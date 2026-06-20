logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Próximo adversário do Brasil, técnico da Escócia perde a cabeça após derrota para Marrocos

Equipes se enfretam na próxima quarta-feira (24), às 19h (de Brasília)

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 11:27
Favorite o Lance! no Google
Steve Clarke, técnico da Escócia
Steve Clarke, técnico da Escócia, durante confronto com o Marrocos (Foto: FRANCK FIFE/AFP)

A Escócia será o último adversário do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo. Após a derrota para o Marrocos por 1 a 0, o técnico Steve Clarke, técnico da seleção escocesa, demonstrou muita irritação com as decisões da arbitragem, o resultado e até mesmo a imprensa.

continua após a publicidade
  • tiago-leifert-sbt

    Qual jogo da Copa do Mundo vai passar no SBT neste domingo (21)?

    Copa do Mundo
    Há 23 minutos
  • Fernanda Gentil, Romário e Chico Moedas durante a transmissão do pré-jogo entre Brasil e Haiti. (Foto: Reproduçã)

    Casimiro alfineta Chico Moedas após entrevista com Paquetá: ‘4 a 2 pra Globo’

    Fora de Campo
    Há 1 hora
  • Carlo Ancelotti comanda o Brasil diante do Haiti (Foto: IMAGO/Folhapress)

    Fala de Ancelotti sobre Neymar após Brasil x Haiti enlouquece torcedores

    Fora de Campo
    Há 8 horas

    • Em relação à arbitragem, o lance mais criticado pelo treinador foi a não expulsão do marroquino Issa Diop, que parou um ataque promissor puxado por Che Adams no primeiro tempo.

    — Fiquei decepcionado com a falta de Diop em Adams, que era o último zagueiro em campo. Na minha opinião, Chi Adams estava em posição ideal para ficar cara a cara com o goleiro. Em outro dia, decisões como essas poderiam ter sido tomadas — disse Steve Clarke.

    continua após a publicidade

    ➡️ Guia completo do Lance! saiba tudo sobre a Escócia, adversária do Brasil na Copa do Mundo

    Jogadores da Escócia agradecem apoio da torcida após derrota para o Marrocos
    Jogadores da Escócia agradecem apoio da torcida após derrota para o Marrocos (Foto: FRANCK FIFE/AFP)

    Terceiro colocado do Grupo C, a Escócia tem uma vitória e uma derrota na competição. Confiante no trabalho e sonhando com a classificação para o mata-mata, o treinador escocês apontou o caminho que a equipe deve seguir para chegar ao confronto contra o Brasil, recuperado da derrota para o Marrocos.

    — Sim, claro, estou muito confiante. Mas, antes de tudo, você tem que deixar os jogadores sofrerem um pouco pelas próximas 48 horas, porque é isso que eles vão fazer. Então, vamos descansar, recuperar e estar prontos para ir de novo. Estou orgulhoso dos jogadores, mas obviamente estamos todos arrasados e desapontados por não termos conseguido o resultado que queríamos para podermos continuar neste torneio pelo maior tempo possível — projetou Brasil x Escócia.

    continua após a publicidade

    Ainda em campo, o técnico também se irritou com perguntas da imprensa local e criticou: "eu ainda não vi nada. Não sei por que vocês fazem essas entrevistas."

    ➡️ Além de Robertson, em quem o Brasil deve ficar de olho da Escócia?

    Quando é Brasil x Escócia?

    Após vencer o Haiti por 3 a 0 nesta sexta-feira (19), a Seleção Brasileira volta a campo na próxima quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), para encarar a Escócia pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrenta os escoceses de olho na liderança do Grupo C.

    O confronto acontece em Miami e pode ser decisivo para a definição das posições do Grupo C. Os brasileiros ficam de olho no resultado de Marrocos Haiti. Após o empate na primeira rodada entre os dois e a vitória de ambos na segunda rodada, os dois travam um duelo pela ponta da chave.

    A equipe comandada por Carlo Ancelotti chega embalada após a vitória convincente sobre os haitianos e terá pela frente uma seleção escocesa que também segue viva na disputa por uma vaga nas oitavas de final. O duelo será realizado simultaneamente à partida entre Marrocos Haiti, que fecha a participação das equipes do grupo na primeira fase do Mundial.

    📲 Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do Brasil na Copa do Mundo

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Neymar e Raphinha em treino da Seleção Brasileira
    Seleção BrasileiraCom Neymar e Raphinha, Seleção acumula baixas por lesão na CopaHá 37 minutos
    Seleção Brasileira cumprimenta a torcida após a vitória sobre o Haiti na Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt/ AFP)
    Seleção BrasileiraTironi no Lance!: Brasil faz o mínimo, mas lentidão preocupa para a CopaHá 51 minutos
    Marrocos e Escócia se enfrentaram pela segunda rodada do Grupo C. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Copa do MundoQual foi o resultado do jogo da Escócia, próximo adversário do Brasil?Há 1 hora
    Fernanda Gentil, Romário e Chico Moedas durante a transmissão do pré-jogo entre Brasil e Haiti. (Foto: Reproduçã)
    Fora de CampoCasimiro alfineta Chico Moedas após entrevista com Paquetá: '4 a 2 pra Globo'Há 1 hora
    Seleção BrasileiraAlém de Robertson, em quem o Brasil deve ficar de olho da Escócia?Há 1 hora
    Neymar treina no CT da Seleção em Morristown
    Seleção BrasileiraSeleção terá retorno de Neymar em semana decisivaHá 1 hora

    Mais LANCE!

    Kamara marcou o segundo gol do Japão (Foto: Aric Becker / AFP)
    Seleção Brasileira, Marrocos e EUA: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (20/06)?
    Vinicius Jr. durante a comemoração do gol dele na partida que terminou 3 a 0 para o Brasil. Duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo
    Análise: O protagonismo silencioso de Vini Jr na Seleção
    Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Reprodução/Instagram/@memphisdepay)
    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta sábado (20/6)
    Carlo Ancelotti comanda o Brasil diante do Haiti (Foto: IMAGO/Folhapress)
    Fala de Ancelotti sobre Neymar após Brasil x Haiti enlouquece torcedores
    Jogadores do Brasil comemorando contra o Haiti na Copa do Mundo
    Vitória sobre o Haiti alivia pressão, mas Brasil ainda deixa dúvidas para Ancelotti
    Vini Jr é sincero sobre nova posição com Ancelotti: 'Não gosto tanto'
    Raphinha em ação durante Brasil x Haiti
    Especialista de arbitragem aponta erro grave em gol de Brasil x Haiti
    Rayan é o sexto jogador mais novo a jogar uma Copa do Mundo. (Foto: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Atuação de Rayan em Brasil x Haiti divide opiniões: 'Com todo respeito'
    Marrocos mostra que sucesso em Copa não foi 'ao acaso' e impõe pressão no Brasil
    Jogadores do Brasil comemorando contra o Haiti na Copa do Mundo
    Qual foi o placar do jogo do Brasil na Copa do Mundo?
    Jogadores do Brasil comemorando contra o Haiti na Copa do Mundo
    Balanço do dia: Brasil e Marrocos vencem, e EUA se garantem no mata-mata
    Matheus Cunha celebra vitória do Brasil contra o Haiti
    Emocionado, Matheus Cunha celebra gols, relembra raízes e agradece Romário
    Goleiro Alisson cumprimenta o zagueiro Gabriel Magalhães após a vitória do Brasil sobre o Haiti (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Casagrande é sincero após vitória do Brasil: 'Precisa convencer'