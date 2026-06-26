Paulo Nunes alerta Brasil antes de duelo com o Japão: 'Não tem mais' Bola vai rolar às 14h da próxima segunda-feira (29)

Brasil e Japão vão se enfrentar, na próxima segunda-feira (29), em duelo válido pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. Antes da bola rolar, Paulo Nunes fez um alerta para a Seleção Brasileira comandada por Carlo Ancelotti.

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No Sportv, o comentarista e ex-jogador elogiou a Seleção Japonesa e destacou a maturidade do elenco. Para Paulo Nunes, o Japão não enfrentará o Brasil com medo.

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- Esses jogadores já disputaram uma Copa do Mundo. São jogadores de qualidade, mas eram garotos. O conjunto melhorou muito. O coletivo é o fator predominante. Eles tem respeito pelo Brasil, mas o Japão não tem apavoro de jogar contra o Brasil. Não tem mais isso. Eles se enfrentam direto nas ligas - analisou Paulo Nunes.

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Ritsu Doan é uma dos principais jogadores do Japão para encarar o Brasil na Copa do Mundo (Foto: Molly Darlington/Getty Images/AFP)

Último confronto entre Brasil x Japão teve falha defensiva e virada histórica

No último embate contra o Japão, o Brasil viveu uma jornada para esquecer no dia 14 de outubro de 2025. Em um amistoso em Tóquio, a equipe de Carlo Ancelotti sofreu uma pane defensiva e acabou derrotada de virada pelo placar de 3 a 2. Naquela tarde, a Seleção Brasileira dominou o primeiro tempo, abrindo boa margem, mas desmoronou no segundo tempo ao conceder três gols em um intervalo de apenas 20 minutos.

O início do confronto foi de estudo, com o Brasil penando para furar a marcação do Japão. Aos 21 minutos, o susto inicial: Ueda desviou chute de Minamino e tirou tinta da trave do goleiro Hugo Souza. A resposta verde-amarela foi cirúrgica. Quatro minutos depois, Bruno Guimarães tabelou com Lucas Paquetá e serviu o lateral Paulo Henrique, que bateu na saída do goleiro para abrir o placar. Aos 31, Paquetá distribuiu assistência de cavadinha para Gabriel Martinelli ampliar: 2 a 0.

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Toda a solidez virou fumaça na volta do intervalo. Com mais testes promovidos por Ancelotti, o meio de campo perdeu consistência e a defesa bateu cabeça. Aos 6 minutos, o zagueiro Fabrício Bruno errou um passe curto na própria área e deu a bola de presente para Minamino descontar.

O gol inflamou os mais de 44 mil torcedores presentes em Japão x Brasil. Sem Bruno Guimarães em campo, o Brasil foi dominado. Aos 16, Nakamura venceu a defesa e empatou. A virada dos Samurais Azuis veio aos 25 minutos, quando Ueda superou Lucas Beraldo na disputa aérea e garantiu o resultado histórico.