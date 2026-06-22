logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Pendurados preocupam: Brasil deve poupar contra a Escócia? Vote

Casemiro e Douglas Santos estão a um cartão amarelo da suspensão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 12:07
Favorite o Lance! no Google
Casemiro, Douglas Santos e Danilo comemoram vitória do Brasil contra o Haiti
Casemiro e Douglas Santos comemoram vitória do Brasil contra o Haiti (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

A Seleção Brasileira chega à última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo com uma preocupação extra. Casemiro e Douglas Santos estão pendurados e correm o risco de ficar fora das oitavas de final caso recebam um novo cartão amarelo diante da Escócia. O volante foi advertido na estreia contra Marrocos, enquanto o lateral-esquerdo recebeu cartão amarelo na vitória sobre o Haiti, pela segunda rodada do Grupo C.

continua após a publicidade
  • Kamada salva o Japão no fim, e seleção asiática busca empate heroico diante da Holanda (Foto: Aric Becker / AFP)

    Quantas seleções se classificam para o mata-mata da Copa do Mundo?

    Copa do Mundo
    Há 2 horas
  • leifert sbt

    Quais jogos da Copa do Mundo serão exibidos no SBT hoje (22)?

    Copa do Mundo
    Há 2 horas
  • Nico Schlotterbeck marcou o segundo gol da Alemanha x Curaçao

    O que são os 16 avos de final da Copa do Mundo?

    Copa do Mundo
    Há 2 horas

    • ➡️ Ao lançar Endrick e Rayan, Ancelotti isola vozes no ouvido para escutar as da sua cabeça

    Com quatro pontos, o Brasil lidera a chave nos critérios de desempate, mas vê Marrocos, também com quatro, logo atrás. A Escócia aparece na terceira colocação, com três pontos, enquanto o Haiti, ainda sem pontuar, já está eliminado da competição. Apesar de ainda não estar matematicamente classificada para o mata-mata, a Seleção Canarinho encaminhou sua vaga e depende apenas de si para avançar às oitavas de final.

    Casemiro em Brasil x Haiti
    Casemiro em Brasil x Haiti (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

    ➡️ Quais seleções estão classificadas à próxima fase da Copa do Mundo?

    Diante do cenário, surge o debate: vale a pena preservar Casemiro e Douglas Santos para evitar um possível desfalque na próxima fase ou o técnico deve escalar força máxima em busca da classificação?

    continua após a publicidade

    Como funciona a suspensão por cartões na Copa do Mundo

    Na Copa do Mundo, a suspensão por acúmulo de cartões amarelos ocorre quando um jogador recebe duas advertências na mesma fase da competição.

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Os cartões recebidos durante a fase de grupos são zerados antes do início do mata-mata. Assim, os atletas que chegarem aos 16 avos de final pendurados não carregarão o risco de suspensão por acúmulo de advertências da primeira fase.

    Juíz Ma Ning mostra cartão amarelo para o meia Tahith Chong, de Curacao, na partida contra o Equador na Copa do Mundo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

    ➡️ Escócia, Nova Jersey e recomeços: as coincidências de Neymar

    Já no mata-mata, quem receber o segundo cartão amarelo antes das quartas de final cumpre suspensão automática na partida seguinte. Após as quartas, os registros são zerados novamente, medida adotada pela Fifa para evitar que jogadores percam a semifinal ou a final por acúmulo de cartões.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Matheus Cunha, Vini Jr e Lucas Paquetá comemorando o segundo gol do Brasil contra o Haiti (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
    Seleção BrasileiraQuando o Brasil joga no mata-mata da Copa? Veja datas, horários e adversáriosHá 1 hora
    leifert sbt
    Copa do MundoQuais jogos da Copa do Mundo serão exibidos no SBT hoje (22)?Há 2 horas
    Neymar conversa com Ancelotti durante treino da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
    Seleção BrasileiraEscócia, Nova Jersey e recomeços: as coincidências de NeymarHá 2 horas
    Ilustração gerada por IA mostra Carlo Ancelotti pressionado para escalar Endrick e Rayan (Imagem gerada por IA)
    Seleção BrasileiraAo lançar Endrick e Rayan, Ancelotti isola vozes no ouvido para escutar as da sua cabeçaHá 4 horas
    Fotos de Lucas Paquetá e Bruno Guimarães (Foto: Arte)
    Seleção BrasileiraPaquetá e Bruno Guimarães: sintonia entre amigos que fortalece a SeleçãoHá 5 horas
    Casemiro, Douglas Santos e Danilo comemoram vitória do Brasil contra o Haiti
    Seleção BrasileiraAncelotti vai preservar titulares para evitar dor de cabeça na Copa?Há 5 horas

    Mais LANCE!

    Mauro Cezar é sincero sobre titular da Seleção Brasileira e Endrick. (Foto: Reprodução)
    Mauro Cezar defende titular da Seleção Brasileira e faz ressalva sobre Endrick
    Raphinha segura a bola durante Brasil x Haiti
    Raphinha vive temporada marcada por ausência em jogos decisivos
    Messi disputa bola com Bensebaini em Argentina x Argélia, pela Copa do Mundo
    Argentina, França e Noruega: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (22/06)?
    Argentina quebra sequência negativa de sul-americanos na Copa diante da Argélia (Foto: Juan Mabromata/AFP)
    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta segunda (22/6)
    Quem são os jogadores mais bem pagos da Copa? Veja o ranking dos faturamentos
    Raphinha, atacante da Seleção Brasileira e do Barcelona (Foto: Divulgação/Fifa)
    Qual é o salário de Raphinha, atacante da Seleção Brasileira e do Barcelona?
    Vampeta
    Vampeta diz que Raphinha passa por problemas financeiros na família; primo rebate
    Neymar e Carlos Ancelotti em treinamento da Seleção Brasileira antes de duelo contra a Escócia
    Dos possíveis adversários do Brasil, qual prefere enfrentar na próxima fase?
    Romário aponta quem será o substituto de Raphinha na Seleção Brasileira
    Raphinha em treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos antes de amistoso contra o Egito
    Esposa de Raphinha revela como está o jogador da Seleção após a lesão
    Raphinha segura a bola durante Brasil x Haiti
    Bastidores da recuperação de Raphinha animam a Seleção
    Ancelotti durante Brasil x Haiti
    Leitores do Lance! apontam substituto de Raphinha no ataque do Brasil
    Endrick entrando em Brasil x Haiti (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)
    Gesto de Endrick com esposa em Brasil x Haiti viraliza: 'Criado em laboratório'