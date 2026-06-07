Corte de Wesley na Copa do Mundo repercute na imprensa europeia: 'Grande baixa'
Wesley se machucou no amistoso contra o Egito
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O corte de Wesley França da Copa do Mundo de 2026 ganhou destaque na imprensa internacional neste domingo. A lesão muscular sofrida pelo lateral-direito durante o amistoso entre Brasil e Egito repercutiu em alguns dos principais veículos esportivos da Europa, que destacaram a gravidade do problema e a ausência do jogador no restante da competição.
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Titular da lateral direita da Seleção Brasileira, Wesley sofreu uma lesão na coxa esquerda durante o amistoso contra o Egito e precisou deixar o campo ainda no primeiro tempo. Após a realização de exames, a comissão técnica confirmou que o jogador não teria condições de seguir na competição.
A notícia rapidamente ganhou espaço nos principais portais esportivos da Europa, que destacaram o impacto da baixa para o Brasil às vésperas da sequência do Mundial.
Depois de uma temporada de alto nível pela AS Roma, Wesley chegou à Copa do Mundo consolidado entre os destaques da posição. Sua evolução na última temporada o transformou em uma das peças mais importantes do elenco brasileiro, tornando a lesão ainda mais preocupante.
Além da repercussão do corte, a imprensa estrangeira também repercutiu a convocação do volante Éderson da Atalanta, para o lugar do lateral-direito.
Veja a repercussão dos jornais europeus:
Tradução: "No Brasil, a Copa do Mundo de Wesley já acabou. Ele foi substituído por Ederson, da Atalanta"
Tradução: "Golpe duro para Ancelotti: Wesley fora da Copa do Mundo"
Tradução: "Uma grande baixa para o Brasil! Wesley ficará de fora da Copa do Mundo devido a uma lesão muscular."
Tradução: "A Seleção Brasileira convocou Éderson, da Atalanta, para a Copa do Mundo após lesão de Wesley"
A ausência do lateral representa uma perda significativa para a equipe comandada por Carlo Ancelotti. Em meio ao auge da carreira e vivendo seu melhor momento no futebol europeu, Wesley viu o sonho da primeira Copa do Mundo ser interrompido por uma lesão inesperada.
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