Brasil x Japão será em estádio que recebe maior rodeio do mundo
NRG Stadium também é a casa do Houston Texans, da NFL
HOUSTON, TX (EUA) - Palco de Brasil x Japão nesta segunda-feira (29), pela segunda fase da Copa do Mundo, o NRG Stadium, chamado pela Fifa nesta Copa do Mundo de Estádio de Houston, é uma arena moderna. Ela tem teto retrátil e climatização interna para que os torcedores possam aguentar o clima escaldante desta época do ano.
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O Estádio de Houston tem capacidade máxima para 72.220 torcedores, mas para a Copa do Mundo é um pouco menor, de 68.777. A arena foi inaugurada em 2002 e é a casa do Houston Texas, da NFL. Mas não só.
Além de jogos de futebol americano, o NRG Stadium recebe partidas de futebol e é a casa oficial do Houston Livestock Show and Rodeo, considerado o maior rodeio do mundo. Anualmente, cerca de 2,5 milhões de pessoas assistem às apresentações durante as cerca de três semanas de shows.
Há, inclusive, um famoso monumento do lado de fora do estádio: o Spirit of the Bull (Espírito de Touro), escultura em bronze de três touros em tamanho real. Foi esculpida por Walter Matia e inaugurada em agosto de 2003, cerca de um ano após a inauguração do Estádio de Houston.
Na manhã deste sábado, praticamente não havia nenhuma movimentação no entorno do estádio. A arena estava fechada para limpeza e manutenção, menos de um dia após sediar Cabo Verde 0 a 0 Arábia Saudita, pela 3ª rodada do Grupo H da Copa do Mundo. O resultado garantiu classificação histórica de Cabo Verde, que disputa o Mundial pela primeira vez, à próxima fase.
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