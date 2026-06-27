Brasil x Japão será em estádio que recebe maior rodeio do mundo NRG Stadium também é a casa do Houston Texans, da NFL

HOUSTON, TX (EUA) - Palco de Brasil x Japão nesta segunda-feira (29), pela segunda fase da Copa do Mundo, o NRG Stadium, chamado pela Fifa nesta Copa do Mundo de Estádio de Houston, é uma arena moderna. Ela tem teto retrátil e climatização interna para que os torcedores possam aguentar o clima escaldante desta época do ano.

continua após a publicidade

➡️Raphinha não viaja com o Brasil para partida contra o Japão

O Estádio de Houston tem capacidade máxima para 72.220 torcedores, mas para a Copa do Mundo é um pouco menor, de 68.777. A arena foi inaugurada em 2002 e é a casa do Houston Texas, da NFL. Mas não só.

Além de jogos de futebol americano, o NRG Stadium recebe partidas de futebol e é a casa oficial do Houston Livestock Show and Rodeo, considerado o maior rodeio do mundo. Anualmente, cerca de 2,5 milhões de pessoas assistem às apresentações durante as cerca de três semanas de shows.

continua após a publicidade

Há, inclusive, um famoso monumento do lado de fora do estádio: o Spirit of the Bull (Espírito de Touro), escultura em bronze de três touros em tamanho real. Foi esculpida por Walter Matia e inaugurada em agosto de 2003, cerca de um ano após a inauguração do Estádio de Houston.

Antes de receber Brasil x Japão, Estádio de Houston foi palco da histórica classificação de Cabo Verde (Foto: Francois Nel/Getty Images via AFP)

Na manhã deste sábado, praticamente não havia nenhuma movimentação no entorno do estádio. A arena estava fechada para limpeza e manutenção, menos de um dia após sediar Cabo Verde 0 a 0 Arábia Saudita, pela 3ª rodada do Grupo H da Copa do Mundo. O resultado garantiu classificação histórica de Cabo Verde, que disputa o Mundial pela primeira vez, à próxima fase.

continua após a publicidade

🎁 Ganhe até R$50 apostando nos jogos do Brasil na Copa!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.