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Maurício vira assunto após empate do Paraguai: 'Inacreditável'

Meia entrou no segundo tempo e mudou o jogo

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 07:40
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Mauricio, do Palmeiras, lamenta chance perdida pelo Paraguai
Mauricio, do Palmeiras, lamenta chance perdida pelo Paraguai (Foto: IMAGN IMAGES via Reuters/David Gonzales)

Maurício, do Palmeiras, virou assunto nas redes sociais depois do empate do Paraguai com a Austrália, por 0 a 0, na madrugada desta sexta-feira (26). O duelo foi válido pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá.

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    • Mais uma vez, Maurício, do Palmeiras, foi reserva do Paraguai. O meia-atacante entrou no segundo tempo e mudou a dinâmica do time de Gustavo Alfaro. No final do duelo, ainda teve uma oportunidade de marcar, mas finalizou em cima do goleiro.

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    Nas redes sociais, torcedores comentaram a atuação de Maurício, meia do Palmeiras, na partida da Copa do Mundo. Veja os comentários abaixo:

    ➡️Brasileiros reagem ao confronto entre Brasil x Japão na Copa: 'Não dá'

    Maurício, do Palmeiras comemora o gol do Paraguai na derrota para os EUA, na Copa do Mundo (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)
    Maurício, do Palmeiras comemora o gol do Paraguai na derrota para os EUA, na Copa do Mundo (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)

    Veja comentários sobre Maurício, do Palmeiras

    Como foi o jogo

    Foram da Austrália, que jogava pelo empate para avançar em segundo lugar, os melhores momentos do primeiro tempo. Oneill, Metcalfe e Jordan Bos já haviam finalizado ao gol adversário quando Gabriel Avalos, aos 38 minutos, criou a primeira chance de relativo perigo a favor da seleção paraguaia.

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    Brasileiro naturalizado paraguaio e autor do primeiro gol da seleção na Copa, Maurício, que joga no Palmeiras, entrou no final do primeiro tempo. O meia substituiu Alexandro Maidana e deu o primeiro chute a gol do Paraguai na partida, mas de longe e sem perigo.

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    O Paraguai melhorou um pouco na etapa final, mas parecia que estava satisfeito com o empate. Do outro lado, a Austrália ficou na retranca, esperando o contra-ataque fatal, que não veio. Aos 47 minutos, Mauricio desperdiçou a melhor chance paraguaio, de dentro da área, mas o chute saiu fraco, nas mãos de Patrick Beach.

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