Entenda a comemoração de Matheus Cunha nos gols do Brasil sobre o Haiti pela Copa Atacante marcou os dois primeiros gols da Seleção no confronto

Os gols de Matheus Cunha na vitória parcial do Brasil sobre o Haiti, nesta sexta-feira (19), na Filadélfia, pela segunda rodada da Copa do Mundo, chamaram a atenção não apenas pela importância no placar, mas também pela comemoração: uma assinatura do atacante do Manchester United. Após balançar as redes, o camisa 9 simulou movimentos de surfe, repetindo um gesto que carrega um significado especial em sua trajetória pessoal.

continua após a publicidade

Longe dos gramados, Cunha mantém uma forte ligação com o esporte que entrou em sua vida durante um período de férias e acabou se transformando em um dos seus principais hobbies. A celebração surgiu como uma forma de unir duas paixões: o futebol e o surfe.

➡️ TUDÃO DA COPA DO MUNDO: SIGA AO VIVO BRASIL X HAITI E O DIA DO MUNDIAL

Em entrevistas anteriores, o atacante explicou que a ideia nasceu de brincadeiras com amigos no Brasil, que costumavam comentar sobre sua técnica na prancha.

continua após a publicidade

- Para ser honesto, agora eu melhorei um pouco minha comemoração. Meus amigos no Brasil sempre dizem: 'você precisa remar um pouco mais para surfar e se levantar na prancha'. É parte da minha vida. Para mostrar a todos o quão feliz eu fico jogando futebol e surfando, eu tenho que fazer isso - afirmou.

A relação de Matheus Cunha com o surfe começou em uma viagem a Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, um dos principais polos da modalidade no país. Foi lá que o paraibano teve contato com surfistas profissionais e passou a praticar o esporte com frequência. Entre as amizades construídas nesse universo está a de Ítalo Ferreira, com quem mantém contato constante.

continua após a publicidade

➡️Marquinhos revela estratégia da Seleção Brasileira para enfrentar o Haiti

Mesmo atuando na Inglaterra, o atacante faz questão de preservar o hábito. Sempre que encontra espaço na agenda, busca praticar em centros de ondas artificiais, como os existentes na região de Bristol, utilizando o surfe como uma forma de relaxamento e recuperação mental.

- O surfe apareceu na minha vida em um momento de lazer e descanso. Desde então tomei gosto pelo esporte e procuro sempre praticar nos meus momentos de lazer - destacou o jogador.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Matheus Cunha comemora o gol que abriu o placar para o Brasil contra o Haiti (Foto: Dan Mullan/Getty Images/AFP)

Cunha também ressalta que a modalidade funciona como uma válvula de escape para a rotina intensa do futebol profissional.

- Hoje posso dizer que faz parte da minha vida e do meu dia a dia. É um hobby e uma maneira de me desligar da rotina pesada que tenho como jogador de futebol. Recarrega as minhas energias - completou.

🤑SUPERODD 16x no Brasil: Vini Jr marcar 1 gol com Odd 16.00 - apenas contas novas na Esportivabet

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.