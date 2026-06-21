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Quem deve substituir Raphinha no ataque do Brasil?

Ancelotti deve manter estrutura da equipe para duelo decisivo contra a Escócia

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 14:02
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Raphinha sofre lesão em Brasil x Haiti (Foto: Mauro PIMENTEL/AFP)
Raphinha sofreu lesão em Brasil x Haiti (Foto: Mauro PIMENTEL/AFP)

A lesão de Raphinha na parte posterior da coxa criou a primeira grande dúvida de Carlo Ancelotti nesta Copa do Mundo. O Brasil encara a Escócia na próxima quarta-feira (24), em Miami, precisando confirmar sua classificação para a fase mata-mata, e a escolha do substituto pode indicar o caminho que o treinador italiano pretende seguir na sequência da competição.

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    A tendência é que Ancelotti preserve a estrutura que funcionou nos dois primeiros jogos. O Brasil tem atuado em um 4-3-3 com variações importantes entre os momentos com e sem a posse de bola, modelo que trouxe equilíbrio e bom desempenho à equipe.

    Sem a bola, Matheus Cunha e Lucas Paquetá ajudam a formar um losango no meio-campo ao lado de Casemiro e Bruno Guimarães. Já com a posse, Raphinha dá amplitude pelo lado direito, enquanto Vini Jr ocupa o corredor esquerdo. É justamente essa função que precisará ser preenchida diante dos escoceses.

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    Quem deve substituir Raphinha?

    Luiz Henrique é o favorito

    Neste momento, Luiz Henrique surge como o candidato mais forte para assumir a vaga. O atacante conhece bem a função e já desempenhou exatamente esse papel sob o comando de Ancelotti. Nos amistosos contra França e Croácia, em março, foi utilizado pelo treinador e deixou boa impressão, especialmente diante dos croatas.

    Apesar de ter perdido espaço após atuações discretas nos amistosos pré-Copa contra Panamá e Egito, Luiz Henrique continua sendo o jogador que mais se aproxima das características de Raphinha. Atua aberto pela direita, oferece profundidade, participa das combinações ofensivas e mantém o equilíbrio tático valorizado pelo treinador. Por isso, chega à preparação para enfrentar a Escócia como o principal candidato.

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    Rayan corre por fora

    Logo atrás aparece Rayan. Foi ele quem entrou em campo após a lesão de Raphinha na vitória sobre o Haiti. Com o jogo controlado, Ancelotti aproveitou para dar ao jovem atacante sua estreia em Copas do Mundo.

    Depois da partida, o jogador admitiu ter sentido o peso do momento. Ainda assim, segue sendo visto como uma das grandes promessas da Seleção. Contra o Panamá, havia sido um dos destaques da equipe e marcou um gol.

    Rayan substituiu Raphinha na partida entre Brasil e Haiti (Foto: DAN MULLAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

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    Martinelli, Endrick e Neymar são alternativas

    Gabriel Martinelli oferece experiência internacional, mas esbarra em uma questão tática. O atacante rende melhor pelo lado esquerdo, justamente a faixa ocupada por Vini Jr, principal destaque brasileiro na competição.

    Endrick aparece como uma opção mais ousada. Embora seja visto por Ancelotti como atacante central, o jogador já atuou pelo lado direito em diversos momentos de sua carreira, explorando sua perna esquerda para buscar finalizações. Sua entrada daria ao Brasil mais poder de definição próximo ao gol, mas exigiria adaptação defensiva.

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    Já Neymar representa a alternativa mais impactante. Recuperado de uma lesão na panturrilha direita, o camisa 10 vem intensificando os trabalhos físicos e pode aparecer como opção durante a partida.

    Caso seja utilizado pelo lado direito, interpretaria a função de maneira diferente. Atuaria mais por dentro, próximo de Matheus Cunha e Vini Jr, transformando a dinâmica ofensiva da equipe com sua criatividade e capacidade de articulação.

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