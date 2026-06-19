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Novo treinador? Guardiola acompanha jogo de seleção na Copa do Mundo e aumenta especulação

Treinador está sem clube desde que deixou o Manchester City

PorLance!São Paulo (SP)
19/06/2026 20:35
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Guardiola acompanha Escócia x Marrocos — Foto: Reprodução / CazeTV
Guardiola assiste Escócia x Marrocos no estádio. (Foto: Reprodução / CazeTV)

A presença de Pep Guardiola no Estádio de Boston chamou a atenção durante a partida entre Marrocos e Escócia, nesta sexta-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Livre no mercado desde o fim de sua passagem pelo Manchester City, o treinador espanhol acompanhou de perto a atuação dos marroquinos, seleção apontada pela imprensa europeia como uma possível candidata a contar com seus serviços no próximo ciclo.

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    Dos camarotes, Guardiola assistiu ao início avassalador do Marrocos, que abriu o placar logo aos 1min11s com Saibari. O atacante, que já havia marcado diante do Brasil na estreia, anotou o gol mais rápido desta edição da Copa do Mundo e reforçou o bom momento da equipe africana na competição.

    Sem trabalhar desde o encerramento da última temporada europeia, Guardiola deixou o Manchester City após uma década marcada por conquistas. À frente do clube inglês, somou 20 títulos, entre eles seis edições da Premier League e a Liga dos Campeões de 2022/23. Na despedida, o treinador afirmou que pretendia fazer uma pausa na carreira para dedicar mais tempo à família e não estabeleceu prazo para retornar ao futebol.

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    Segundo o jornal espanhol Sport, o técnico desperta interesse de diferentes seleções para o próximo ciclo da Copa do Mundo. Entre as possibilidades citadas estão Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e o próprio Marrocos, cuja campanha no Mundial vem sendo uma das atrações do Grupo C.

    Atualmente, a seleção marroquina é comandada por Mohamed Ouahbi, que assumiu o cargo há três meses após a saída de Walid Regragui. A presença de Guardiola em Boston, porém, inevitavelmente alimentou especulações sobre o próximo passo de uma das carreiras mais vitoriosas do futebol mundial.

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    Pep Guardiola acena para torcedores do Manchester City em jogo de despedida contra o Aston Villa, pela Premier League
    Pep Guardiola acena para torcedores do Manchester City em jogo de despedida contra o Aston Villa, pela Premier League (Foto: Darren Staples/AFP)
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