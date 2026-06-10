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AO VIVO: assista à coletiva de imprensa de Raphinha

Atacante fala em coletiva antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/06/2026 15:20
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A Seleção Brasileira segue a preparação para a estreia na Copa do Mundo de 2026, marcada para o próximo dia 13. Faltando apenas três dias para o primeiro compromisso no torneio, a expectativa cresce entre os torcedores e a comissão técnica.

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    Nesta quarta-feira (10), um dos protagonistas da equipe, o atacante Raphinha, participa de coletiva de imprensa para falar sobre a preparação da Seleção, a expectativa para a estreia e o momento vivido pelo grupo às vésperas do Mundial.

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    A entrevista coletiva acontece ao vivo e pode ser acompanhada no canal do Lance! no YouTube. A transmissão traz todos os detalhes diretamente do ambiente da Seleção Brasileira, que intensifica os trabalhos para iniciar a busca pelo hexacampeonato mundial.

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    Texto - Márcio Iannacca

    MORRISTOWN, NJ (EUA) - A três dias da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Carlo Ancelotti começa a deixar cada vez mais claros os contornos da equipe que enfrentará o Marrocos, no próximo sábado (13), em Nova Jersey. Os treinamentos realizados nesta semana indicam uma opção por um time mais físico, com maior presença no meio-campo e preparado para neutralizar uma das principais virtudes do adversário: a força pelos corredores laterais. As atividades apontam para as entradas de Ibañez na lateral direita, Douglas Santos na esquerda e Lucas Paquetá no setor de criação, mudanças que reforçam a ideia de uma equipe mais equilibrada defensivamente, sem abrir mão da qualidade na construção das jogadas.

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    Taça - troféu da Copa do Mundo
    Taça da Copa do Mundo (Foto: Timothy A. CLARY/ AFP)

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