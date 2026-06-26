Maurício vira assunto após empate do Paraguai: 'Inacreditável' Meia entrou no segundo tempo e mudou o jogo

Maurício, do Palmeiras, virou assunto nas redes sociais depois do empate do Paraguai com a Austrália, por 0 a 0, na madrugada desta sexta-feira (26). O duelo foi válido pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá.

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Mais uma vez, Maurício, do Palmeiras, foi reserva do Paraguai. O meia-atacante entrou no segundo tempo e mudou a dinâmica do time de Gustavo Alfaro. No final do duelo, ainda teve uma oportunidade de marcar, mas finalizou em cima do goleiro.

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Nas redes sociais, torcedores comentaram a atuação de Maurício, meia do Palmeiras, na partida da Copa do Mundo. Veja os comentários abaixo:

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Maurício, do Palmeiras comemora o gol do Paraguai na derrota para os EUA, na Copa do Mundo (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)

Veja comentários sobre Maurício, do Palmeiras

Agora chega a ser inacreditavel o mauricio ser reserva no paraguai uma loucura — Torcedor do Bragantino (@bragatorcedor) June 26, 2026

Só Enciso e Mauricio com um pouco de lucidez do meio pra frente nesse time do Paraguai — Victor Savani (@SavnT8) June 26, 2026

Cara, inadmissível a postura do Paraguai no jogo. Ficou por 1 gol de pegar o IRÃ no 16 avos e agora vai pra pegar a Alemanha. E aceitou o resultado muito cedo. O único que quis algo foi o Mauricio, que entrou bem e mudou o time. Mas inacreditável a postura. — Caio Barros (@caiombf) June 26, 2026

Paraguai tem Enciso, Diego Gomez, Cubas, Mauricio e Sosa pra tentarem criar algo contra essa Austrália LIMITADÍSSIMA e estão jogando com 5 defensores. — leo (@leoczb) June 26, 2026

Como foi o jogo

Foram da Austrália, que jogava pelo empate para avançar em segundo lugar, os melhores momentos do primeiro tempo. Oneill, Metcalfe e Jordan Bos já haviam finalizado ao gol adversário quando Gabriel Avalos, aos 38 minutos, criou a primeira chance de relativo perigo a favor da seleção paraguaia.

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Brasileiro naturalizado paraguaio e autor do primeiro gol da seleção na Copa, Maurício, que joga no Palmeiras, entrou no final do primeiro tempo. O meia substituiu Alexandro Maidana e deu o primeiro chute a gol do Paraguai na partida, mas de longe e sem perigo.

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O Paraguai melhorou um pouco na etapa final, mas parecia que estava satisfeito com o empate. Do outro lado, a Austrália ficou na retranca, esperando o contra-ataque fatal, que não veio. Aos 47 minutos, Mauricio desperdiçou a melhor chance paraguaio, de dentro da área, mas o chute saiu fraco, nas mãos de Patrick Beach.