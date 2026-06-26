Brasil x Japão: Gyökeres aponta dificuldades que a Seleção terá no duelo da Copa O atacante da Suécia elogiou a intensidade do Japão: "Brasil terá que igualar"

Após o empate da Suécia com o Japão em 1 a 1, na noite da última quinta-feira (25), o primeiro adversário da Seleção Brasileira no mata-mata da Copa do Mundo de 2026 foi definido: o Brasil enfrentará os japoneses na fase de 16-avos de final. Já a equipe sueca ficou em terceiro lugar do Grupo F, mas irá avançar como uma das melhores terceiras colocadas. Ao final do jogo, Viktor Gyökeres, atacante da Suécia, elogiou o desempenho da seleção asiática.

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'Scout' da Seleção antes de Brasil x Japão

Ao ser questionado sobre as dificuldades que o Brasil poderia enfrentar, o Gyökeres destacou os pontos fortes da equipe japonesa. "A intensidade deles é impressionante, então vocês vão ter que igualar isso. Os meio-campistas são bons e os defensores também. É um time muito bom", afirmou.

- Eles trabalham muito bem. Parecem estar sempre no posicionamento defensivo certo e, ofensivamente, eles têm boas qualidades. É um time que joga junto há muito tempo, então podem se sair bem.

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Com bom humor, o sueco ainda arriscou falar em português. Como jogou em Portugal, no Sporting, Gyökeres aprendeu um pouco da língua. Na entrevista, ganhou até um "parabéns" dos jornalistas brasileiros presentes ao dizer, no próprio idioma: "É muito difícil falar português."

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Além do camisa 17 da Suécia, o jovem meia Lucas Bergvall também comentou sobre o próximo adversário da Seleção Brasileira: "Eles têm qualidade em todas as posições, jogadores de alto nível. Vai ser um bom jogo (Brasil x Japão)." A partida está definida para a próxima segunda-feira (29), às 14h.

A Seleção Brasileira venceu a Escócia no último jogo da fase de grupos. Próximo confronto do Brasil na Copa será contra o Japão (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

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Brasil x Japão

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