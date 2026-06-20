Qual jogo da Copa do Mundo vai passar no SBT neste domingo (21)? Emissora transmite todos os jogos do Brasil durante a competição

O SBT, em parceria com a N Sports, voltou para as transmissões de Copa do Mundo no ano de 2026. Com Galvão Bueno, Mauro Beting, Tiago Leifert e mais, a emissora possui o direito de transmissão de 32 jogos durante a competição, junto com todos da Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

➡️ Emissoras brasileiras criticam geração de imagens da Fifa

Neste domingo (21), a emissora transmite o jogo entre Uruguai x Cabo Verde, que começa às 19h (de Brasília).

Galvão Bueno (Foto: Reprodução/Instagram)

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Imagens geradas pela Fifa são criticadas

O SBT, a Globo e a Cazé TV reclamaram da geração de imagens da Fifa nesta Copa do Mundo. Assim como todas as outras empresas que detém o direito de transmissão da competição no planeta, as emissoras brasileiras dependem das imagens fornecidas pela federação para realizar suas transmissões.

Durante os jogos, os narradores e comentaristas têm reclamado muito da falta de repetição dos lances (replays) em momentos importantes da partida, como em checagens de pênalti. Além disso, o foco extremo na torcida durante as partidas também vem afetando os jornalistas, que sentem que acabam perdendo inícios de jogadas importantes, por exemplo.

continua após a publicidade

Durante o jogo entre Estados Unidos e Austrália, pela segunda rodada da Copa do Mundo, dois lances que não foram reprisados chamaram a atenção. No segundo tempo, quando os australianos se encontravam jogando melhor na partida, duas jogadas que poderiam resultar em pênaltis favoráveis à Austrália aconteceram, mas não foram conferidas no VAR ou checadas em replay.

Um comentarista da Cazé TV, durante a transmissão no canal, afirmou que a seleção mandante, os Estados Unidos, estavam jogando melhor, mas que a Austrália teve dois pênaltis claros negados. Como a transmissão da emissora é feita no Youtube, o mesmo jornalista afirmou que buscou o lance voltando o vídeo alguns segundos, mas que a imagem não era conclusiva e gostaria de analisá-la mais uma vez em câmera lenta, por outro ângulo.

continua após a publicidade

No final, a Austrália não recebeu nenhum dos pênaltis ou marcou gols, com o jogo terminando em 2 a 0 para os donos da casa, comandados pelo experiente treinador argentino Mauricio Pochettino.