Sem Raphinha, Brasil treina forte para duelo com o Japão na Copa do Mundo Delegação brasileira embarca para Houston na tarde deste sábado

MORRISTOWN, NJ (EUA) — O Brasil realizou, na manhã deste sábado (27), mais um treino visando à preparação para o confronto contra o Japão, pela Segunda Fase da Copa do Mundo. O técnico Carlo Ancelotti contou, pela primeira vez desde a classificação para o mata-mata, com todos os jogadores à disposição desde o primeiro minuto das atividades. A única exceção foi Raphinha, lesionado.

continua após a publicidade

Na atividade da última sexta-feira, apenas Douglas Santos, Vini Jr. e Rayan, entre os titulares, haviam ido ao gramado durante a parte inicial dos trabalhos, período em que a imprensa pôde acompanhar o treinamento. Neste sábado, porém, todo o elenco participou da atividade desde os primeiros minutos.

Como foi o ínicio do treino do Brasil

Os primeiros jogadores a entrarem em campo foram Casemiro, Ibañez e Douglas Santos. O volante, primeiro atleta a aparecer no gramado, conversou por alguns minutos com um integrante da comissão técnica. Pouco depois, o restante do elenco se juntou ao grupo. A imprensa teve acesso apenas aos 15 minutos iniciais do treinamento.

continua após a publicidade

Antes do início das atividades, Neymar e Lucas Paquetá chamaram a atenção ao trocarem passes em uma descontraída roda de altinhas enquanto aguardavam a chegada dos demais companheiros.

Neymar e Lucas Paquetá jogando altinha (Foto: Reprodução)

Na sequência, Ancelotti reuniu os jogadores para uma rápida conversa no centro do gramado. Após as orientações iniciais, o elenco foi dividido em grupos para realizar trabalhos físicos e de alongamento. O clima foi de descontração durante toda a atividade.

continua após a publicidade

Ancelotti observa jogadores do Brasil durante treino na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

Encerrada a parte física, os atletas iniciaram um tradicional treino de bobinho, antes de o restante da movimentação ser fechado para a imprensa.

Cronograma da Seleção Brasileira

A delegação da Seleção Brasileira viaja às 15h deste sábado (horário de Brasília) para Houston, onde encerrará a preparação para o duelo contra o Japão. O último treino, marcado para este domingo (28), no centro de treinamentos do Houston Dynamo.

O duelo será na próxima segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), com transmissão de SporTV, Globo, SBT, Nsports, CazéTV e getv. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

🎁 Ganhe até R$50 apostando nos jogos do Brasil na Copa!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.