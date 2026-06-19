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Rayan entra para lista histórica da Seleção Brasileira em Copas do Mundo

Atacante de 19 anos faz sua primeira partida em Mundial contra o Haiti

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 22:59
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Rayan substituiu Raphinha na partida entre Brasil e Haiti (Foto: DAN MULLAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)
Rayan substituiu Raphinha na partida entre Brasil e Haiti (Foto: DAN MULLAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Rayan escreveu mais um capítulo em sua trajetória com a Seleção Brasileira. Nesta sexta-feira (19), na Filadélfia, o atacante fez sua estreia em Copa do Mundo durante a partida contra o Haiti, pela segunda rodada do Grupo C, e entrou para a história como o sexto jogador mais jovem a atuar pelo Brasil em um Mundial.

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    O camisa 26 foi acionado ainda no primeiro tempo após a lesão de Raphinha, que sentiu dores na coxa e precisou deixar o gramado. Com 19 anos, 10 meses e 17 dias, Rayan ultrapassou Kaká na lista dos brasileiros mais jovens a estrear em Copas do Mundo.

    Rayan na partida entre Brasil e Haiti (Foto: Al Bello / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

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    O jovem ex-jogador do Vasco passa a fazer parte de um seleto grupo que marcaram época com a camisa amarelinha. No topo da relação segue Pelé, que fez sua primeira partida em Copa do Mundo aos 17 anos, 7 meses e 23 dias, durante a campanha do título mundial de 1958, na Suécia.

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    Os 10 brasileiros mais jovens a estrear em Copas do Mundo

      1.
    1. Pelé — 17 anos, 7 meses e 23 dias (1958)
      2. 2.
    2. Carvalho Leite — 18 anos, 1 mês e 25 dias (1930)
      3. 3.
    3. Marco Antônio — 19 anos, 4 meses e 4 dias (1970)
      4. 4.
    4. Tostão — 19 anos, 5 meses e 21 dias (1966)
      5. 5.
    5. Mazzola — 19 anos, 10 meses e 15 dias (1958)
      6. 6.
    6. Rayan — 19 anos, 10 meses e 17 dias (2026)
      7. 7.
    7. Kaká — 20 anos, 1 mês e 21 dias (2002)
      8. 8.
    8. Müller — 20 anos, 4 meses e 1 dia (1986)
      9. 9.
    9. Humberto Tozzi — 20 anos, 4 meses e 23 dias (1954)
      10. 10.
    10. Perácio — 20 anos, 7 meses e 3 dias (1938)
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