Neymar não viaja para Brasil x Haiti e decisão repercute: 'Só vai' Jogador não estará em Brasil x Haiti para tratar lesão na panturrilha

Ainda se recuperando de lesão, Neymar está fora da partida entre Brasil e Haiti pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Diferente da partida da estreia contra o Marrocos, o camisa 10 não estará no estádio acompanhando o duelo, já que ficará em Nova Jersey seguindo o planejamento de recuperação da lesão na panturrilha.

continua após a publicidade

➡️Fala de Danilo, do Flamengo, sobre Endrick anima torcedores: 'Herói'

Com a notícia confirmada a partir da viagem da Seleção Brasileira para a Filadélfia nesta quinta-feira (18), o astro do Santos vai acompanhar os companheiros à distância, aproveitando as estruturas do hotel The Ridge e do centro de treinamento de Columbia Park. A repercussão da decisão da CBF foi grande nas redes sociais.

Confira alguns comentários acerca da ausência do craque:

acho que ele só vai jogar no mata-mata — ray 🦋 (@raysaturn_) June 18, 2026

Nada de novo. A novidade seria ele viajar. — André Marques (@AndreLDMarques) June 18, 2026

Importante é ter o Neymar no mata-mata, esses jogos fáceis o Vinícius júnior e o raphinha carrega tranquilamente — CENTRAL DO LUKA DONCIC (@CENTRALDOBRAYAN) June 18, 2026

Ta certíssimo, o técnico do Uruguai não respeito o tempo de recuperação do Arrascaeta e isso acabou prejudicando o cara. — marquinhos (@marquinhosIA) June 18, 2026

Se entrar no segundo tempo contra Escócia ta no bom — Cauã Mendes🐺 (@_mendess02) June 18, 2026

Neymar e Raphinha em treino da Seleção Brasileira na preparação para o jogo contra o Haiti na Copa do Mundo (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

Neymar em Nova Jersey e fora de Brasil x Haiti

A decisão faz parte do planejamento elaborado pela comissão técnica e pelo departamento médico da Seleção para otimizar a transição do atacante de volta aos gramados. Neymar já iniciou os trabalhos em campo nesta semana e vem apresentando evolução considerada positiva em sua recuperação.

continua após a publicidade

O objetivo é permitir que o jogador mantenha o foco nos treinamentos físicos e nas atividades com bola sem o desgaste provocado pela viagem terrestre até a Filadélfia. A delegação brasileira fará o deslocamento de ônibus, e a permanência em Nova Jersey foi considerada a melhor alternativa para preservar a carga de trabalho do atleta.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Não é a primeira vez que a comissão técnica adota esse procedimento durante a Copa. No último dia 6 de junho, quando a Seleção viajou para Cleveland para disputar um amistoso preparatório, Neymar também permaneceu na base da equipe para seguir o cronograma de recuperação.

continua após a publicidade

Os avanços do atacante ficaram evidentes nos últimos dias. Na terça-feira (16), Neymar voltou a realizar atividades no campo, um passo importante dentro do processo de recuperação. Já na quarta-feira (17), participou novamente dos trabalhos ao ar livre e treinou ao lado dos companheiros. O retorno ao grupo foi celebrado pelos jogadores, que organizaram o tradicional corredor polonês para recepcionar o craque.

A cena demonstrou não apenas a boa evolução física do camisa 10, mas também a importância de sua presença dentro do ambiente da Seleção Brasileira. Internamente, existe otimismo em relação à sequência do tratamento.

➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

A previsão inicial é que Neymar esteja à disposição da comissão técnica até as quartas de final da Copa do Mundo. No entanto, um retorno antecipado não está descartado. A possibilidade dependerá da resposta física do jogador nas próximas semanas e da evolução dos trabalhos com bola realizados diariamente em Nova Jersey.

Enquanto isso, a Seleção concentra suas atenções no confronto contra o Haiti. O Brasil entra em campo nesta sexta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), buscando uma vitória que pode deixá-lo em situação confortável na luta pela classificação às oitavas de final.

🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável