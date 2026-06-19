Que horas é o jogo do Brasil na Copa do Mundo hoje (19/06)? Contra o Haiti, Seleção mira a primeira vitória na fase de grupos nesta sexta-feira (19)

A Seleção Brasileira busca a primeira vitória na Copa do Mundo de 2026 nesta sexta-feira (19), contra o Haiti, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo C. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos. ➡️ Saiba onde assistir

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Após o empate em 1 a 1 contra Marrocos, a equipe treinada por Carlo Ancelotti teve seis dias livres para se preparar para o compromisso seguinte. O resultado da estreia ligou o sinal de alerta no comandante italiano, que identificou excesso de ansiedade e falta de equilíbrio tático no time. Para corrigir os problemas defensivos e dar mais fluidez ao ataque, mudanças devem ser promovidas na escalação.

As laterais devem ganhar a experiência de Danilo e Alex Sandro, Fabinho assume a vaga de Casemiro no meio, e Matheus Cunha ganha oportunidade como titular no lugar de Igor Thiago. Neymar permaneceu em Nova Jersey, base da Seleção Brasileira no Mundial, para dar sequência ao processo de recuperação da lesão na panturrilha direita.

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Do outro lado, o Haiti surpreendeu positivamente ao dominar a posse de bola (51%) e finalizar 15 vezes contra a Escócia, apesar da derrota por 1 a 0. Sem desfalques, os caribenhos apostam no faro artilheiro Duckens Nazon e na velocidade do jovem Josué Casimir para tentar superar o favoritismo brasileiro.

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Tudo sobre Brasil x Haiti (onde assistir, horário, arbitragem e escalações)

Seleção do Brasil antes do confronto contra Marrocos (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

✅ Ficha do jogo: Brasil x Haiti

Competição: Copa do Mundo da FIFA 2026 (Grupo C - 2ª rodada) 📅 Data: Sexta-feira, 19 de junho de 2026 ⏰ Horário: 21h30 (de Brasília) 📍 Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA) 📺 Onde assistir: TV Globo e SBT (TV aberta); Cazé TV, ge tv e NSports (YouTube); SporTV (TV fechada); Globoplay (streaming)

📋 Prováveis Escalações

🟡🟢 Brasil

Alisson Becker; Danilo Luiz, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Fabinho e Bruno Guimarães; Raphinha, Lucas Paquetá e Vinicius Júnior; Matheus Cunha. Técnico: Carlo Ancelotti.

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⚪🔵 Haiti

Johny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Ade, Hannes Delcroix e Martin Experience; Louicius Deedson, Danley Jean Jacques, Jean-Ricner Bellegarde e Josué Casimir; Wilson Isidor e Duckens Nazon. Técnico: Sebastien Migne.

Brasil x Haiti

⚽ MELHOR PALPITE: Aposte em Vini Jr. para marcar a qualquer altura em Brasil x Haiti @1.48

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