brasileira sobre os pontos fortes da equipe japonesa. "A intensidade deles é impressionante, então vocês vão ter que igualar isso. Os meio-campistas são bons e os defensores também. É um time muito bom", afirmou.

- Eles trabalham muito bem. Parecem estar sempre no posicionamento defensivo certo e, ofensivamente, eles têm boas qualidades. É um time que joga junto há muito tempo, então podem se sair bem.

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Brasil x Japão

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