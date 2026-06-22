Qual é o maior jogador da história das Copas do Mundo? Vote Pelé segue sendo o jogador com mais conquistas

A discussão sobre quem é o maior jogador da história das Copas do Mundo mexe com a paixão, a memória afetiva e a análise técnica de torcedores de todas as gerações. Pelé reinou absoluto por várias décadas sem ser questionado. As três conquistas mundiais, aliás, seguem como um feito inédito entre os gigantes. Porém, os questionamentos com a distância histórica tendem a aparecer.

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Esta enquete foi criada para que você dê o seu veredito: avalie o peso das conquistas, o protagonismo em momentos decisivos e a mística de cada camisa, e vote no seu escolhido.

Pelé em Copas

O Rei do Futebol ostenta um recorde que parece inalcançável: é o único jogador na história a conquistar três Copas do Mundo (1958, 1962 e 1970). Desde sua estreia assombrosa na Suécia com apenas 17 anos até a consagração máxima como o cérebro do esquadrão de 1970 no México, Pelé aliou genialidade pura, gols antológicos e um pioneirismo técnico que moldou a identidade vitoriosa da Seleção Brasileira no maior palco da Terra.

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Garrincha

Se Pelé é o Rei, o "Anjo das Pernas Tortas" foi o protagonista da campanha individual mais impressionante de um jogador em Mundiais. Na Copa de 1962, após a lesão de Pelé logo na fase de grupos, Garrincha chamou a responsabilidade de forma avassaladora, destruindo defesas com seus dribles imprevisíveis e marcando gols decisivos que garantiram o bicampeonato ao Brasil. Ele também já havia sido peça-chave na conquista de 1958, terminando sua trajetória em Copas como um sinônimo de magia pura.

Pelé (c) e Garrincha (d) são dois dos maiores jogadores da história das Copas (Foto: Reprodução)

Maradona

Poucos atletas personificaram tanto o espírito de uma Copa do Mundo quanto Diego Armando Maradona em 1986. No México, o camisa 10 argentino liderou sua seleção em uma das campanhas mais viscerais da história do futebol, imortalizada pelo épico jogo contra a Inglaterra, em que marcou o polêmico gol da "Mão de Deus" e, minutos depois, o "Gol do Século", enfileirando metade do time inglês. "El Pibe" ainda levaria a Argentina a mais uma final em 1990, provando seu impacto.

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Messi

O gênio moderno carimbou definitivamente seu nome no topo da história dos Mundiais com uma trajetória de resiliência que culminou na histórica Copa de 2022. Messi alcançou o recorde de jogador com mais partidas disputadas e mais gols na história da competição, além de ter sido o único a receber a Bola de Ouro do torneio em duas edições distintas (2014 e 2022). Sua exibição catártica no Catar, liderando a Argentina ao tricampeonato com gols em todas as fases de mata-mata, consolidou sua mística na história do esporte.

Ronaldo

A história de Ronaldo nas Copas do Mundo é um roteiro de cinema que mistura recordes implacáveis e uma das maiores histórias de superação do esporte mundial. Eleito o melhor jogador do Mundial de 1998, o Fenômeno superou lesões gravíssimas no joelho que quase o aposentaram para ser o protagonista absoluto do pentacampeonato do Brasil em 2002, terminando como artilheiro isolado com 8 gols, incluindo os dois da final contra a Alemanha. Com 15 gols no total, ele marcou uma era de pura explosão e poder de decisão.

Zidane

"Zizou" transformou as Copas do Mundo em seu anfiteatro particular de elegância e frieza sob extrema pressão. Em 1998, ele destruiu o favoritismo brasileiro ao marcar dois gols de cabeça na grande final, garantindo o primeiro título da história da França em Paris. Oito anos depois, em 2006, o maestro teve uma das maiores exibições individuais da história dos Mundiais ao carregar uma seleção francesa desacreditada até a final, em uma despedida lendária e dramática que testou os limites do épico no futebol.

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