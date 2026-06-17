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Danilo comenta como possível volta de Neymar contribui à Seleção

Lateral ressalta que simples presença do atacante em campo tem papel importante

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Enviados Especiais
17/06/2026 17:06
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Danilo durante entrevista coletiva no hotel da Seleção
Danilo durante entrevista coletiva no hotel da Seleção (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

BASKING RIDGE, NJ (EUA) - O zagueiro, e também lateral-direito da Seleção Brasileira, Danilo, falou nesta quarta-feira (17) sobre o tão aguardado retorno de Neymar aos treinamentos com o grupo. O jogador do Flamengo ressaltou que "é preciso lidar com a realidade", em referência ao fato de que o camisa 10 ainda precisa passar por algumas etapas do processo de recuperação, mas destacou como um atleta com toda a capacidade e história de Neymar pode fazer a diferença para o time.

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    — Quanto ao Neymar, é chover no molhado. Claro que a gente precisa lidar com realidade e não questões hipotéticas… A gente espera que ele esteja bem fisicamente, que ele consiga se recuperar e dê a sua contribuição, como ele sempre fez, seja com 10, 15, 20 minutos ou meia hora. A qualidade dele já foi provada por onde passou todo o tempo — declarou Danilo, durante coletiva de imprensa no Hotel The Ridge, concentração da Seleção Brasileira nos Estados Unidos.

    Danilo disse que a simples presença de Neymar em campo é suficiente para ajudar o Brasil, uma vez que isso vai exigir atenção redobrada, ou mesmo triplicada, dos adversários.

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    — Converso muitas vezes com outros jogadores como, por exemplo, Guillermo Varela, meu companheiro (no Flamengo). Muitas vezes falamos dos adversários, dos jogadores que enfrentamos. E sempre chegamos à conclusão que se você tem um jogador como o Neymar, que joga pelo seu lado do campo, gera muito mais tensão, muito mais atenção, e aí é preciso sempre pedir ajuda — contou Danilo.

    Danilo, lateral-direito da Seleção
    Danilo entrou no segundo tempo no empate do Brasil com o Marrocos (Foto: Timothy A. Clary/AFP)

    O defensor da Seleção prosseguiu pontuando que essa é uma contribuição colateral que Neymar poderá oferecer quando voltar aos jogos.

    — Se um jogador como o Neymar precisar de dois ou três (marcadores), alguém da nossa equipe ficará sozinho. E isso poderá nos ajudar muito; é um jogador que, só por estar em campo, pode atrapalhar tudo o que preparou o adversário para neutralizar nossas forças.

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