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Cafu vira voz oficial do metrô de São Paulo na Copa do Mundo

Capitão do penta anuncia gols do Brasil no torneio nas composições e estações

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 14:22
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Cafu, com camisa amarela e calção azul, ergue a taça da Copa do Mundo de 2002 pelo Brasil
Cafu ergue a taça da Copa do Mundo de 2002 (Foto: Antonio Scorza/AFP)

Passageiros do metrô de São Paulo (SP) ficarão bem informados sobre os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. O capitão do penta, Cafu, será responsável por anunciar os gols do Brasil nos trens e estações. A iniciativa foi realizada nos últimos dois jogos da fase de grupos, contra Haiti e Escócia, e segue no mata-mata, contra o Japão, na próxima segunda-feira (29).

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    • Durante as partidas, quando um gol da Canarinho é marcado, um áudio gravado pelo ex-lateral-direito é exibido nos alto-falantes do serviço metroviário da capital paulista. "Alô, pessoal. Aqui é o capitão Cafu. Gol do Brasil! Rumo ao hexa. Precisamos de toda a nossa torcida", narra o ex-jogador, que conquistou os títulos mundiais de 1994 e 2002. Confira abaixo:

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    A ação temática busca engajar os usuários do transporte público e levar o clima da Copa do Mundo para quem estiver em deslocamento em meio aos jogos.

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    Além dessa iniciativa, o metrô de São Paulo preparou um esquema especial de operação para os dias em que a Seleção estiver em campo. A estratégia inclui reforço no monitoramento das estações de maior fluxo, ampliação das equipes de atendimento e segurança e possibilidade de circulação de composições extras conforme a demanda.

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    Cafu revela segredo para o Brasil chegar na final da Copa

    Cafu foi bicampeão mundial com a Seleção Brasileira
    Cafu foi bicampeão mundial com a Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/Instagram/@cafu2)

    Cafu revelou o segredo para a equipe de Carlo Ancelotti buscar uma vaga na final da Copa do Mundo. Em entrevista ao Lance!, o ex-lateral pediu doação de esforços dos jogadores e reforçou a importância do trabalho coletivo para buscar o hexacampeonato.

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    — O segredo para chegar em uma final de Copa do Mundo é trabalho, dedicação, comprometimento, trabalho em equipe. Não se preocupar com quem vai ser o melhor em campo. É uma divisão de responsabilidade. Cada dia um pode assumir a responsabilidade de ser o protagonista dentro de uma Copa do Mundo e isso faz com que o Brasil possa ser campeão do mundo independentemente de quem venha se destacar. O conselho que eu dou é esse: "Joga em grupo, para a equipe, se doa em prol do companheiro que pode precisar da sua ajuda".

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