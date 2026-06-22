Pendurados preocupam: Brasil deve poupar contra a Escócia? Vote Casemiro e Douglas Santos estão a um cartão amarelo da suspensão

A Seleção Brasileira chega à última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo com uma preocupação extra. Casemiro e Douglas Santos estão pendurados e correm o risco de ficar fora das oitavas de final caso recebam um novo cartão amarelo diante da Escócia. O volante foi advertido na estreia contra Marrocos, enquanto o lateral-esquerdo recebeu cartão amarelo na vitória sobre o Haiti, pela segunda rodada do Grupo C.

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Com quatro pontos, o Brasil lidera a chave nos critérios de desempate, mas vê Marrocos, também com quatro, logo atrás. A Escócia aparece na terceira colocação, com três pontos, enquanto o Haiti, ainda sem pontuar, já está eliminado da competição. Apesar de ainda não estar matematicamente classificada para o mata-mata, a Seleção Canarinho encaminhou sua vaga e depende apenas de si para avançar às oitavas de final.

Casemiro em Brasil x Haiti (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

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Diante do cenário, surge o debate: vale a pena preservar Casemiro e Douglas Santos para evitar um possível desfalque na próxima fase ou o técnico deve escalar força máxima em busca da classificação?

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Como funciona a suspensão por cartões na Copa do Mundo

Na Copa do Mundo, a suspensão por acúmulo de cartões amarelos ocorre quando um jogador recebe duas advertências na mesma fase da competição.

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Os cartões recebidos durante a fase de grupos são zerados antes do início do mata-mata. Assim, os atletas que chegarem aos 16 avos de final pendurados não carregarão o risco de suspensão por acúmulo de advertências da primeira fase.

Juíz Ma Ning mostra cartão amarelo para o meia Tahith Chong, de Curacao, na partida contra o Equador na Copa do Mundo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

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Já no mata-mata, quem receber o segundo cartão amarelo antes das quartas de final cumpre suspensão automática na partida seguinte. Após as quartas, os registros são zerados novamente, medida adotada pela Fifa para evitar que jogadores percam a semifinal ou a final por acúmulo de cartões.