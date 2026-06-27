Natália Becker, esposa de Alisson, comemora conquista durante Copa Goleiro é titular absoluto da Seleção Brasileira

Natália Becker, esposa do goleiro Alisson Becker, da Seleção Brasileira, celebrou nas redes sociais os 11 anos de casamento com o atleta. A influenciadora compartilhou uma sequência de fotos ao lado do marido e fez uma declaração emocionada para marcar a data. "11 anos de casados… e a cada dia que passa, te amo e te admiro mais! Para sempre tua, para sempre nós!", escreveu.

continua após a publicidade

Post de Natália e Alisson Becker durante Copa do Mundo

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Natália e Alisson, que firmaram a união em 2015, construíram uma família ao longo da última década e têm três filhos: Helena, de 9 anos, Matteo, de 7, e Rafael, de 5. Natália acompanha Alisson nos Estados Unidos, onde o goleiro está concentrado com a Seleção Brasileira durante a disputa da Copa do Mundo.

➡️Simule os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Quem será o campeão?

Dias antes da comemoração do aniversário de casamento, a influenciadora também compartilhou registros da celebração do aniversário de Matteo, filho do meio de Alisson. A família conseguiu se reunir para a ocasião, apesar da agenda do jogador. "E conseguimos comemorar todos juntos! Que alegria! Deus é bom!", publicou Natália. O casal costuma dividir momentos da rotina familiar nas redes sociais e frequentemente recebe mensagens de carinho dos fãs.

continua após a publicidade

Histórico do Brasil na fase de grupos

Com o primeiro lugar no Grupo C, o Brasil avançou ao mata-mata como líder de chave pela 12ª vez consecutiva. A posição foi definida pelo saldo de gols, que colocou a seleção à frente do Marrocos na classificação final do grupo. Alisson teve papel importante ao evitar que a Amarelinha perdesse o saldo de gols acumulado.

➡️Imprensa europeia exalta retorno de Neymar à Seleção: 'Tudo mudou'

Nas 11 edições anteriores, o Brasil terminou a fase de grupos com 100% de aproveitamento em cinco oportunidades: 1982, 1986, 1990, 2002 e 2006. Na Copa do Mundo de 2022, a seleção também liderou seu grupo, mas encerrou a primeira fase com derrota para Camarões por 1 a 0. A equipe aguarda a definição do adversário da próxima fase. Alisson esteve presente nas Copas de 2018 e 2022.

continua após a publicidade

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de apostas. Jogue de forma responsável