Haaland no caminho? Saiba quando o Brasil pode pegar a Noruega na Copa Seleção Brasileira pode enfrentar o artilheiro norueguês em uma ocasional oitavas de final

Depois de garantir a liderança do Grupo C, o Brasil já conhece seu primeiro desafio no mata-mata da Copa do Mundo. A Seleção enfrenta o Japão na próxima segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), pelos 16 avos de final da competição. E, com o chaveamento já definido, o caminho do Brasil já pode ser projetado até a final, e certos possíveis confrontos já estão sendo observados para as próximas fases decisivas.

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O chaveamento da Seleção Brasileira já projeta um possível grande confronto na fase de oitavas de final. Caso elimine os japoneses, o Brasil enfrentará o vencedor do duelo entre Costa do Marfim e Noruega, marcado para terça-feira (30), também às 14h (de Brasília).

Se os noruegueses confirmarem a classificação e o Brasil avançar, a Seleção terá pela frente um dos principais atacantes do futebol mundial. O duelo contra Erling Haaland seria disputado no dia 5 de julho, às 17h (de Brasília), valendo vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.

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Haaland vive grande fase na Copa do Mundo

O camisa 9 do Manchester City vive grande fase no torneio. Haaland marcou quatro gols nas duas primeiras partidas da Noruega e é um dos principais candidatos à artilharia da competição. O atacante foi preservado por Ståle Solbakken na derrota por 4 a 1 para a França, nesta sexta-feira (26), resultado que não impediu a classificação norueguesa ao mata-mata.

Com quatro gols, Haaland aparece entre os vice-artilheiros da Copa do Mundo, ao lado de Vini Jr., Dembélé e Mbappé. O único jogador à frente do grupo é Messi, que soma cinco gols no Mundial.

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Além da excelente fase individual, Haaland também lidera uma campanha histórica. A Noruega voltou a disputar uma Copa do Mundo após 28 anos de ausência e sonha em transformar o retorno em uma campanha memorável. Antes disso, porém, terá que superar a Costa do Marfim para manter vivo o possível encontro com o Brasil nas oitavas de final.

A emoção de Erling Haaland ao abrir o placar para a Noruega contra o Iraque na Copa (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

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