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Gol de Vini Jr viraliza e torcedores apontam: 'Foi para a Virgínia'

Jogador marcou o terceiro gol da partida

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 22:47
Atualizado há 0 minutos
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Comemoração de Vini Jr durante o terceiro gol na partida entre Brasil x Haiti viraliza. (Foto: Jewel SAMAD / AFP)
Comemoração de Vini Jr durante o terceiro gol na partida entre Brasil x Haiti viraliza. (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

A comemoração de Vini Jr. no terceiro gol da Seleção Brasileira em cima do Haiti, nesta sexta-feira (19), na Filadélfia, pela segunda rodada da Copa do Mundo, virou assunto após a publicação de um vídeo da de Vigínia Fonseca durante o aquecimento dos jogadores do Brasil.

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    • Presente no estádio, a influenciadora foi vista durante a atividade antes de a bola rolar contra o Haiti. Vinicius Junior, um dos artilheiros da Seleção na competição, com dois gols, aparece no vídeo acenando para Virginia Fonseca durante o aquecimento.

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    Quando o cronometro marcava 47 minutos da primeira etapa, e com o Brasil vencendo por 2 a 0, Lucas Paquetá fez um lançamento primoroso, e o Vini Jr. botou na frente e marcou com um toque sútil.

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    Veja a comemoração:

    Nas redes sociais, torcedores apontaram que o jogador teria marcado o gol dedicado à influenciadora.

    Veja a repercussão:

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