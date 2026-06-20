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Após Ancelotti confirmar retorno, Neymar treina forte na Seleção

Atacante trabalha na academia e em campo e tem volta confirmada contra a Escócia

PorMárcio IannaccaMarcio Dolzan
Enviados Especiais
20/06/2026 17:31
Atualizado há 1 minutos
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Neymar chuta a bola durante treino na Seleção nos EUA
Neymar chuta a bola durante treino na Seleção nos EUA (Foto: Nelson Terme / CBF)

MORRISTOWN, NJ (EUA) – O sábado (20) foi de mais um passo importante para Neymar em sua corrida contra o tempo para voltar aos gramados pela Seleção Brasileira. Confirmado pelo técnico Carlo Ancelotti na lista de relacionados para a partida contra a Escócia, na próxima quarta-feira (24), em Miami, o camisa 10 mostrou evolução significativa ao participar de um intenso trabalho físico e técnico no Columbia Park, centro de treinamento utilizado pela equipe brasileira em Nova Jersey.

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    • A programação do atacante foi dividida em dois períodos. Neymar realizou atividades na academia do CT, seguindo o planejamento elaborado pelo departamento de preparação física e médico da Seleção. Mais tarde, já no campo, participou de um treinamento específico ao lado do lateral-esquerdo Alex Sandro, em uma sessão que serviu como mais uma prova de que a recuperação da lesão grau 2 na panturrilha direita está praticamente concluída.

    O trabalho chamou atenção pela intensidade. Sob o comando do coordenador de preparação física Cristiano Nunes, Neymar executou exercícios com bola, mudanças bruscas de direção, acelerações e tiros de velocidade. Movimentos considerados fundamentais para avaliar a resposta muscular de um jogador que atua em alta intensidade e depende da explosão física para desequilibrar adversários.

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    A desenvoltura apresentada durante a atividade reforçou o discurso adotado por Carlo Ancelotti na coletiva após o triunfo por 3 a 0 sobre o Haiti, na Filadélfia. O treinador já havia demonstrado confiança na recuperação do atacante e confirmou que, a partir deste domingo (21), Neymar voltará a trabalhar normalmente com o restante do elenco brasileiro.

    A expectativa dentro da comissão técnica é que os próximos treinos sejam decisivos para definir o tempo de utilização do jogador diante dos escoceses. Mesmo sem atuar desde o dia 17 de maio, quando sofreu a lesão em uma partida do Santos pelo Brasileirão, Neymar tem respondido positivamente a todas as etapas do cronograma de recuperação elaborado pela CBF.

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    Enquanto o camisa 10 trabalhava no gramado, outros atletas que não atuaram ou tiveram poucos minutos na vitória por 3 a 0 sobre o Haiti também participaram de atividades físicas na academia do Columbia Park. Toda a movimentação foi acompanhada de perto pelo fisiologista Guilherme Passos, responsável pelo monitoramento das cargas de treinamento durante a Copa do Mundo.

    Carlo Ancelotti também marcou presença no centro de treinamento. Vestindo roupa casual, o treinador circulou pelas instalações, cumprimentou os jogadores e observou à distância a movimentação comandada pela preparação física. A cena transmitia tranquilidade, mas também evidenciava a expectativa pela volta daquele que continua sendo uma das principais referências técnicas da Seleção.

    A lesão de Raphinha, que sentiu um problema na parte posterior da coxa direita, é um problema para a Seleção, mas o retorno de Neymar pode amenizar o desfalque do jogador do Barcelona.

    Líder do Grupo C da Copa do Mundo, com quatro pontos, o Brasil se prepara para encarar a Escócia em Miami com a classificação encaminhada. E, ao que tudo indica, com Neymar cada vez mais próximo de voltar a fazer parte da história da equipe dentro das quatro linhas.

    Neymar treina no CT da Seleção em Morristown
    Neymar treina forte no centro de treinamento da Seleção em Morristown (Foto: Nelson Terme/CBF)

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