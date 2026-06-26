logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Brasil x Japão: Gyökeres aponta dificuldades que a Seleção terá no duelo da Copa

O atacante da Suécia elogiou a intensidade do Japão: "Brasil terá que igualar"

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
26/06/2026 14:39
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Viktor Gyökeres chegou ao Arsenal após se destacar no Sporting (Foto: IMAGO/Folhapress)
Viktor Gyökeres chegou ao Arsenal após se destacar no Sporting (Foto: IMAGO/Folhapress)

Após o empate da Suécia com o Japão em 1 a 1, na noite da última quinta-feira (25), o primeiro adversário da Seleção Brasileira no mata-mata da Copa do Mundo de 2026 foi definido: o Brasil enfrentará os japoneses na fase de 16-avos de final. Já a equipe sueca ficou em terceiro lugar do Grupo F, mas irá avançar como uma das melhores terceiras colocadas. Ao final do jogo, Viktor Gyökeres, atacante da Suécia, elogiou o desempenho da seleção asiática.

continua após a publicidade
  • Lance!

    Suécia, Equador e Bósnia são as melhores terceiras colocadas da Copa; veja tabela

    Copa do Mundo 2026
    Há 13 horas
  • Jogadores de Suécia e Japão durante jogo da Copa do Mundo

    Japão x Suécia: Veja melhores momentos do jogo do Grupo F da Copa do Mundo

    Copa 2026 - Melhores Momentos
    Há 16 horas
  • Nakamura, do Japão, avança sobre a marcação de Lagerbielke, defensor da Suécia, em jogo pela Copa do Mundo

    Japão empata com Suécia e vai encarar o Brasil na segunda fase da Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 16 horas

    • 'Scout' da Seleção antes de Brasil x Japão

    Ao ser questionado sobre as dificuldades que o Brasil poderia enfrentar, o Gyökeres destacou os pontos fortes da equipe japonesa. "A intensidade deles é impressionante, então vocês vão ter que igualar isso. Os meio-campistas são bons e os defensores também. É um time muito bom", afirmou.

    - Eles trabalham muito bem. Parecem estar sempre no posicionamento defensivo certo e, ofensivamente, eles têm boas qualidades. É um time que joga junto há muito tempo, então podem se sair bem.

    ➡️Qual 'música de gol' a Seleção Brasileira escolheu para a Copa do Mundo?

    Com bom humor, o sueco ainda arriscou falar em português. Como jogou em Portugal, no Sporting, Gyökeres aprendeu um pouco da língua. Na entrevista, ganhou até um "parabéns" dos jornalistas brasileiros presentes ao dizer, no próprio idioma: "É muito difícil falar português."

    continua após a publicidade

    Além do camisa 17 da Suécia, o jovem meia Lucas Bergvall também comentou sobre o próximo adversário da Seleção Brasileira: "Eles têm qualidade em todas as posições, jogadores de alto nível. Vai ser um bom jogo (Brasil x Japão)." A partida está definida para a próxima segunda-feira (29), às 14h.

    Torcida brasileira comemora um dos gols diante da Escócia (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    A Seleção Brasileira venceu a Escócia no último jogo da fase de grupos. Próximo confronto do Brasil na Copa será contra o Japão (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Brasil x Japão
    🔥 MELHOR PALPITE: Aposte em Vini Jr. para marcar a qualquer altura em Brasil x Japão @2.71
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Ancelotti conversa com os jogadores da Seleção no banco de reservas
    Copa do Mundo 2026Torcida aponta meio-campo como alerta do Brasil para a Copa do MundoHá 25 minutos
    Jogadores da Seleção Brasileira em roda no gramado, vestindo camisa azul e short verde. Alguns aparecem de boné amarelo
    Seleção BrasileiraPrimeiro treino do Brasil para encarar o Japão tem oito preservadosHá 37 minutos
    Neymar brinca com companheiro Douglas Sanstos em chegada à treino da Seleção Brasileira
    Seleção BrasileiraNeymar quebra protocolo, brinca com jornalistas e levanta astral em treino da Seleção; veja vídeoHá 1 hora
    Torcedores do Japão reagem após a partida de futebol contra a Suécia pelo Grupo F da Copa do Mundo de 2026, no distrito de Shibuya, em Tóquio (Foto: Philip Fong / Afp)
    Copa do Mundo 2026Brasil x Japão: torcida japonesa vai às ruas após confirmação do dueloHá 1 hora
    Endrick em Media Day pela Seleção para a Copa
    Fora de CampoBrasil segue como favorito ao hexa; Messi, Cristiano Ronaldo e Endrick também lideram projeçõesHá 3 horas
    Mbappé e Haaland comemorando gols na Copa do Mundo (Fotos: AFP)
    Seleção BrasileiraNoruega x França pode definir adversário do Brasil na Copa do MundoHá 3 horas

    Mais LANCE!

    Torcida brasileira comemora um dos gols diante da Escócia
    Brasil é a seleção mais buscada da Copa dentre os países que ficaram de fora; entenda
    Seleção Brasileira - Treino
    AO VIVO: assista ao treino da Seleção Brasileira nesta sexta-feira (26) pelo Lance!TV
    Holandês Jan Paul Van Hecke comemora o terceiro gol sobre a Tunísia
    Holanda passa favorita e se aproxima do Brasil em ranking da Fifa após vitória na Copa
    Zona Mista da Seleção Brasileira na Copa lotada de jornalistas
    Bastidores: o caos divertido por trás da zona mista do Brasil na Copa
    Felipe Melo analisou confronto entre Brasil e Japão na Copa do Mundo
    Felipe Melo é sincero sobre Brasil e Japão e manda recado a Ancelotti: 'Não vai'
    Jogadores do Japão comemoram gol marcado contra a Suécia na Copa do Mundo 2026
    Invicto, Japão aposta em organização para desafiar o Brasil na segunda fase
    Japão e Suécia empataram pela Copa do Mundo
    Tironi no Lance!: Japão é um adversário acessível para o Brasil
    Éder Militão alerta sobre qualidade do Japão durante o Seleção Sportv. (Foto: Reprodução/Sportv)
    Militão alerta sobre qualidade do Japão contra o Brasil: 'Tomar cuidado'
    De joelhos, Alisson comemora gol do Brasil contra a Escócia
    Alisson encerra 1ª fase em alta e entra em seleto grupo do Brasil em Copas
    Neymar durante Brasil x Escócia na Copa do Mundo 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Sabe tudo sobre Neymar em Copas do Mundo? Teste sua memória no quiz
    Matheus Cunha em ação no jogo do Brasil contra a Argentina no Monumental pelas Eliminatórias da Copa
    Possível semifinal entre Brasil e Argentina agita torcedores: 'Não estamos preparados'
    Facincani alerta Brasil para confronto contra o Japão: 'Calcanhar de Aquiles'
    Luis Felipe Freitas, Everaldo Marques e Galvão Bueno disputaram audiência neste sábado (13). (Foto: Divulgação)
    Brasil x Escócia: veja como foi a disputa de audiência entre CazéTV, Globo e SBT