Wesley deixa jogo com dores: veja laterais na pré-lista da Seleção

Titular da Seleção Brasileira, Wesley precisou ser substituído aos 16 minutos do amistoso com o Egito após sentir dores na virilha neste sábado (6), em Cleveland (EUA), em preparação para a Copa do Mundo. Ainda não se sabe qual é a gravidade da lesão de do lateral-direito, que será submetido a exames após a partida. Danilo, do Flamengo, substituiu o ex-companheiro.

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Caso seja constatada uma lesão mais séria, Carlo Ancelotti pode optar por convocar outro jogador para o lugar do lateral da Roma. Contudo, o nome do substituto deve estar na pré-lista enviada à Fifa antes da convocação oficial. Além disso, tem de ser anunciado até 24 horas antes da estreia da Seleção Brasileira no Mundial — ou seja, até às 19h do próximo sábado (13).

Nomes na pré-lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Pensando em possiveis substitutos para Wesley, Carlo Ancelotti tem dois laterais-direitos na pré-lista da Seleção. Paulo Henrique, do Vasco, e Vitinho, do Botafogo, são as únicas opções para a mesma função. Há, ainda, outros oito defensores: os laterais-esquerdos Carlos Augusto (Inter de Milão), Kaiki Bruno (Cruzeiro) e Luciano Juba (Bahia), além dos zagueiros Alexsandro Ribeiro (Lille), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Léo Ortiz (Flamengo), Thiago Silva (Porto) e Vitor Reis (Girona).

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Os não convocados na pré-lista confirmados pelo Lance!

Goleiros

Bento (Al-Nassr)

Hugo Souza (Corinthians)

John (Nottingham Forest)

Defensores

Alexsandro Ribeiro (Lille)

Carlos Augusto (Inter de Milão)

Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Kaiki Bruno (Cruzeiro)

Léo Ortiz (Flamengo)

Luciano Juba (Bahia)

Paulo Henrique (Vasco)

Thiago Silva (Porto)

Vitinho (Botafogo)

Vitor Reis (Girona)

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Meio-campistas

Andreas Pereira (Palmeiras)

Andrey Santos (Chelsea)

Gabriel Sara (Galatasaray)

Gerson (Cruzeiro)

Matheus Pereira (Cruzeiro)

Atacantes

Antony (Betis)

Igor Jesus (Nottingham Forest)

João Pedro (Chelsea)

Kaio Jorge (Cruzeiro)

Pedro (Flamengo)

Richarlison (Tottenham)

Samuel Lino (Flamengo)

Wesley em ação pela Seleção Brasileira diante do Egito (Foto: Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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