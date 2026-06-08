Ronaldo aponta fator decisivo para Seleção Brasileira na Copa: 'Confio'

O pentacampeão Ronaldo Fenômeno projetou a participação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Durante uma participação no programa "Domingão com o Huck", no último domingo (7), o ex-jogador destacou a presença de Carlo Ancelotti no comando da equipe.

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Ao analisar o cenário da equipe nacional, Ronaldo destacou a presença do treinador italiano como fundamental para as pretensões do Brasil no torneio. Ele ainda elogiou a escolha da CBF na contratação de Carlo Ancelotti.

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— O Ancelotti é um cara especial. Sabe te tratar bem, é motivador, estou muito esperançoso com esta Copa do Mundo. Principalmente pelo fato de a Seleção ter este treinador. Confio muito nele. Foi uma belíssima escolha. Teve a discussão se o Brasil precisava ou não de um treinador estrangeiro — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

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— Acho que a Seleção precisa dos melhores. E hoje, não tem um técnico brasileiro como o Carlo Ancelotti. Fica de lição para a gente melhorar. Tem muito o que os nossos treinadores evoluírem. Hoje estamos em boas mãos — concluiu.

Carlo Ancelotti durante coletiva da Seleção Brasileira (Foto: Márcio Iannacca/Lance!)

Estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Faltam apenas seis dias para a estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026. O primeiro desafio da equipe nacional será contra o Marrocos, neste sábado (13), às 19h (de Brasília), em Nova York, Estados Unidos.

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Além da equipe africana, a Seleção Brasileira também enfrenta a Haiti e Escócia na primeira fase do Mundial. O confronto contra as equipes acontece, respectivamente, nos dias 19 e 24 de junho.

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