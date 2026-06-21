Seleção Brasileira, Marrocos e EUA: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (21/06)? Veja as seleções que entram em campo neste domingo (21) e os horários das partidas

A segunda rodada da fase de grupos continua neste domingo (21), com quatro partidas que podem começar a desenhar o cenário de classificação em diferentes grupos da Copa do Mundo. O dia reúne seleções tradicionais como Espanha, Bélgica e Uruguai, além de equipes que surpreenderam na estreia e tentam se aproximar das oitavas de final. Confira os jogos do dia:

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Espanha x Arábia Saudita - 13h

Espanha e Arábia Saudita se enfrentam neste domingo (21), às 13h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo H.

Depois de empatar sem gols com Cabo Verde na estreia, a seleção espanhola entra em campo pressionada por uma vitória para não se complicar na chave. Já a Arábia Saudita também soma um ponto após empatar com o Uruguai e tenta surpreender novamente para assumir posição de destaque em um grupo que segue completamente equilibrado.

Bélgica x Irã - 16h

Bélgica e Irã se enfrentam neste domingo (21), às 16h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo G.

As duas seleções chegam após empates na rodada de abertura e sabem da importância do resultado para seguir em boa situação na disputa por uma vaga no mata-mata. Os belgas ficaram no 1 a 1 com o Egito, enquanto os iranianos protagonizaram um empate por 2 a 2 diante da Nova Zelândia. Quem vencer dará um passo importante rumo às oitavas de final.

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Uruguai x Cabo Verde - 19h

Uruguai e Cabo Verde se enfrentam neste domingo (21), às 19h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo H.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que chegam invictas. O Uruguai decepcionou ao empatar com a Arábia Saudita na estreia e busca a primeira vitória no torneio. Do outro lado, Cabo Verde foi uma das surpresas da rodada inicial ao segurar a Espanha em um empate sem gols e tenta seguir pontuando para manter vivo o sonho da classificação.

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Nova Zelândia x Egito - 22h

Nova Zelândia e Egito se enfrentam neste domingo (21), às 22h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo G.

Assim como os outros integrantes da chave, as duas seleções chegam com um ponto conquistado na estreia. A Nova Zelândia empatou em 2 a 2 com o Irã, enquanto o Egito ficou no 1 a 1 com a Bélgica. Com o grupo completamente embolado, uma vitória pode colocar qualquer uma das equipes na liderança ao fim da rodada.

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Salahem ação pela seleção do Egito (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

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