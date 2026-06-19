Rayan entra para lista histórica da Seleção Brasileira em Copas do Mundo
Atacante de 19 anos faz sua primeira partida em Mundial contra o Haiti
Rayan escreveu mais um capítulo em sua trajetória com a Seleção Brasileira. Nesta sexta-feira (19), na Filadélfia, o atacante fez sua estreia em Copa do Mundo durante a partida contra o Haiti, pela segunda rodada do Grupo C, e entrou para a história como o sexto jogador mais jovem a atuar pelo Brasil em um Mundial.
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O camisa 26 foi acionado ainda no primeiro tempo após a lesão de Raphinha, que sentiu dores na coxa e precisou deixar o gramado. Com 19 anos, 10 meses e 17 dias, Rayan ultrapassou Kaká na lista dos brasileiros mais jovens a estrear em Copas do Mundo.
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O jovem ex-jogador do Vasco passa a fazer parte de um seleto grupo que marcaram época com a camisa amarelinha. No topo da relação segue Pelé, que fez sua primeira partida em Copa do Mundo aos 17 anos, 7 meses e 23 dias, durante a campanha do título mundial de 1958, na Suécia.
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Os 10 brasileiros mais jovens a estrear em Copas do Mundo
- Pelé — 17 anos, 7 meses e 23 dias (1958)
- Carvalho Leite — 18 anos, 1 mês e 25 dias (1930)
- Marco Antônio — 19 anos, 4 meses e 4 dias (1970)
- Tostão — 19 anos, 5 meses e 21 dias (1966)
- Mazzola — 19 anos, 10 meses e 15 dias (1958)
- Rayan — 19 anos, 10 meses e 17 dias (2026)
- Kaká — 20 anos, 1 mês e 21 dias (2002)
- Müller — 20 anos, 4 meses e 1 dia (1986)
- Humberto Tozzi — 20 anos, 4 meses e 23 dias (1954)
- Perácio — 20 anos, 7 meses e 3 dias (1938)
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