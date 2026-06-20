Casimiro alfineta Chico Moedas após entrevista com Paquetá: '4 a 2 pra Globo' Repórter 'travou' ao falar com Lucas Paquetá

O Brasil venceu a seleção do Haiti, pelo placar de 3 a 0, na Filadélfia. No pós jogo, Lucas Paquetá parou para conversar com alguns repórteres, entre eles, Chico "Moedas", da Cazé TV. No entanto, o funcionário da emissora de Casimiro Miguel acabou travando ao falar com o atleta da Seleção, perdendo algumas chances de perguntar, que foram aproveitadas por um repórter da Globo.

continua após a publicidade

Brasil joga para o gasto, bate o Haiti e encaminha vaga na Copa do Mundo

Em tom de brincadeira, a equipe riu com Chico e Casimiro afirmou: "Está 4 a 2 para a Globo!".

Confira a cena:

Entrevistado, Lucas Paquetá explicou como funciona o pós jogo da Seleção. De acordo com o jogador do Flamengo e do Brasil, no dia seguinte a uma partida eles podem ficar de folga, descansando com a sua família para "recarregar as energias".

Lucas Paquetá na Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Como foi Brasil x Haiti

Seleção aposta na ligação direta e faz três no primeiro tempo

Diante do adversário mais fraco do Grupo C, era de se esperar um Brasil ofensivo e um Haiti que concedesse poucos espaços. E as duas propostas foram vistas logo nos primeiros minutos. O problema é que Raphinha mais uma vez desperdiçava chances pela direita — e, quando acertou, marcou em impedimento —, e Vini Jr. não conseguia ser agudo pela esquerda.

continua após a publicidade

A situação começou a mudar quando Paquetá parou de perder a bola no círculo central e, assim como Casemiro, passou a acertar os passes em profundidade e lançamentos. Porque, na ausência ou incapacidade de criar no meio-campo, o Brasil passou a amassar o Haiti (no placar) na base da ligação direta. Através dela, o time de Carlo Ancelotti passou a criar oportunidades e fechou o primeiro tempo vencendo por 3 a 0, gols de Matheus Cunha (duas vezes) e Vini Jr.

Brasil reduz ritmo e perde chance de melhorar o saldo

Com a vitória assegurada, a Seleção foi para o segundo tempo disposta a ampliar o placar e assegurar um bom saldo de gols — afinal, poderá ser esse o critério que irá definir o líder da chave na última rodada. Mas o Haiti melhorou seu posicionamento, fechou os espaços que dera na primeira parte do jogo e dificultou para o Brasil.

continua após a publicidade

Aos poucos, Carlo Ancelotti tratou de dar novo fôlego ao time. Endrick entrou e foi ovacionado pela torcida; ele chegou a marcar um gol, mas em impedimento. Martinelli, Danilo Santos e Ederson também foram chamados. Mas o Brasil seguiu sem conseguir criar chances claras, e nem mesmo os lançamentos que funcionaram no primeiro tempo resolveram no segundo. Para completar, Alisson ainda teve bastante trabalho para garantir que o time, enfim, encerrasse uma sequência de seis jogos sofrendo gols.