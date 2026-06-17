Ricardo Rocha atualiza condição de Parreira: 'Está em uma situação difícil' Zagueiro campeão do mundo foi um dos primeiros a saber da internação do técnico do tetra

Internado nesta quarta-feira (17), no Hospital Samaritano Barra, na Barra da Tijuca, o ex-técnico da Seleção Brasileira Carlos Alberto Parreira está em uma "situação difícil", segundo o ex-jogador e comentarista Ricardo Rocha, campeão do mundo pela Seleção Brasileira em 1994. Em entrevista ao Lance!, o ex-defensor conta que foi um dos primeiros a saber da notícia e que conversou com a filha de Parreira, que teria pedido ao jogador para "orar pelo pai".

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— Senti um baque, senti um baque. [...] Hoje o Parreira tá numa situação difícil. Mas ele já teve da outra vez, conseguiu escapar. Vamos continuar orando. Peço ao povo brasileiro, a todos que estão aí. Um cara sensacional. Um amigo, um pai pra mim dentro da seleção. Um cara que eu tenho um respeito enorme — disse Ricardo Rocha.

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Parreira ao lado de Zagallo: dupla esteve junta na conquista do tri e do tetra (Imagem: Arquivo LANCE!)

Parreira está tratando um linforma de Hodgkin, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático. Por meio de uma nota ofical, o Hospital Samaritano Barra confirmou a internação do ex-técnico, mas informou que não irá divulgar detalhes sobre o estado do paciente por razões legais. Parreira foi diagnosticado com a doença em 2024, precisou fazer quimioterapia e chegou a evoluir no tratamento.

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Ricardo Rocha compartilhou que ficou muito mal com "tudo que conversou" com a filha de Parreira, e relembrou que já perdeu Zagallo, que morreu em 2024, e agora ficou abalado com a notícia da internação de Parreira, "em plena Copa do Mundo", como disse o jogador.

— Hoje é um dia que eu fiquei muito mal. Estou muito mal por tudo que eu conversei, mas enfim. Vamos entregar na mão de Deus, e se ele quiser, nosso grande amigo, nosso grande mentor, nosso grande estrategista... tudo que a gente possa pensar numa Copa de 94. Realmente, tudo isso. Já perdi um, que é o Zagallo, seu grande amigo, e agora o Parreira em plena Copa do Mundo... Espero que não, mas que a coisa caminhe bem. Mas, Deus no comando — compartilhou o ex-jogador.

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Ricardo Rocha, zagueiro campeão da Copa do Mundo de 1994 pela Seleção Brasileira. (Imagem: Divulgação/CBF)

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Ricardo Rocha contou que possui um grupo em comum com os ex-jogadores campeões do mundo em 1994, e que chegou a conversar com os grandes nomes da conquista logo depois que recebeu a notícia, pela manhã. Um dos que ele chegou a conversar foi Dunga.

— Comentamos todos (a situação de Parreira). Eu tive a notícia logo cedo, conversei com o Dunga, que é o nosso capitão. Conversei com o Dunga e expliquei tudo ao Dunga, que realmente é difícil as coisas que acontecem. Mas, enfim. O nosso capitão já passou para todos nós. E todo mundo orando, porque a gente ama o Parreira.

Veja a entrevista com Ricardo Rocha abaixo:

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