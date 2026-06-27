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Seleção, Argentina e Portugal desafiam preços abusivos e lotam estádios na Copa

Jogos de maior procura no Mundial têm ingressos que superam a casa dos R$ 40 mil; arenas registram taxa de ocupação próxima de 100%

PorVitor PalharesEnviado especial
27/06/2026 09:12
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Brasil x Escócia - terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo
Hard Rock Stadium antes da partida entre Brasil e Escócia (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

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MIAMI, FL (EUA) - Os 16 estádios da Copa do Mundo de 2026 operam com taxa de ocupação próxima do limite pouco mais de duas semanas após o início da competição. Entre os confrontos de maior procura do público estão as da Seleção Brasileira, da Argentina, de Lionel Messi, e de Portugal, de Cristiano Ronaldo.

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    Jogos que reúnem algumas das principais estrelas do futebol mundial concentram os ingressos mais caros da Copa do Mundo. O duelo desta noite entre Portugal e Colômbia é um exemplo: os bilhetes podem ultrapassar R$ 40 mil. A alta é consequência do sistema de precificação dinâmica adotado pela Fifa nesta edição, que substituiu o modelo de preços tabelados das Copas anteriores e ajusta os valores de acordo com a demanda por cada uma das 104 partidas do torneio.

    Ingressos para Portugal e Colômbia na Copa do Mundo ultrapassam R$ 40 mil em sites de revenda
    Preço dos ingressos para a partida entre Portugal e Colômbia, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, em site de revenda (Foto: Reprodução)

    — A Fifa pode ajustar os preços dos ingressos ao longo das fases de venda, com base na análise da demanda e da disponibilidade para cada partida — explicou a entidade em nota.

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    As três partidas da Seleção Brasileira na fase de grupos, assim como os dois jogos de Portugal e Argentina até aqui, tiveram lotação máxima. O destaque ficou para a estreia do Brasil diante de Marrocos, que levou 80.663 torcedores ao MetLife Stadium, em Nova Jersey.

    Até o fim da noite da última sexta-feira (26), 55% das partidas da atual edição da Copa do Mundo haviam registrado capacidade esgotada, segundo dados divulgados pela Fifa. A competição também apresenta média de público próxima de 65 mil torcedores por jogo.

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    Brasileiros conseguem driblar preços na Copa

    Um seleto grupo de brasileiros que acompanha a Seleção na Copa do Mundo conseguiu adquirir ingressos por um valor fixo de 60 dólares (cerca de R$ 310), em meio ao aumento geral dos preços das entradas no torneio, segundo apuração do Lance!.

    O benefício é destinado a integrantes mais antigos do Movimento Verde-Amarelo (MVA) que possuem o plano Gold de associação, permitindo a compra de bilhetes por US$ 60 independentemente do estádio, adversário ou fase da competição. De acordo com torcedores ouvidos pela reportagem, as entradas são repassadas pela CBF, que destina parte da carga de ingressos da Seleção Brasileira a grupos organizados de torcedores, como o MVA.

    Em entrevista, Guilherme de Paola, integrante do MVA desde a última Copa do Mundo, no Catar, detalhou o processo.

    — Eles fizeram preço de torcedor. A Fifa tem algumas categorias, os jogos que a gente acompanhou saíram por US$ 60, que é o preço da Fifa. Ninguém conseguiu ingresso de graça, a gente simplesmente teve acesso a esses ingressos de torcedores que a CBF libera para algumas torcidas. Isso foi muito legal, porque os ingressos são absurdos… Miami está fora de cogitação — disse ao Lance!.

    Torcedores do Brasil, membros do MVA, comentam política de preço de ingressos na Copa do Mundo e união de torcidas organizadas em prol da Seleção
    Torcedores da Seleção Brasileira detalham preço dos ingressos para partidas nesta Copa do Mundo (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

    Ingresso salgado e comida cara nos estádios

    Além de arcar com ingressos que ultrapassam a casa dos milhares de reais, os torcedores nesta Copa do Mundo enfrentam outro desafio ao adentrar os estádios: os preços de alimentos e bebidas. Nos estádios visitados pela reportagem na atual edição do torneio — MetLife Stadium, Hard Rock Stadium e Lincoln Financial Field — é possível encontrar cervejas a partir de 16 dólares (cerca de R$ 80), enquanto uma água custa 5 dólares (aproximadamente R$ 25).

    Os alimentos, por sua vez, variam de acordo com a escolha do espectador. Há opções a partir de 8 dólares, como batata frita, até 32 dólares (cerca de R$ 160), no caso de um sanduíche de lagosta.

    — Tudo para assistir ao Brasil numa Copa do Mundo. Mas não esperava gastar tanto por aqui. Deixei para comer algo no estádio… — comentou Ricardo Albuquerque, que viajou de Fortaleza para acompanhar o Brasil na Copa do Mundo.

    Tabela de preços dos alimentos nos estádios da Copa (Foto: Márcio Iannacca / Lance!)
    Tabela de preços dos alimentos nos estádios da Copa (Foto: Márcio Iannacca/Lance!)

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