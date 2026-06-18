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Neymar não viaja para Brasil x Haiti e decisão repercute: 'Só vai'

Jogador não estará em Brasil x Haiti para tratar lesão na panturrilha

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 18:48
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Neymar não viaja para o jogo entre Brasil e Haiti na Copa do Mundo
Neymarestá em processo de transição da lesão (Foto: IMAGO/Folhapress)

Ainda se recuperando de lesão, Neymar está fora da partida entre Brasil e Haiti pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Diferente da partida da estreia contra o Marrocos, o camisa 10 não estará no estádio acompanhando o duelo, já que ficará em Nova Jersey seguindo o planejamento de recuperação da lesão na panturrilha.

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    Com a notícia confirmada a partir da viagem da Seleção Brasileira para a Filadélfia nesta quinta-feira (18), o astro do Santos vai acompanhar os companheiros à distância, aproveitando as estruturas do hotel The Ridge e do centro de treinamento de Columbia Park. A repercussão da decisão da CBF foi grande nas redes sociais.

    Confira alguns comentários acerca da ausência do craque:

    Neymar e Raphinha em treino da Seleção Brasileira na preparação para o jogo contra o Haiti na Copa do Mundo
    Neymar e Raphinha em treino da Seleção Brasileira na preparação para o jogo contra o Haiti na Copa do Mundo (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

    Neymar em Nova Jersey e fora de Brasil x Haiti

    A decisão faz parte do planejamento elaborado pela comissão técnica e pelo departamento médico da Seleção para otimizar a transição do atacante de volta aos gramados. Neymar já iniciou os trabalhos em campo nesta semana e vem apresentando evolução considerada positiva em sua recuperação.

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    O objetivo é permitir que o jogador mantenha o foco nos treinamentos físicos e nas atividades com bola sem o desgaste provocado pela viagem terrestre até a Filadélfia. A delegação brasileira fará o deslocamento de ônibus, e a permanência em Nova Jersey foi considerada a melhor alternativa para preservar a carga de trabalho do atleta.

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    Não é a primeira vez que a comissão técnica adota esse procedimento durante a Copa. No último dia 6 de junho, quando a Seleção viajou para Cleveland para disputar um amistoso preparatório, Neymar também permaneceu na base da equipe para seguir o cronograma de recuperação.

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    Os avanços do atacante ficaram evidentes nos últimos dias. Na terça-feira (16), Neymar voltou a realizar atividades no campo, um passo importante dentro do processo de recuperação. Já na quarta-feira (17), participou novamente dos trabalhos ao ar livre e treinou ao lado dos companheiros. O retorno ao grupo foi celebrado pelos jogadores, que organizaram o tradicional corredor polonês para recepcionar o craque.
    A cena demonstrou não apenas a boa evolução física do camisa 10, mas também a importância de sua presença dentro do ambiente da Seleção Brasileira. Internamente, existe otimismo em relação à sequência do tratamento.

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    A previsão inicial é que Neymar esteja à disposição da comissão técnica até as quartas de final da Copa do Mundo. No entanto, um retorno antecipado não está descartado. A possibilidade dependerá da resposta física do jogador nas próximas semanas e da evolução dos trabalhos com bola realizados diariamente em Nova Jersey.

    Enquanto isso, a Seleção concentra suas atenções no confronto contra o Haiti. O Brasil entra em campo nesta sexta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), buscando uma vitória que pode deixá-lo em situação confortável na luta pela classificação às oitavas de final.

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