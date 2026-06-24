Cucurella sobre dupla com Vini Jr no Real Madrid: 'Se não voltar para marcar' Lateral espanhol é o novo reforço dos Blancos

Recém-anunciado como reforço do Real Madrid, Marc Cucurella concedeu sua primeira entrevista como jogador merengue e falou sobre os desafios da nova etapa da carreira. Em conversa com a "Rádio Marca", o lateral-esquerdo destacou a importância do contato com José Mourinho durante as negociações e mostrou empolgação para iniciar sua trajetória no Santiago Bernabéu.

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Segundo o espanhol, a participação do treinador foi decisiva para a escolha.

— Quando um treinador como Mourinho liga para você, é motivo de orgulho. Primeiro ele me mandou uma mensagem e depois conversamos por telefone. Ouvir dele o projeto e os planos para mim teve um peso enorme. Estou vivendo um grande momento da carreira e não vejo a hora de começar a trabalhar no Real Madrid.

Cucurella reconheceu que chega a um ambiente de máxima exigência e sabe das dificuldades que encontrará para conquistar espaço.

— É um desafio enorme. No Real Madrid todos os jogadores têm muita qualidade e ninguém ganha posição facilmente. Você precisa estar no seu melhor nível em todas as partidas, porque qualquer adversário entra em campo querendo vencer o Madrid — disse o espanhol.

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Nova parceria de Cucurella com Vini Jr

O lateral também comentou sobre a possibilidade de atuar ao lado de Vinicius Junior pelo lado esquerdo e brincou ao falar sobre as responsabilidades defensivas.

— Acho que vamos nos entender muito bem. Se ele não voltar para marcar, não tem problema. Eu faço todo o trabalho que ele não quiser fazer. O importante é que esteja descansado e pronto para decidir os jogos e marcar gols. O Vinicius já mostrou inúmeras vezes o quanto é decisivo e importante para o Real Madrid, principalmente na Champions League.

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Outro assunto abordado foi a possível chegada de Enzo Fernández ao clube espanhol. Companheiro de Cucurella no Chelsea, o argentino recebeu elogios do lateral.

— Além de ser um grande jogador, é um grande amigo. Ele me parabenizou pela transferência. Tomara que aconteça. Eu ficaria muito feliz. Vivemos momentos excelentes juntos no Chelsea e seria especial reencontrá-lo no Real Madrid.

O defensor ainda destacou a evolução de Lamine Yamal, uma das principais estrelas da Espanha. Agora no Real Madrid, o garoto será adversário em grandes duelos nos clássicos contra o Barcelona

— Ele cresceu muito como jogador e como pessoa. Comparado ao que era na época da Eurocopa, está muito mais maduro. Pela idade, ainda é muito jovem, mas dentro de campo já se comporta como um veterano. Para mim, a idade é apenas um número.

Cucurella é o primeiro reforço do Real Madrid para a temporada 2026/27 (Foto: Reprodução/X)

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