Próximo adversário do Brasil, técnico da Escócia perde a cabeça após derrota para Marrocos Equipes se enfretam na próxima quarta-feira (24), às 19h (de Brasília)

A Escócia será o último adversário do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo. Após a derrota para o Marrocos por 1 a 0, o técnico Steve Clarke, técnico da seleção escocesa, demonstrou muita irritação com as decisões da arbitragem, o resultado e até mesmo a imprensa.

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Em relação à arbitragem, o lance mais criticado pelo treinador foi a não expulsão do marroquino Issa Diop, que parou um ataque promissor puxado por Che Adams no primeiro tempo.

— Fiquei decepcionado com a falta de Diop em Adams, que era o último zagueiro em campo. Na minha opinião, Chi Adams estava em posição ideal para ficar cara a cara com o goleiro. Em outro dia, decisões como essas poderiam ter sido tomadas — disse Steve Clarke.

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Jogadores da Escócia agradecem apoio da torcida após derrota para o Marrocos (Foto: FRANCK FIFE/AFP)

Terceiro colocado do Grupo C, a Escócia tem uma vitória e uma derrota na competição. Confiante no trabalho e sonhando com a classificação para o mata-mata, o treinador escocês apontou o caminho que a equipe deve seguir para chegar ao confronto contra o Brasil, recuperado da derrota para o Marrocos.

— Sim, claro, estou muito confiante. Mas, antes de tudo, você tem que deixar os jogadores sofrerem um pouco pelas próximas 48 horas, porque é isso que eles vão fazer. Então, vamos descansar, recuperar e estar prontos para ir de novo. Estou orgulhoso dos jogadores, mas obviamente estamos todos arrasados e desapontados por não termos conseguido o resultado que queríamos para podermos continuar neste torneio pelo maior tempo possível — projetou Brasil x Escócia.

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Ainda em campo, o técnico também se irritou com perguntas da imprensa local e criticou: "eu ainda não vi nada. Não sei por que vocês fazem essas entrevistas."

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Quando é Brasil x Escócia?

Após vencer o Haiti por 3 a 0 nesta sexta-feira (19), a Seleção Brasileira volta a campo na próxima quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), para encarar a Escócia pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrenta os escoceses de olho na liderança do Grupo C.

O confronto acontece em Miami e pode ser decisivo para a definição das posições do Grupo C. Os brasileiros ficam de olho no resultado de Marrocos e Haiti. Após o empate na primeira rodada entre os dois e a vitória de ambos na segunda rodada, os dois travam um duelo pela ponta da chave.

A equipe comandada por Carlo Ancelotti chega embalada após a vitória convincente sobre os haitianos e terá pela frente uma seleção escocesa que também segue viva na disputa por uma vaga nas oitavas de final. O duelo será realizado simultaneamente à partida entre Marrocos e Haiti, que fecha a participação das equipes do grupo na primeira fase do Mundial.

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