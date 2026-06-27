Renato Augusto elogia jogador da Seleção Brasileira, mas faz alerta: 'Quero ver' Brasil venceu a Escócia por 3 a 0 nesta quarta-feira (24)

A Seleção Brasileira venceu a Escócia por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (27), e se garantiu nos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. No Sportv, Renato Augusto elogiou Matheus Cunha, mas fez ressalva sobre o posicionamento do camisa 9.

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- O trabalho do Cunha foi essencial, mas isso agora a gente vai ver quando o Brasil pegar uma seleção que também incomode a Seleção Brasileira. A partir deste momento, que pegar seelções que fiquem com a bola, que te machucam um pouco mais, aí vamos ver o posicionamento dele, se vai recuar. Pode ir para a ponta, pode ir para o meio. Quero ver mais para entender taticamente - analisou Renato Augusto sobre o atacante da Seleção Brasileira.

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Matheus Cunha comemora gol da Seleção Brasileira na Copa do MUndo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Ancelotti preserva titulares em treino da Seleção Brasileira

O técnico Carlo Ancelotti realizou nesta sexta-feira (26) o primeiro treino do Brasil para o duelo com o Japão, pela segunda fase da Copa do Mundo, marcado para segunda-feira (29), em Houston. Na atividade realizada no CT da Seleção Brasileira, porém, apenas três titulares foram a campo durante o período em que a imprensa teve acesso.

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Foram preservados o goleiro Alisson, o lateral Danilo, os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães, os volantes Casemiro e Bruno Guimarães, e o atacante Matheus Cunha. O grupo ficou fazendo trabalhos na academia por causa do tradicional controle de carga. Vini Jr, Rayan e Douglas Santos participaram normalmente do treino da Seleção Brasileira.

Neymar, que entrou no segundo tempo na vitória do Brasil por 3 a 0 sobre a Escócia, fez o treino integral com o grupo de jogadores em campo. O craque do Santos, inclusive, quebrou protocolo ao brincar com os jornalistas presentes e animou o treino desta sexta.

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Antes da atividade, o atacante Igor Thiago foi homenageado pelos jogadores, pois completa 25 anos nesta sexta-feira. O atacante recebeu um abraço de Ancelotti e de outros companheiros, e depois teve que passar pelo tradicional "corredor polonês" formado pelos jogadores e pela comissão técnica. Veja abaixo!