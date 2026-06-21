Relógio de técnico da Alemanha em jogo da Copa do Mundo custa R$ 68 mil Alemanha conquistou vitória com virada no fim

Durante o jogo entre Alemanha e Costa do Marfim, na segunda rodada da Copa do Mundo, Julian Nagelsmann, treinador da Alemanha, usou um relógio com um preço exorbitante. O acessório do técnico, um IWC Schaffhausen Chronograph 41 Le Petit Prince, custa, aproximadamente, R$ 68 mil.

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Alemanha vira no final, vence a Costa do Marfim e garante classificação na Copa

Costa do Marfim surpreende no primeiro tempo

A Alemanha começou melhor e criou as primeiras chances da partida. Logo aos nove minutos, Havertz cabeceou com perigo após cruzamento de Kimmich, mas Fofana fez grande defesa. Os alemães chegaram a balançar as redes aos 21 minutos, com Pavlovic, mas o árbitro anulou o lance por falta no goleiro. Mesmo com menos posse de bola, a Costa do Marfim foi eficiente quando chegou ao ataque.

Aos 29 minutos, Diomandé fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Diallo, que tentou finalizar na pequena área. A bola sobrou para Kessié, que apareceu livre e bateu para o fundo das redes, abrindo o placar para os africanos. Perto do final do primeiro tempo, Alemanha teve mais um gol anulado, desta vez com Havertz.

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IWC Schaffhausen Chronograph 41 Le Petit Prince (Foto: Divulgação/CH Jewelers)

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Segundo tempo com virada nos acréscimos

A Alemanha voltou do intervalo tentando pressionar em busca do empate, mas encontrou dificuldades para transformar a posse de bola em oportunidades reais de gol. Musiala e Havertz até participaram das principais investidas alemãs, porém sem conseguir finalizar com perigo. Enquanto isso, a Costa do Marfim seguiu explorando os contra-ataques e esteve perto de ampliar a vantagem em algumas oportunidades.

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O lance capital do confronto foi justamente o gol da virada marcado por Undav. A Alemanha conseguiu mudar o rumo da partida com a jogada construída por Nmecha e concluída pelo camisa 26. Além de colocar os alemães em vantagem, o lance teve impacto direto no resultado

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Deu aula 🏅

O grande nome da partida foi Undav. Acionado durante o segundo tempo, o atacante mudou o panorama do confronto ao participar diretamente dos momentos mais importantes da reação alemã.

Ficou abaixo 📉

O meio-campo da Alemanha esteve entre os pontos mais abaixo da equipe. Apesar de ter controlado a posse de bola durante boa parte do primeiro tempo, o setor teve dificuldades para transformar o domínio em chances claras e sofreu com a marcação adversária.