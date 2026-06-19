Rayan entra para lista histórica da Seleção Brasileira em Copas do Mundo Atacante de 19 anos faz sua primeira partida em Mundial contra o Haiti

Rayan escreveu mais um capítulo em sua trajetória com a Seleção Brasileira. Nesta sexta-feira (19), na Filadélfia, o atacante fez sua estreia em Copa do Mundo durante a partida contra o Haiti, pela segunda rodada do Grupo C, e entrou para a história como o sexto jogador mais jovem a atuar pelo Brasil em um Mundial.

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O camisa 26 foi acionado ainda no primeiro tempo após a lesão de Raphinha, que sentiu dores na coxa e precisou deixar o gramado. Com 19 anos, 10 meses e 17 dias, Rayan ultrapassou Kaká na lista dos brasileiros mais jovens a estrear em Copas do Mundo.

Rayan na partida entre Brasil e Haiti (Foto: Al Bello / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

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O jovem ex-jogador do Vasco passa a fazer parte de um seleto grupo que marcaram época com a camisa amarelinha. No topo da relação segue Pelé, que fez sua primeira partida em Copa do Mundo aos 17 anos, 7 meses e 23 dias, durante a campanha do título mundial de 1958, na Suécia.

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Os 10 brasileiros mais jovens a estrear em Copas do Mundo