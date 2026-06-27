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Sem Raphinha, Brasil treina forte para duelo com o Japão na Copa do Mundo

Delegação brasileira embarca para Houston na tarde deste sábado

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Enviados especiais
27/06/2026 11:51
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Neymar e Lucas Paquetá em altinha antes do treino da Seleção Brasileira começar
Neymar e Lucas Paquetá jogando altinha em treino da Seleção (Foto: Reprodução)

MORRISTOWN, NJ (EUA) — O Brasil realizou, na manhã deste sábado (27), mais um treino visando à preparação para o confronto contra o Japão, pela Segunda Fase da Copa do Mundo. O técnico Carlo Ancelotti contou, pela primeira vez desde a classificação para o mata-mata, com todos os jogadores à disposição desde o primeiro minuto das atividades. A única exceção foi Raphinha, lesionado.

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    • Na atividade da última sexta-feira, apenas Douglas Santos, Vini Jr. e Rayan, entre os titulares, haviam ido ao gramado durante a parte inicial dos trabalhos, período em que a imprensa pôde acompanhar o treinamento. Neste sábado, porém, todo o elenco participou da atividade desde os primeiros minutos.

    Como foi o ínicio do treino do Brasil

    Os primeiros jogadores a entrarem em campo foram Casemiro, Ibañez e Douglas Santos. O volante, primeiro atleta a aparecer no gramado, conversou por alguns minutos com um integrante da comissão técnica. Pouco depois, o restante do elenco se juntou ao grupo. A imprensa teve acesso apenas aos 15 minutos iniciais do treinamento.

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    Antes do início das atividades, Neymar e Lucas Paquetá chamaram a atenção ao trocarem passes em uma descontraída roda de altinhas enquanto aguardavam a chegada dos demais companheiros.

    Neymar e Lucas Paquetá em altinha antes do treino da Seleção Brasileira começar
    Neymar e Lucas Paquetá jogando altinha (Foto: Reprodução)

    Na sequência, Ancelotti reuniu os jogadores para uma rápida conversa no centro do gramado. Após as orientações iniciais, o elenco foi dividido em grupos para realizar trabalhos físicos e de alongamento. O clima foi de descontração durante toda a atividade.

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    Ancelotti observa jogadores da Seleção Brasileira durante treino na Copa do Mundo
    Ancelotti observa jogadores do Brasil durante treino na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

    Encerrada a parte física, os atletas iniciaram um tradicional treino de bobinho, antes de o restante da movimentação ser fechado para a imprensa.

    Cronograma da Seleção Brasileira

    A delegação da Seleção Brasileira viaja às 15h deste sábado (horário de Brasília) para Houston, onde encerrará a preparação para o duelo contra o Japão. O último treino, marcado para este domingo (28), no centro de treinamentos do Houston Dynamo.

    O duelo será na próxima segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), com transmissão de SporTV, Globo, SBT, Nsports, CazéTV e getv. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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