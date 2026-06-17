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Em campo: Neymar segue nova etapa de treinos na Seleção

Camisa 10 segue cronograma de recuperação de lesão na panturrilha direita

PorMárcio IannaccaMarcio Dolzan
Enviados especiais
17/06/2026 12:06
Atualizado há 1 minutos
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Neymar no treino desta quarta-feira (17) (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)
Neymar no treino desta quarta-feira (17) (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

MORRISTOWN, NJ (EUA) - Neymar deu mais um passo importante em sua recuperação e voltou a realizar atividades no campo nesta quarta-feira (17), no centro de treinamento do New York Red Bulls, onde a Seleção Brasileira se prepara para a sequência da Copa do Mundo. O camisa 10, de chuteiras, entrou no gramado ao lado de outros atletas, como Raphinha, Marquinhos e Fabinho.

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    • Assim que viu a imprensa, Neymar, brincando, disse: "Estavam com saudades?". Logo em seguida, o atacante passou pelo tradicional corredor polonês, que também contava com Ancelotti ao lado dos outros jogadores.

    (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

    Como foram as atividades de Neymar no treino da Seleção

    Durante o período inicial do treino, em que a imprensa teve acesso, Neymar realizou atividades à parte do grupo, com o preparador físico. Após aquecimento, fez trabalhos com bola.

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    Neymar treinando sozinho pela seleção brasileira nos EUA
    Foto: Reprodução / LanceTV!

    Liberado pelo departamento médico para iniciar uma nova fase do processo de recuperação da lesão na panturrilha direita, o atacante passou a realizar trabalhos no gramado após um período de tratamento e fisioterapia. A evolução acontece dentro do cronograma estabelecido pela comissão médica da Canarinho.

    No último dia 28 de maio, após exames realizados na véspera, o médico Rodrigo Lasmar informou que a expectativa era de que Neymar precisasse de duas a três semanas para ser liberado do departamento médico e avançar para a etapa de transição física no campo. Nesta quarta-feira, o jogador completou 20 dias desde a divulgação da previsão, prazo que se encaixa exatamente no cronograma inicialmente traçado.

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    A partir de agora, Neymar seguirá realizando atividades físicas e trabalhos de transição para readquirir ritmo de treino antes de voltar a participar normalmente das atividades com o restante do elenco.

    A tendência é que o camisa 10 ainda não tenha condições de jogo para os próximos compromissos da Seleção. Internamente, a expectativa é de que ele possa ficar à disposição para a partida contra a Escócia, pela última rodada da fase de grupos, ou para uma eventual partida no mata-mata.

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