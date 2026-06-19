Koné passa por cirurgia após grave lesão e está fora da Copa do Mundo
Jogador sofreu uma fratura no jogo contra o Catar
O Canadá confirmou nesta sexta-feira (19) que o meio-campista Ismaël Koné foi submetido com sucesso a uma cirurgia para corrigir a fratura sofrida na partida contra o Catar, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O jogador não voltará a atuar no torneio.
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A lesão aconteceu logo no início do segundo tempo da goleada canadense por 6 a 0. Aos cinco minutos, Koné se envolveu em uma dividida com Madibo e levou a pior, sofrendo uma fratura na perna esquerda. O lance resultou na expulsão do atleta catariano, que deixou sua equipe com dois jogadores a menos, já que Homam Ahmed também havia recebido cartão vermelho.
Após o confronto, a seleção canadense utilizou as redes sociais para atualizar o estado de saúde do jogador e prestar apoio ao atleta.
— Na noite passada, Ismaël Koné foi submetido a uma cirurgia bem-sucedida para reparar uma fratura na perna. Espera-se que ele se recupere totalmente, mas perderá o restante da Copa do Mundo da FIFA de 2026. Você voltará mais forte, Isma! — publicou a federação.
Titular importante no meio-campo canadense, Koné deixa a competição justamente no momento em que a equipe vive uma de suas melhores campanhas em Mundiais. Com a classificação encaminhada, o Canadá agora precisará reorganizar o setor para a sequência do torneio.
O que vem por aí para o Canadá?
O último compromisso da equipe na fase de grupos será na próxima quarta-feira (24), diante da Suíça, em Vancouver. Já garantidos no mata-mata, os canadenses tentam encerrar a primeira fase em alta antes do início dos confrontos eliminatórios.
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