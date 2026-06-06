Wesley deixa jogo com dores: veja laterais na pré-lista da Seleção
Camisa 2 do Brasil sente problema na virilha e é substutuído em amistoso com o Egito
- Matéria
- Mais Notícias
Titular da Seleção Brasileira, Wesley precisou ser substituído aos 16 minutos do amistoso com o Egito após sentir dores na virilha neste sábado (6), em Cleveland (EUA), em preparação para a Copa do Mundo. Ainda não se sabe qual é a gravidade da lesão de do lateral-direito, que será submetido a exames após a partida. Danilo, do Flamengo, substituiu o ex-companheiro.
Relacionadas
- Fora de Campo
Possível lesão de Wesley em Brasil x Egito preocupa torcedores: ‘Pode perder’
Fora de Campo06/06/2026
- Copa do Mundo
Entenda relação de Ziko, do Egito, carrasco da Seleção Brasileira, com Zico
Copa do Mundo06/06/2026
- Copa do Mundo
Adversário do Brasil na Copa goleia em amistoso e gera preocupação
Copa do Mundo06/06/2026
➡️ Entenda relação de Ziko, do Egito, carrasco da Seleção Brasileira, com Zico
Caso seja constatada uma lesão mais séria, Carlo Ancelotti pode optar por convocar outro jogador para o lugar do lateral da Roma. Contudo, o nome do substituto deve estar na pré-lista enviada à Fifa antes da convocação oficial. Além disso, tem de ser anunciado até 24 horas antes da estreia da Seleção Brasileira no Mundial — ou seja, até às 19h do próximo sábado (13).
Nomes na pré-lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo
Pensando em possiveis substitutos para Wesley, Carlo Ancelotti tem dois laterais-direitos na pré-lista da Seleção. Paulo Henrique, do Vasco, e Vitinho, do Botafogo, são as únicas opções para a mesma função. Há, ainda, outros oito defensores: os laterais-esquerdos Carlos Augusto (Inter de Milão), Kaiki Bruno (Cruzeiro) e Luciano Juba (Bahia), além dos zagueiros Alexsandro Ribeiro (Lille), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Léo Ortiz (Flamengo), Thiago Silva (Porto) e Vitor Reis (Girona).
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Os não convocados na pré-lista confirmados pelo Lance!
Goleiros
Bento (Al-Nassr)
Hugo Souza (Corinthians)
John (Nottingham Forest)
Defensores
Alexsandro Ribeiro (Lille)
Carlos Augusto (Inter de Milão)
Fabrício Bruno (Cruzeiro)
Kaiki Bruno (Cruzeiro)
Léo Ortiz (Flamengo)
Luciano Juba (Bahia)
Paulo Henrique (Vasco)
Thiago Silva (Porto)
Vitinho (Botafogo)
Vitor Reis (Girona)
Meio-campistas
Andreas Pereira (Palmeiras)
Andrey Santos (Chelsea)
Gabriel Sara (Galatasaray)
Gerson (Cruzeiro)
Matheus Pereira (Cruzeiro)
Atacantes
Antony (Betis)
Igor Jesus (Nottingham Forest)
João Pedro (Chelsea)
Kaio Jorge (Cruzeiro)
Pedro (Flamengo)
Richarlison (Tottenham)
Samuel Lino (Flamengo)
🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias