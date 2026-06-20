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Com Neymar e Raphinha, Seleção acumula baixas por lesão na Copa

Camisa 11 deixou o gramado ainda no primeiro tempo da vitória sobre o Haiti por 3 a 0 e será reavaliado neste sábado

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
20/06/2026 10:51
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Neymar e Raphinha em treino da Seleção Brasileira
Neymar e Raphinha em treino da Seleção Brasileira (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

A Seleção Brasileira voltou a conviver com problemas físicos na vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, na noite de sexta-feira, na Filadélfia. O resultado assegurou à equipe de Carlo Ancelotti a liderança do Grupo C com uma rodada de antecedência.

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    Ainda no primeiro tempo, Raphinha sentiu dores na coxa direita durante a jogada que originou o segundo gol brasileiro e precisou deixar o campo. O atacante será submetido a exames de imagem para avaliar a gravidade da lesão. Para sua vaga, Ancelotti acionou o jovem Rayan.

    — O atacante Raphinha sentiu dores no músculo posterior da coxa direita, no primeiro tempo da partida contra o Haiti. O jogador iniciou o tratamento e será reavaliado — afirmou a CBF em nota.

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    Raphinha já havia enfrentado problemas musculares na última temporada. Como consequência, encerrou o ciclo com apenas 33 partidas disputadas, sua menor marca desde a chegada ao Barcelona.

    A possível baixa de Raphinha amplia a lista de preocupações de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira. Antes mesmo do início da Copa do Mundo, o treinador já havia perdido o jovem Estêvão, titular durante a preparação para o torneio, além de Militão, que concorria por uma vaga entre os onze iniciais tanto na zaga quanto na lateral direita.

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    O atacante Rodrygo e o lateral-direito Vanderson eram outros dois nomes com presença praticamente assegurada na lista de convocados, mas ficaram fora do Mundial em razão de problemas físicos. Neymar, por sua vez, integrou a relação final elaborada por Ancelotti, mas ainda não reúne condições de jogo para ser relacionado.

    A expectativa é de que Neymar esteja à disposição no confronto contra a Escócia, no dia 24 de junho, em Miami, o último da Seleção na fase de grupos. A informação foi confirmada por Anclotti em entrevista após vitória sobre o Haiti.

    — Sim. Neymar vai treinar amanhã (sábado) individualmente e depois, na segunda-feira, vai estar com a equipe e vai estar preparado para o jogo contra a Escócia — detalhou Ancelotti.

    Neymar vai a campo e treina com a Seleção Brasileira
    Neymar vai a campo e treina com a Seleção Brasileira (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

    O Brasil volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, para enfrentar a Escócia pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Com quatro pontos, a equipe de Carlo Ancelotti lidera o Grupo C, empatada com o Marrocos, mas em vantagem no saldo de gols.

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