Torcedores de Flamengo e Vasco reagem a gol em Brasil x Escócia: 'União Flasco'
Vini Jr e Rayan foram protagonista de gol da Seleção Brasileira
O Brasil saiu na frente do placar no confronto contra a Escócia, nesta quarta-feira (24), em Miami, nos Estados Unidos, pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Para a ocasião, o atacante Vini Jr foi o responsável por abrir o placar para a Seleção Brasileira.
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A jogada do lance que originou o gol do camisa 7 do Brasil teve origem em uma pressão alta do atacante Rayan. O camisa 26 intercepta um passe do zagueiro escocês e, na sequência, a bola sobra para Vini Jr, que com tranquilidade driblou o goleiro Angus Gunn para marcar mais uma vez na Copa.
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Diante da participação dos jogadores formados nas categorias de base de Flamengo e Vasco, os torcedores dos clubes cariocas se juntaram para comemorar o feito na Copa. Nas redes sociais foi possível observar a repercussão do caso. Veja abaixo:
é a união FLASCO— Mylla Christie (@eumyllachristie) June 24, 2026
de Rayan para Vini
Passe de Rayan e gol de Vini Jr.— Trivela na Copa! 🏆🇧🇷 (@trivela) June 24, 2026
É a famosa e tradicional União Flasco. pic.twitter.com/xmz8s7b0LN
rayan e vini jr. união flasco— gabiru (@gawwby) June 24, 2026
Esse gol foi União Flasco— fonte do Direito (@chafariznelle) June 24, 2026
roubada de bola do rayan e gol do vinicius júnior, união flasco— kelvin ᶜʳᶠ (@kelvincrff) June 24, 2026
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