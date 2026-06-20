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Qual jogo da Copa do Mundo vai passar no SBT neste domingo (21)?

Emissora transmite todos os jogos do Brasil durante a competição

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
20/06/2026 10:58
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Tiago Leifert narra a Copa do Mundo no SBT (Foto: Reprodução/Instagram)

O SBT, em parceria com a N Sports, voltou para as transmissões de Copa do Mundo no ano de 2026. Com Galvão Bueno, Mauro Beting, Tiago Leifert e mais, a emissora possui o direito de transmissão de 32 jogos durante a competição, junto com todos da Seleção Brasileira.

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    • ➡️ Emissoras brasileiras criticam geração de imagens da Fifa

    Neste domingo (21), a emissora transmite o jogo entre Uruguai x Cabo Verde, que começa às 19h (de Brasília).

    Galvão Bueno
    Galvão Bueno (Foto: Reprodução/Instagram)

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    Imagens geradas pela Fifa são criticadas

    O SBT, a Globo e a Cazé TV reclamaram da geração de imagens da Fifa nesta Copa do Mundo. Assim como todas as outras empresas que detém o direito de transmissão da competição no planeta, as emissoras brasileiras dependem das imagens fornecidas pela federação para realizar suas transmissões.

    Durante os jogos, os narradores e comentaristas têm reclamado muito da falta de repetição dos lances (replays) em momentos importantes da partida, como em checagens de pênalti. Além disso, o foco extremo na torcida durante as partidas também vem afetando os jornalistas, que sentem que acabam perdendo inícios de jogadas importantes, por exemplo.

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    Durante o jogo entre Estados Unidos e Austrália, pela segunda rodada da Copa do Mundo, dois lances que não foram reprisados chamaram a atenção. No segundo tempo, quando os australianos se encontravam jogando melhor na partida, duas jogadas que poderiam resultar em pênaltis favoráveis à Austrália aconteceram, mas não foram conferidas no VAR ou checadas em replay.

    Um comentarista da Cazé TV, durante a transmissão no canal, afirmou que a seleção mandante, os Estados Unidos, estavam jogando melhor, mas que a Austrália teve dois pênaltis claros negados. Como a transmissão da emissora é feita no Youtube, o mesmo jornalista afirmou que buscou o lance voltando o vídeo alguns segundos, mas que a imagem não era conclusiva e gostaria de analisá-la mais uma vez em câmera lenta, por outro ângulo.

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    No final, a Austrália não recebeu nenhum dos pênaltis ou marcou gols, com o jogo terminando em 2 a 0 para os donos da casa, comandados pelo experiente treinador argentino Mauricio Pochettino.

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