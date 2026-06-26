Neymar deveria ter mais tempo de jogo contra o Japão na Copa do Mundo? Vote Jogador entrou aos 30 minutos do segundo tempo contra a Escócia

A minutagem de Neymar nesta Copa do Mundo de 2026 virou o principal debate tático entre os torcedores e a comissão técnica da Seleção Brasileira. Após entrar em campo apenas aos 30 minutos do segundo tempo no último confronto diante da Escócia, o camisa 10 mostrou lampejos de sua categoria.

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Com o desafio crucial contra o Japão batendo à porta, a grande dúvida que divide o país é: qual deve ser o papel do craque no próximo jogo? Queremos saber a sua opinião de treinador! Vote na nossa enquete e defenda a sua estratégia para o nosso principal astro.

Gerenciamento físico ou impacto imediato?

A comissão técnica vem adotando uma postura compreensivelmente cautelosa com Neymar, priorizando a sua transição física para garantir que ele esteja no ápice quando as fases mais agudas do Mundial começarem. Jogar cerca de 15 minutos contra a Escócia fez parte desse planejamento de preservação. Por outro lado, uma ala expressiva da torcida argumenta que o talento do camisa 10 é indispensável e que ele deveria começar jogando, ajudando a ditar o ritmo de jogo desde o início e atraindo a marcação para abrir espaços para os pontas.

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Japão é a maior vítima de Neymar pela Seleção

Neymar marcou 9 gols em 5 partidas disputadas contra o adversário do Brasil na 2ª fase da Copa do Mundo.Em um amistosos disputado em 2014, Neymar chegou a marcar um poker (quatro gols) na vitória por 4 a 0 sobre a equipe asiática.

Neymar comemora um de seus gols pelo Japão, mas não foi pela Copa (Foto: Divulgação / CBF)

Quiz do Neymar nas Copas do Mundo

Ao entrar em campo na Copa do Mundo de 2026, Neymar Jr. atingiu um patamar reservado a poucos atletas na história do futebol brasileiro: a disputa de seu quarto Mundial consecutivo. Desde que assumiu a emblemática camisa 10 da Seleção, o craque centralizou as esperanças de uma nação inteira, vivendo uma montanha-russa de emoções que misturou genialidade pura, recordes históricos e dramas médicos que pararam o país.

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Será que você acompanhou de perto cada passo dessa caminhada? Teste sua memória no nosso quiz e prove que você é um especialista na história do nosso camisa 10!

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