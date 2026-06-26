Vini Jr e Galvão Bueno trocam homenagens após gol histórico Apenas da Seleção Brasileira, Galvão Bueno narrou mais de cem gols em Copas do Mundo

Durante a partida entre Escócia e Brasil, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, Galvão Bueno narrou seu 100° gol brasileiro em Mundiais. Após a partida, o jornalista e o atacante Vinicius Júnior participaram de uma troca de homenagens motivada pelo gol que marcou uma marca histórica nas transmissões do comunicador em Mundiais.

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O atacante recebeu uma placa comemorativa entregue por Galvão em referência ao centésimo gol da Seleção Brasileira narrado por ele em Copas do Mundo. A homenagem traz a inscrição: "Mais que um gol, um momento que entra para a história. A emoção que nos une, a voz que nos representa".

Em retribuição, Vinicius Júnior presenteou o narrador com uma camisa personalizada da Seleção Brasileira estampada com o número 100, em alusão ao marco alcançado durante a transmissão da partida entre Brasil e Escócia, exibida pelo SBT e pela N Sports.

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Durante o encontro, Galvão relembrou que desejava ver o camisa 7 como autor do gol histórico. Segundo o narrador, Vinicius havia marcado o que seria o centésimo gol, posteriormente anulado pela arbitragem, antes de balançar as redes novamente e confirmar a marca.

— Estou aqui para te agradecer e para te trazer um presente. As pessoas me perguntavam: "Quem você quer que faça o seu 100º gol da Seleção Brasileira em Copas do Mundo?". Eu respondia: "Vini Jr.". Você fez o 99º, depois fez o 100º, mas o juiz meteu a mão e não deixou valer. Aí você foi lá e fez de cabeça - afirmou.

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Galvão Bueno e Vini Jr trocam homenagens após doblete do atacante (Foto: Divulgação/SBT)

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O atacante agradeceu a homenagem e destacou a importância do momento para sua carreira e para a trajetória do narrador.

— É uma honra para mim receber esse quadro. Marcar gols é sempre importante, mas com você narrando é diferente. Foi o seu centésimo gol narrado. Quero te parabenizar também e desejar que venham muitos outros pela frente - respondeu o craque brasileiro.

Na conversa, Galvão também elogiou o desempenho de Vinicius Júnior na competição e o colocou entre os principais destaques da atual Copa do Mundo ao lado de Lionel Messi e Kylian Mbappé. Questionado sobre a possibilidade de conduzir a Seleção ao hexacampeonato, o atacante demonstrou confiança, mas pregou cautela.

— Se Deus quiser, até a final. Estamos preparados para isso. Um passo de cada vez - finalizou.