logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Haaland no caminho? Saiba quando o Brasil pode pegar a Noruega na Copa

Seleção Brasileira pode enfrentar o artilheiro norueguês em uma ocasional oitavas de final

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 19:41
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Haaland gol na Copa (Foto: Instagram Haaland)
Haaland já marcou quatro gols nesta Copa do Mundo (Foto: Instagram Haaland)

Depois de garantir a liderança do Grupo C, o Brasil já conhece seu primeiro desafio no mata-mata da Copa do Mundo. A Seleção enfrenta o Japão na próxima segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), pelos 16 avos de final da competição. E, com o chaveamento já definido, o caminho do Brasil já pode ser projetado até a final, e certos possíveis confrontos já estão sendo observados para as próximas fases decisivas.

continua após a publicidade
  • Bruno Guimarães em ação pelo Brasil contra a Escócia na Copa do Mundo

    Bruno Guimarães vira arma ofensiva da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

    Seleção Brasileira
    Há 3 horas
  • Torcida do Brasil teve de mudar a rotina durante a Copa do Mundo (Foto: Lance!/Gemini)

    O quanto a Copa do Mundo mudou a sua rotina? Responda à enquete

    Seleção Brasileira
    Há 35 minutos
  • Rayan durante coletiva da Seleção Brasileira. (Foto: Reprodução)

    Comentário de Rayan sobre o Japão repercute: ‘Vai envelhecer mal’

    Fora de Campo
    Há 40 minutos

    • 🧮 Simule todos os resultados da Copa!

    O chaveamento da Seleção Brasileira já projeta um possível grande confronto na fase de oitavas de final. Caso elimine os japoneses, o Brasil enfrentará o vencedor do duelo entre Costa do Marfim e Noruega, marcado para terça-feira (30), também às 14h (de Brasília).

    Se os noruegueses confirmarem a classificação e o Brasil avançar, a Seleção terá pela frente um dos principais atacantes do futebol mundial. O duelo contra Erling Haaland seria disputado no dia 5 de julho, às 17h (de Brasília), valendo vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.

    continua após a publicidade

    ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Haaland vive grande fase na Copa do Mundo

    O camisa 9 do Manchester City vive grande fase no torneio. Haaland marcou quatro gols nas duas primeiras partidas da Noruega e é um dos principais candidatos à artilharia da competição. O atacante foi preservado por Ståle Solbakken na derrota por 4 a 1 para a França, nesta sexta-feira (26), resultado que não impediu a classificação norueguesa ao mata-mata.

    Com quatro gols, Haaland aparece entre os vice-artilheiros da Copa do Mundo, ao lado de Vini Jr., Dembélé e Mbappé. O único jogador à frente do grupo é Messi, que soma cinco gols no Mundial.

    continua após a publicidade

    Além da excelente fase individual, Haaland também lidera uma campanha histórica. A Noruega voltou a disputar uma Copa do Mundo após 28 anos de ausência e sonha em transformar o retorno em uma campanha memorável. Antes disso, porém, terá que superar a Costa do Marfim para manter vivo o possível encontro com o Brasil nas oitavas de final.

    Erling Haaland comemora gol de braços abertos e gritando
    A emoção de Erling Haaland ao abrir o placar para a Noruega contra o Iraque na Copa (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

    💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Piquerez saiu machucado após lance com Madueke (Foto: GLYN KIRK / AFP)
    Copa do Mundo 2026Piquerez joga hoje? Veja a escalação do Uruguai para pegar a Espanha na CopaHá 8 minutos
    Bruno Guimarães em ação pelo Brasil contra a Escócia na Copa do Mundo
    Seleção BrasileiraBruno Guimarães vira arma ofensiva da Seleção Brasileira na Copa do MundoHá 27 minutos
    Torcida do Brasil teve de mudar a rotina durante a Copa do Mundo (Foto: Lance!/Gemini)
    Seleção BrasileiraO quanto a Copa do Mundo mudou a sua rotina? Responda à enqueteHá 36 minutos
    Rayan durante coletiva da Seleção Brasileira. (Foto: Reprodução)
    Fora de CampoComentário de Rayan sobre o Japão repercute: 'Vai envelhecer mal'Há 40 minutos
    Haaland gol na Copa (Foto: Instagram Haaland)
    Copa do Mundo 2026Noruegueses reagem a provável confronto com o Brasil na Copa do Mundo: 'Claramente'Há 41 minutos
    Romero abraça Messi na comemoração do gol da Argentina sobre a Argélia, na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Argentina ganha 'reforço' para a segunda fase da Copa do MundoHá 48 minutos

    Mais LANCE!

    Mbappé na vitória da França sobre a Noruega
    França supera Argentina no Ranking da Fifa e assume liderança após vitória contra Noruega
    Mbappé cumprimenta Haaland antes de França x Noruega na Copa do Mundo
    Grupo I da Copa do Mundo definido: quem pode enfrentar o Brasil nas oitavas?
    Mbappé reage durante partida da Copa do Mundo
    Mbappé passa Ronaldo e iguala feito de Pelé em Copas do Mundo
    Dembélé comemora gol marcado em França x Noruega pela Copa do Mundo de 2026
    Noruega x França: veja os melhores momentos do jogo do grupo I da Copa do Mundo
    Lionel Scaloni observa treino da Argentina durante a Copa do Mundo
    Argentina treina com 10 mudanças para encarar a Jordânia na Copa do Mundo
    Dembélé e Mbappé, de camisas brancas, se abraçam e comemoram o terceiro gol da França contra a Noruega
    Dê suas notas: França bate Noruega com hat-trick de Dembélé e passa em primeiro
    Arrascaeta, do Flamengo, em treino da seleção do Uruguai antes da Copa do Mundo (Foto: Divulgação / AUF)
    Arrascaeta joga hoje? Veja o time do Uruguai para pegar a Espanha na Copa
    Diogo Dalot treina ao lado de Cristiano Ronaldo em sessão de Portugal
    Calor x altitude: Portugal e Colômbia optam por preparações distintas na Copa
    Dembélé comemora gol marcada pela França na Copa do Mundo com Mbappé
    Dembélé brilha com hat-trick, e França joga Haaland no caminho do Brasil
    senegal copa do mundo
    Senegal atropela o Iraque e sonha com vaga no mata-mata da Copa do Mundo
    Quantos são naturalizados? Veja onde nasceram os jogadores da França na Copa do Mundo
    Time da Inglaterra perfilado antes de encarar Gana pela Copa do Mundo
    Astro desfalca Inglaterra por pelo menos dois jogos da Copa
    Panamá x Inglaterra: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Rayan tenta dominar a bola na partida entre Brasil e Escócia
    Fala de Rayan na Copa do Mundo sobre Fernando Diniz viraliza: 'Brabo'