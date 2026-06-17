Carlos Alberto Parreira é internado durante tratamento contra câncer Ex-técnico da Seleção Brasileira foi internado na Barra da Tijuca

O ex-técnico da Seleção Brasileira, Carlos Alberto Parreira, foi internado nesta quarta-feira (17) no Hospital Samaritano Barra, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Aos 83 anos, o treinador segue em tratamento contra um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que afeta o sistema linfático.

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A internação foi confirmada pela própria unidade de saúde, que, em nota oficial, informou não divulgar detalhes sobre o estado clínico do paciente em respeito à privacidade e à legislação vigente.

— O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, confirma a internação do paciente Carlos Alberto Parreira na unidade. Por manter o compromisso com a privacidade e a confidencialidade de seus pacientes, não divulga informações sobre estado de saúde, obedecendo o que dispõe a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) — informou o hospital.

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Tratamento contra o linfoma

Carlos Alberto Parreira convive há anos com o diagnóstico de linfoma de Hodgkin. Em 2024, o ex-treinador passou por sessões de quimioterapia e apresentou evolução positiva no tratamento.

Até o momento, familiares e representantes do técnico não se pronunciaram sobre os motivos da internação nem sobre o quadro de saúde atual.

Carlos Alberto Parreira (Foto: Divulgação)

Legado na Seleção Brasileira

Um dos nomes mais importantes da história do futebol brasileiro, Carlos Alberto Parreira comandou a Seleção Brasileira em 117 partidas, acumulando 64 vitórias, 39 empates e apenas 14 derrotas.

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