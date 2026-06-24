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Torcedores de Flamengo e Vasco reagem a gol em Brasil x Escócia: 'União Flasco'

Vini Jr e Rayan foram protagonista de gol da Seleção Brasileira

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 19:24
Atualizado há 1 minutos
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Vini Jr bate nas mãos de Rayan na comemoração do gol do Brasil sobre a Escócia
Vini Jr comemora gol junto com Rayan pela Seleção Brasileira (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

O Brasil saiu na frente do placar no confronto contra a Escócia, nesta quarta-feira (24), em Miami, nos Estados Unidos, pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Para a ocasião, o atacante Vini Jr foi o responsável por abrir o placar para a Seleção Brasileira.

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    A jogada do lance que originou o gol do camisa 7 do Brasil teve origem em uma pressão alta do atacante Rayan. O camisa 26 intercepta um passe do zagueiro escocês e, na sequência, a bola sobra para Vini Jr, que com tranquilidade driblou o goleiro Angus Gunn para marcar mais uma vez na Copa.

    Vini Jr celebra com o punho cerrado seu terceiro gol marcado na Copa do Mundo contra a Escócia
    Vini Jr celebra o primeiro gol do Brasil sobre a Escócia (Foto: Patricia Melo Moreira / AFP)

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    Diante da participação dos jogadores formados nas categorias de base de Flamengo e Vasco, os torcedores dos clubes cariocas se juntaram para comemorar o feito na Copa. Nas redes sociais foi possível observar a repercussão do caso. Veja abaixo:

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