Há 100 anos, o Vasco marcava o primeiro gol olímpico no Brasil Feito histórico de Dininho, marcado diretamente de um escanteio em 27 de junho de 1926

Há exatos 100 anos, o futebol brasileiro testemunhava um lance que entraria para a história. Em 27 de junho de 1926, o ponta-esquerda Dininho, do Vasco, marcou o primeiro gol olímpico de que se tem registro no país, na vitória cruz-maltina por 5 a 1 sobre o Vila Isabel, pelo returno do Campeonato Carioca.

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O gol de Dininho aconteceu nos minutos finais da partida, quando o Vasco já vencia por 4 a 1, com dois gols de Paschoal e dois de Russinho. Naquele período, as partidas tinham duração de 80 minutos, divididos em dois tempos de 40 minutos, com intervalo de 10 minutos.

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O confronto foi disputado no campo da Rua Paysandu, utilizado pelo Flamengo. Antes da inauguração de São Januário, em 1927, era comum que o Vasco mandasse seus jogos nos estádios de clubes rivais. Naquela temporada, o Campeonato Carioca terminou com o título do São Cristóvão, que superou o Vasco por apenas um ponto.

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Onde surgiu a expressão gol olímpico?

O primeiro gol olímpico da história do futebol mundial havia sido marcado menos de dois anos antes, em 2 de outubro de 1924, pelo argentino Cesáreo Onzari, em um amistoso entre Argentina e Uruguai. O lance ocorreu pouco tempo depois da mudança na regra, que passou a permitir gols diretamente em cobranças de escanteio.

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Cesáreo Onzari foi o autor do primeiro gol olímpico da história do futebol (Foto: Reprodução)

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A expressão "gol olímpico" surgiu como uma provocação à seleção uruguaia, campeã dos Jogos Olímpicos de Paris de 1924. Inicialmente chamado de "gol aos olímpicos", o termo acabou sendo abreviado e se tornou uma das expressões mais tradicionais do vocabulário do futebol.

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