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Renato Augusto elogia jogador da Seleção Brasileira, mas faz alerta: 'Quero ver'

Brasil venceu a Escócia por 3 a 0 nesta quarta-feira (24)

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 07:45
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Renato Augusto comentou sobre a Seleção Brasileira (Foto: Reprodução Sportv)
Renato Augusto comentou sobre a Seleção Brasileira (Foto: Reprodução Sportv)

A Seleção Brasileira venceu a Escócia por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (27), e se garantiu nos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. No Sportv, Renato Augusto elogiou Matheus Cunha, mas fez ressalva sobre o posicionamento do camisa 9.

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    • - O trabalho do Cunha foi essencial, mas isso agora a gente vai ver quando o Brasil pegar uma seleção que também incomode a Seleção Brasileira. A partir deste momento, que pegar seelções que fiquem com a bola, que te machucam um pouco mais, aí vamos ver o posicionamento dele, se vai recuar. Pode ir para a ponta, pode ir para o meio. Quero ver mais para entender taticamente - analisou Renato Augusto sobre o atacante da Seleção Brasileira.

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    Matheus Cunha comemora gol da Seleção Brasileira na Copa do MUndo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
    Matheus Cunha comemora gol da Seleção Brasileira na Copa do MUndo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    Ancelotti preserva titulares em treino da Seleção Brasileira

     O técnico Carlo Ancelotti realizou nesta sexta-feira (26) o primeiro treino do Brasil para o duelo com o Japão, pela segunda fase da Copa do Mundo, marcado para segunda-feira (29), em Houston. Na atividade realizada no CT da Seleção Brasileira, porém, apenas três titulares foram a campo durante o período em que a imprensa teve acesso.

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    ➡️CBF envia ofício à Fifa reclamando de gol anulado de Vini Jr

    Foram preservados o goleiro Alisson, o lateral Danilo, os zagueiros Marquinhos Gabriel Magalhães, os volantes Casemiro Bruno Guimarães, e o atacante Matheus Cunha. O grupo ficou fazendo trabalhos na academia por causa do tradicional controle de carga. Vini JrRayan Douglas Santos participaram normalmente do treino da Seleção Brasileira.

    Neymar, que entrou no segundo tempo na vitória do Brasil por 3 a 0 sobre a Escócia, fez o treino integral com o grupo de jogadores em campo. O craque do Santos, inclusive, quebrou protocolo ao brincar com os jornalistas presentes e animou o treino desta sexta.

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    Antes da atividade, o atacante Igor Thiago foi homenageado pelos jogadores, pois completa 25 anos nesta sexta-feira. O atacante recebeu um abraço de Ancelotti e de outros companheiros, e depois teve que passar pelo tradicional "corredor polonês" formado pelos jogadores e pela comissão técnica. Veja abaixo!

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