Gol de Vini Jr viraliza e torcedores apontam: 'Foi para a Virgínia' Jogador marcou o terceiro gol da partida

A comemoração de Vini Jr. no terceiro gol da Seleção Brasileira em cima do Haiti, nesta sexta-feira (19), na Filadélfia, pela segunda rodada da Copa do Mundo, virou assunto após a publicação de um vídeo da de Vigínia Fonseca durante o aquecimento dos jogadores do Brasil.

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Presente no estádio, a influenciadora foi vista durante a atividade antes de a bola rolar contra o Haiti. Vinicius Junior, um dos artilheiros da Seleção na competição, com dois gols, aparece no vídeo acenando para Virginia Fonseca durante o aquecimento.

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Quando o cronometro marcava 47 minutos da primeira etapa, e com o Brasil vencendo por 2 a 0, Lucas Paquetá fez um lançamento primoroso, e o Vini Jr. botou na frente e marcou com um toque sútil.

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Veja a comemoração:

🇧🇷 O gol de Vini Jr! Brasil 3x0 Haiti.



🎥 @CazeTVOficial pic.twitter.com/RCGzHwDvAO — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) June 20, 2026

Nas redes sociais, torcedores apontaram que o jogador teria marcado o gol dedicado à influenciadora.

Veja a repercussão:

essa requebradinha do Vini Jr foi pra Virginia CERTEZA!!!!! — cabeçapensante. (@ddbritod) June 20, 2026

FAZ O V FAZ O V DE VINI JR E VIRGINIA — mabi (@missvaldezz) June 20, 2026

a virginia merece um pedido de desculpas, vini jr tem o molho — iara (@iaraaft) June 20, 2026

e quando o vini jr pegar a taça e ir ate a plateia beijar a virginia — daoju (@wonzyjj) June 20, 2026

vini jr ta querendo muito voltar pra Virginia com esses gol — erick ⋆˚꩜ 🦋 jurídico timebomb (@jinxbunnichan) June 20, 2026

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Virginia e Vini Jr passaram o ano novo juntos na Espanha (foto: Reprodução)

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