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Bastidores da recuperação de Raphinha animam a Seleção

Jogador faz tratamento intensivo para voltar ainda na Copa do Mundo

PorMárcio IannaccaMarcio Dolzan
Enviados Especiais
21/06/2026 18:30
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Raphinha segura a bola durante Brasil x Haiti
Raphinha segura a bola durante Brasil x Haiti (Foto: Roberto Schimdt / AFP)

MORRISTOWN, NJ (EUA) - A corrida contra o tempo de Raphinha para seguir ajudando a Seleção Brasileira na Copa do Mundo ganhou novos capítulos durante o fim de semana. Mesmo sem uma previsão oficial de retorno, o atacante tem intensificado o tratamento da lesão muscular na coxa direita, retornou mais cedo da folga concedida ao elenco e já mobiliza a estrutura médica da CBF em uma recuperação considerada prioridade dentro da delegação brasileira.

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    • O camisa 11 passou o sábado (20) e o domingo (21) realizando tratamento no centro de treinamento da Seleção Brasileira, em Morristown. Diferentemente do lateral Wesley, que deixou o amistoso contra o Egito mancando bastante após sofrer uma lesão no adutor da coxa, Raphinha não apresenta dificuldades para caminhar e não foi visto mancando nos deslocamentos realizados durante os últimos dias.

    A lesão aconteceu ainda no primeiro tempo da partida diante do Haiti. O atacante sentiu um desconforto na região posterior da coxa direita e imediatamente sinalizou para o banco de reservas. Sem condições de permanecer em campo, foi substituído por Rayan. Logo após deixar o gramado, iniciou o tratamento ainda no banco de reservas e deu sequência aos procedimentos no vestiário.

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    No sábado, o jogador realizou exame de ressonância magnética. Em comunicado oficial, a CBF confirmou a contusão.

    "O atleta Raphinha passou, neste sábado, por exame de imagem que confirmou lesão muscular na região posterior da coxa direita. O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da Seleção Brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível."

    Desde então, o atacante vem seguindo um modelo de recuperação semelhante ao utilizado por Neymar. O trabalho tem sido realizado de forma integrada entre os departamentos médico, fisioterápico e físico da Seleção. A estratégia consiste em acelerar a recuperação sem comprometer a segurança do atleta, permitindo uma evolução diária do quadro.

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    Um gesto chamou atenção internamente: Raphinha abriu mão de parte do período de folga concedido ao elenco e retornou mais cedo para continuar o tratamento. A atitude reforça o desejo do jogador de ficar à disposição do técnico Carlo Ancelotti o quanto antes. Embora ainda não exista uma previsão oficial para o retorno, o departamento médico da Seleção trabalha com dedicação máxima para colocá-lo novamente em condições de jogo durante o Mundial.

    As declarações de Lucas Paquetá também ajudaram a dimensionar o cenário. O meia reconheceu a preocupação com a situação do companheiro, mas demonstrou confiança em sua recuperação.

    — Quanto ao tempo, a gente não se atenta muito a isso. Esperamos que seja o mais rápido possível. A gente já o vê trabalhando de uma maneira intensiva para que a sua recuperação seja a mais breve possível. Estamos na torcida. Quanto antes ele puder voltar para nos ajudar, melhor.

    O histórico recente mostra que a cautela é necessária. Em março, Raphinha sofreu uma lesão bastante semelhante durante o amistoso contra a França. Na ocasião, ficou fora do compromisso seguinte da Seleção contra a Croácia e desfalcou o Barcelona por seis partidas. O período total de recuperação foi de aproximadamente cinco semanas.

    Desta vez, porém, existe um fator que alimenta o otimismo da comissão técnica brasileira: a resposta imediata do atleta ao tratamento e o comprometimento demonstrado desde os primeiros minutos após a lesão. Enquanto a Seleção se prepara para o confronto contra a Escócia, a corrida contra o tempo de Raphinha continua. O objetivo é claro: permanecer vivo na Copa e voltar a ser uma das principais armas ofensivas do Brasil na reta decisiva do torneio.

    Raphinha sofreu nova lesão e é desfalque da Seleção Brasileira (Foto: Marcelo Machado de Melo /Fotoarena/Folhapress)
    Raphinha sofreu nova lesão e é desfalque da Seleção Brasileira (Foto: Marcelo Machado de Melo /Fotoarena/Folhapress)

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