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Carlos Alberto Parreira é internado durante tratamento contra câncer

Ex-técnico da Seleção Brasileira foi internado na Barra da Tijuca

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 12:16
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Parreira
Parreira foi tetracampeão no comando da Seleção Brasileira em 1994 (VANDERLEI ALMEIDA / AFP)

O ex-técnico da Seleção Brasileira, Carlos Alberto Parreira, foi internado nesta quarta-feira (17) no Hospital Samaritano Barra, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Aos 83 anos, o treinador segue em tratamento contra um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que afeta o sistema linfático.

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    • A internação foi confirmada pela própria unidade de saúde, que, em nota oficial, informou não divulgar detalhes sobre o estado clínico do paciente em respeito à privacidade e à legislação vigente.

    — O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, confirma a internação do paciente Carlos Alberto Parreira na unidade. Por manter o compromisso com a privacidade e a confidencialidade de seus pacientes, não divulga informações sobre estado de saúde, obedecendo o que dispõe a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) — informou o hospital.

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    Tratamento contra o linfoma

    Carlos Alberto Parreira convive há anos com o diagnóstico de linfoma de Hodgkin. Em 2024, o ex-treinador passou por sessões de quimioterapia e apresentou evolução positiva no tratamento.

    Até o momento, familiares e representantes do técnico não se pronunciaram sobre os motivos da internação nem sobre o quadro de saúde atual.

    Carlos Alberto Parreira (Foto: Divulgação)

    Legado na Seleção Brasileira

    Um dos nomes mais importantes da história do futebol brasileiro, Carlos Alberto Parreira comandou a Seleção Brasileira em 117 partidas, acumulando 64 vitórias, 39 empates e apenas 14 derrotas.

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