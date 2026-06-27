Copa do Mundo: veja os jogos já definidos do mata-mata
Ainda há confrontos a serem definidos para esta fase
A Copa do Mundo entra na fase eliminatória a partir deste domingo (28) e, para dar continuidade ao torneio, estão definidos alguns jogos. O primeiro confronto das 16-avas de final coloca África do Sul e Canadá frente a frente, às 16h (de Brasília). O Brasil estreia na fase de mata-mata na segunda-feira (29), às 14h, diante do Japão.
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Até a noite de sábado (27), a terceira rodada da fase de grupos definirá as outras 16 seleções classificadas. As primeiras 16 vagas estão confirmadas. No total, 32 equipes disputam esta etapa do torneio, que estreia nesta edição após o aumento do número de participantes. Avançam ao mata-mata os dois primeiros colocados de cada um dos 12 grupos e os oito melhores terceiros colocados.
A Fifa distribuiu as seleções no chaveamento com base no ranking mundial. Espanha, Argentina, França e Inglaterra, as quatro mais bem posicionadas, foram alocadas em lados opostos da chave de forma alternada para evitar cruzamentos precoces entre as favoritas. O regulamento também veda reencontros nas 16-avas entre seleções que já se enfrentaram na fase de grupos.
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Jogos da segunda fase da Copa do Mundo já definidos
- Alemanha x Paraguai
- França x Suécia
- África do Sul x Canadá
- Holanda x Marrocos
- Estados Unidos x Bósnia
- Brasil x Japão
- Costa do Marfim x Noruega
- Argentina x Cabo Verde
- Austrália x Egito
Formato dos duelos e regras de suspensão
Todos os confrontos eliminatórios são disputados em jogo único. Em caso de empate no tempo regulamentar, a partida vai para prorrogação com dois períodos de 15 minutos cada. Se o placar permanecer igual, a vaga é decidida nos pênaltis.
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O regulamento de cartões também passou por ajustes. Dois cartões amarelos recebidos em jogos diferentes geram suspensão automática na partida seguinte. Um cartão amarelo isolado acumulado na fase de grupos não é carregado para o mata-mata. Suspensões por cartão vermelho, no entanto, permanecem válidas. Os cartões amarelos acumulados são zerados antes das semifinais.
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