logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Seleção Brasileira, Marrocos e EUA: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (21/06)?

Veja as seleções que entram em campo neste domingo (21) e os horários das partidas

PorRio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 09:30
Supervisionado porRedação Lance!,
Favorite o Lance! no Google
Bélgica e Egito ficaram no empate (Foto: EFE/EPA/Stephen Brashear/Folhapress)
Bélgica e Egito ficaram no empate (Foto: EFE/EPA/Stephen Brashear/Folhapress)

A segunda rodada da fase de grupos continua neste domingo (21), com quatro partidas que podem começar a desenhar o cenário de classificação em diferentes grupos da Copa do Mundo. O dia reúne seleções tradicionais como Espanha, Bélgica e Uruguai, além de equipes que surpreenderam na estreia e tentam se aproximar das oitavas de final. Confira os jogos do dia:

continua após a publicidade
  • Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva comemoram gol pela seleção portuguesa (Foto: Sergei Gapon/AFP)

    Às vésperas de estreia na Copa, Portugal participa de Media Day; veja vídeo

    Copa do Mundo
    Há 4 dias
  • Lance!

    O que muda na Inglaterra com o corte de Livramento e a chegada de Chalobah?

    Copa do Mundo
    Há 4 dias
  • Lance!

    Modric marca, Croácia supera erro e vence último amistoso antes da Copa

    Copa do Mundo
    Há 1 semana

    • ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Espanha x Arábia Saudita - 13h

    Espanha e Arábia Saudita se enfrentam neste domingo (21), às 13h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo H.

    Depois de empatar sem gols com Cabo Verde na estreia, a seleção espanhola entra em campo pressionada por uma vitória para não se complicar na chave. Já a Arábia Saudita também soma um ponto após empatar com o Uruguai e tenta surpreender novamente para assumir posição de destaque em um grupo que segue completamente equilibrado.

    Bélgica x Irã - 16h

    Bélgica e Irã se enfrentam neste domingo (21), às 16h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo G.

    As duas seleções chegam após empates na rodada de abertura e sabem da importância do resultado para seguir em boa situação na disputa por uma vaga no mata-mata. Os belgas ficaram no 1 a 1 com o Egito, enquanto os iranianos protagonizaram um empate por 2 a 2 diante da Nova Zelândia. Quem vencer dará um passo importante rumo às oitavas de final.

    continua após a publicidade

    ➡️ Clique aqui e veja a tabela completa dos jogos da Copa do Mundo

    Uruguai x Cabo Verde - 19h

    Uruguai e Cabo Verde se enfrentam neste domingo (21), às 19h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo H.

    O confronto coloca frente a frente duas equipes que chegam invictas. O Uruguai decepcionou ao empatar com a Arábia Saudita na estreia e busca a primeira vitória no torneio. Do outro lado, Cabo Verde foi uma das surpresas da rodada inicial ao segurar a Espanha em um empate sem gols e tenta seguir pontuando para manter vivo o sonho da classificação.

    Guia da Copa do Mundo 2026: tudo sobre a competição que reúne 48 seleções

    Nova Zelândia x Egito - 22h

    Nova Zelândia e Egito se enfrentam neste domingo (21), às 22h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo G.

    Assim como os outros integrantes da chave, as duas seleções chegam com um ponto conquistado na estreia. A Nova Zelândia empatou em 2 a 2 com o Irã, enquanto o Egito ficou no 1 a 1 com a Bélgica. Com o grupo completamente embolado, uma vitória pode colocar qualquer uma das equipes na liderança ao fim da rodada.

    continua após a publicidade
    Salah pelo Egito (Foto: FRANCK FIFE / AFP))
    Salahem ação pela seleção do Egito (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    + Aposte em jogos do seu time!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    faça um quais são os jogos da copa de domingo

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Ancelotti durante Brasil x Haiti
    Seleção BrasileiraAtualmente em 1º lugar do grupo, quem o Brasil enfrentaria no mata-mata da Copa?Há 9 minutos
    Jogadores da Holanda comemoram a goleada sobre a Suécia (Foto: Leo Barrilari/Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)
    Copa do MundoCopa: Holanda fica a um passo da próxima fase e pode avançar até com derrotaHá 24 minutos
    Lamine Yamal na partida entre Espanha e Cabo Verde (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)
    Onde AssistirVeja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta domingo (21/6)Há 32 minutos
    Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo
    Fora de CampoVozinha só perde para dois clubes do Brasileirão em ranking de seguidores nas redesHá 1 hora
    Rodrigo Caetano e Carlo Ancelotti
    Seleção BrasileiraBrasil precisa vencer a Escócia para buscar liderança e melhor logísticaHá 1 hora
    Raphinha sofreu nova lesão e é desfalque da Seleção Brasileira (Foto: Marcelo Machado de Melo /Fotoarena/Folhapress)
    Fora de CampoTorcedores apontam substituto ideal de Raphinha na Seleção BrasileiraHá 1 hora

    Mais LANCE!

    Posição do Brasil na Copa pode fazer diferença no seu dia de trabalho; entenda
    Carlo Ancelotti comanda o Brasil diante do Haiti (Foto: IMAGO/Folhapress)
    Jornalista detona trabalho de Ancelotti a frente da Seleção Brasileira: 'Decepcionante'
    Harry Kane em ação pela seleção da Inglaterra (Foto: Alex Menedez/ AFP)
    Ex-jogador da Inglaterra exalta Kane após estreia na Copa: 'Diferente'
    Lucas Paquetá Seleção Brasileira Flamengo
    Atuação de jogador do Flamengo na Copa repercute na Europa: 'Incrível'
    Após trauma nas últimas Copas, Alemanha retoma protagonismo e mira o mata-mata
    Francês Alain Giresse disputa bola com Sócrates e Elzo, durante o jogo das quartas de final da Copa do Mundo entre França e Brasil, em 1986 (Foto: AFP)
    40 anos do Brasil x França que parou o futebol na Copa do Mundo
    Matheus Cunha e a sua obsessão pela Seleção (Foto: Rafael Ribeiro / Lance!)
    A obsessão chamada Seleção: a longa viagem de Matheus Cunha à Copa do Mundo
    André Rizek questionou a falta de oportunidades ao Endrick na Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)
    Rizek critica medalhão de Ancelotti na Seleção Brasileira: 'Espero'
    Josimar durante trabalho do seu projeto social (Foto: Arquivo pessoal)
    Josimar, inspiração para Vozinha, lidera projeto que leva esporte e esperança a comunidades isoladas
    Vozinha fechou o gol no confronto contra a Espanha (Foto: EFE/Lavandeira Jr/FolhaPress)
    Josimar se emociona com Vozinha, que leva seu nome, e vê história de superação se repetir
    Tunísia 0 x 2 Japão na Copa de 2002: donos da casa vencem e passam em primeiro no grupo
    Adeus, Cruyff! Veja fotos da vida do craque
    Holanda 0 x 0 Suécia na Copa de 1974: empate sem gols garante as duas seleções na próxima fase
    O atacante da Alemanha Undav (e) é festejado ao marcar o gol da virada sobre a Costa do Marfim na Copa do Mundo (Foto: Cole Burston / AFP)
    De reserva a protagonista: Undav comanda virada da Alemanha na Copa