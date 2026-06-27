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Natália Becker, esposa de Alisson, comemora conquista durante Copa

Goleiro é titular absoluto da Seleção Brasileira

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
27/06/2026 11:46
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Alisson e Natália Becker comemoram aniversário de casamento durante torneio (Foto: Reprodução/Instagram)
Alisson e Natália Becker comemoram aniversário de casamento durante torneio (Foto: Reprodução/Instagram)

Natália Becker, esposa do goleiro Alisson Becker, da Seleção Brasileira, celebrou nas redes sociais os 11 anos de casamento com o atleta. A influenciadora compartilhou uma sequência de fotos ao lado do marido e fez uma declaração emocionada para marcar a data. "11 anos de casados… e a cada dia que passa, te amo e te admiro mais! Para sempre tua, para sempre nós!", escreveu.

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    Natália e Alisson, que firmaram a união em 2015, construíram uma família ao longo da última década e têm três filhos: Helena, de 9 anos, Matteo, de 7, e Rafael, de 5. Natália acompanha Alisson nos Estados Unidos, onde o goleiro está concentrado com a Seleção Brasileira durante a disputa da Copa do Mundo.

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    Dias antes da comemoração do aniversário de casamento, a influenciadora também compartilhou registros da celebração do aniversário de Matteo, filho do meio de Alisson. A família conseguiu se reunir para a ocasião, apesar da agenda do jogador. "E conseguimos comemorar todos juntos! Que alegria! Deus é bom!", publicou Natália. O casal costuma dividir momentos da rotina familiar nas redes sociais e frequentemente recebe mensagens de carinho dos fãs.

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    Histórico do Brasil na fase de grupos

    Com o primeiro lugar no Grupo C, o Brasil avançou ao mata-mata como líder de chave pela 12ª vez consecutiva. A posição foi definida pelo saldo de gols, que colocou a seleção à frente do Marrocos na classificação final do grupo. Alisson teve papel importante ao evitar que a Amarelinha perdesse o saldo de gols acumulado.

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    Nas 11 edições anteriores, o Brasil terminou a fase de grupos com 100% de aproveitamento em cinco oportunidades: 1982, 1986, 1990, 2002 e 2006. Na Copa do Mundo de 2022, a seleção também liderou seu grupo, mas encerrou a primeira fase com derrota para Camarões por 1 a 0. A equipe aguarda a definição do adversário da próxima fase. Alisson esteve presente nas Copas de 2018 e 2022.

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    Goleiro da Seleção Brasileira, Alisson, mantém boa atuação durante Copa do Mundo (Foto: Reprodução/Instagram)
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